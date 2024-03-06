何不食肉糜？物價上漲　CEO們提倡粟米片煮食　網民：窮人就該吃垃圾？

▲ 何不食肉糜？物價上漲 CEO們提倡用麥片、零食煮食 網民：窮人就該吃垃圾？

「何不食肉糜」也有美國版？近日，家樂氏和百事的CEO被推上了風口浪尖——面對高攀的食品價格，他們鼓勵消費者用麥片和玉米片零食（Doritos）當作晚餐，這一言論引起網民衆怒。

「一個CEO說窮人應該吃垃圾，這是一種侮辱！」有網民直言，上漲的生活成本已經讓他的賬單慘不忍睹。

CEO們︰晚餐吃麥皮 用零食烹飪

華爾街日報引述美國農業部數據顯示︰

美國消費者現在在食品上的支出達到過去30年間的頂峰

2022年，美國人可支配收入中的11.3%用於食品

美國勞工部數據顯示，2024年1月餐廳價格按年升5.1%

高昂的食品成本將成為新常態

在家樂氏（Kellogg）的一場營銷活動中，CEO Gary Pilnick 呼籲人們在在晚餐「不要吃鷄肉」，而是用麥片碗替代。這些廣告並沒有明確將麥片作為一種省錢的方法，只是作為一種可以提倡的生活方式。

然而，當被CNBC問到近期物價上漲的現象，Pilnick直言：「麥片類產品價格總是很實惠，當消費者承受著物價壓力時，它往往是不錯的選擇⋯⋯想想一個家庭普遍的飲食生活習慣，麥片便宜得多。」

當記者暗示Pilnick這種論調可能會造成錯誤導向，Pilnick堅持道：「我們不那麼認為，事實上，它落地得非常好。」

百事（Pepsi）的CEO，Ramon Laguarta則是在佛羅里達的一次行業會議上鼓勵消費者探索多力多滋（Doritos）以及椒鹽脆餅（Rold Gold pretzels）等零食的創造性烹飪用途。

Laguarta建議消費者將這些膨化食品作為日常煮食的「配菜和原材料」，展示了一張使用Doritos煮食的案例圖片。

▼ 點擊圖片放大

網民：麥片根本不便宜 窮人就配吃垃圾？

這兩位零售食品巨頭CEO的發言，被網民視作「何不食肉糜」，引起衆怒。

網民很快查出Pilnick2023年的總收入為490萬美元，並且是他在晉升前的收入。「我想知道他和家人在晚餐吃哪款麥片？」網民問到。

麥片早就不便宜了，就算是小品牌價格也只比名牌便宜一點點。你要怎麼告訴孩子晚餐就吃這些東西？這些人的發言太脫節了，聽起來像電視台的糟糕喜劇。

大部分麥片都含有大量的糖和色素，連健康的早餐都算不上，他們卻想讓它成為主食，這注定失敗。

現在很多工作薪資都很低，這些CEO說窮人就該吃垃圾，簡直一種侮辱。麥片和薯片沒有營養價值，窮人就應該把它當飯吃？我不想再聼你的胡言亂語，希望你的零食麥片生意蒸蒸日上。

這讓我知道自己在社會中的定位：農民只能得到變質的麵包，如果表現好的話——例如默許精英踩著民衆的喉嚨橫行霸道，偶爾還能得到一些殘羹剩飯。非法移民導致工資下降了25%，但食物價格在過去幾年卻上漲了2～3倍。

但亦有不少網民表示，兩位CEO提出的方案其實在特別時期是可行的，網民不應被情緒衝昏頭腦。

這些話從超級精英口中説出來有些愚蠢和不合時宜，但是如果從一個普通人嘴裏説出來，也許是個不錯的想法。

合乎常理的建議，我已經在食用麥片，感覺還不錯，你甚至可以加點牛奶。但薯片零食就算了，它們太貴了。

業内人士︰整個食品供應鏈都在承受通脹壓力

兩位CEO作出如此言論，也許與零食產品銷售量下降有關。受通貨膨脹影響，零食作為非必要開支位於消費者的削減清單上。家樂氏、百事的銷量均有下滑，其中家樂氏的銷量在2023年第四季度按年下降10%。

家樂氏、百事都在試圖尋找新的消費場景，來拓寬產品的銷路。餐飲行銷公司Crew Marketing Partners的CEO，Braden Douglas向外媒Benzinga表示，整個食品供應鏈都面臨著通貨膨脹的壓力，主張採取多種方法應對食品價格高漲的問題。

實際上，確實有不少網民在試圖用零食煮食。TikTok用戶Sylvia Ferreria曾分享一條用Doritos製作炸鷄的視頻，瀏覽量超過1900萬——百事CEO，Laguarta也許只是在網絡熱潮中嗅到了商機。

▼ 點擊圖片放大

撰文︰涂宇佳

相關文章：

取消4項付費訂閲 月慳3000元後 他終於開上了Tesla 網民：還犯了1個最大錯誤

「朋友人工高過我...」 收入差距大 談錢傷友情？5項建議調整心態

金融精英做錯一件事 年失120萬被動收入 大吐苦水遭網民嘲諷︰成熟點吧！

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經