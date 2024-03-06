  • 22°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 16:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

何不食肉糜？物價上漲　CEO們提倡粟米片煮食　網民：窮人就該吃垃圾？

精明消費 16:20 2024/03/06

分享：

分享：

何不食肉糜？物價上漲 CEO們提倡用麥片、零食煮食 網民：窮人就該吃垃圾？

「何不食肉糜」也有美國版？近日，家樂氏和百事的CEO被推上了風口浪尖——面對高攀的食品價格，他們鼓勵消費者用麥片和玉米片零食（Doritos）當作晚餐，這一言論引起網民衆怒。

「一個CEO說窮人應該吃垃圾，這是一種侮辱！」有網民直言，上漲的生活成本已經讓他的賬單慘不忍睹。

CEO們︰晚餐吃麥皮　用零食烹飪

華爾街日報引述美國農業部數據顯示︰

  • 美國消費者現在在食品上的支出達到過去30年間的頂峰
  • 2022年，美國人可支配收入中的11.3%用於食品
  • 美國勞工部數據顯示，2024年1月餐廳價格按年升5.1%
  • 高昂的食品成本將成為新常態

家樂氏（Kellogg的一場營銷活動中，CEO Gary Pilnick 呼籲人們在在晚餐「不要吃鷄肉」，而是用麥片碗替代。這些廣告並沒有明確將麥片作為一種省錢的方法，只是作為一種可以提倡的生活方式。

然而，當被CNBC問到近期物價上漲的現象，Pilnick直言：「麥片類產品價格總是很實惠，當消費者承受著物價壓力時，它往往是不錯的選擇⋯⋯想想一個家庭普遍的飲食生活習慣，麥片便宜得多。」

當記者暗示Pilnick這種論調可能會造成錯誤導向，Pilnick堅持道：「我們不那麼認為，事實上，它落地得非常好。」

百事（Pepsi）的CEO，Ramon Laguarta則是在佛羅里達的一次行業會議上鼓勵消費者探索多力多滋（Doritos）以及椒鹽脆餅（Rold Gold pretzels）等零食的創造性烹飪用途。

Laguarta建議消費者將這些膨化食品作為日常煮食的「配菜和原材料」，展示了一張使用Doritos煮食的案例圖片。

點擊圖片放大

網民：麥片根本不便宜 窮人就配吃垃圾？

這兩位零售食品巨頭CEO的發言，被網民視作「何不食肉糜」，引起衆怒。

網民很快查出Pilnick2023年的總收入為490萬美元，並且是他在晉升前的收入。「我想知道他和家人在晚餐吃哪款麥片？」網民問到。

麥片早就不便宜了，就算是小品牌價格也只比名牌便宜一點點。你要怎麼告訴孩子晚餐就吃這些東西？這些人的發言太脫節了，聽起來像電視台的糟糕喜劇。

大部分麥片都含有大量的糖和色素，連健康的早餐都算不上，他們卻想讓它成為主食，這注定失敗。

現在很多工作薪資都很低，這些CEO說窮人就該吃垃圾，簡直一種侮辱。麥片和薯片沒有營養價值，窮人就應該把它當飯吃？我不想再聼你的胡言亂語，希望你的零食麥片生意蒸蒸日上。

這讓我知道自己在社會中的定位：農民只能得到變質的麵包，如果表現好的話——例如默許精英踩著民衆的喉嚨橫行霸道，偶爾還能得到一些殘羹剩飯。非法移民導致工資下降了25%，但食物價格在過去幾年卻上漲了2～3倍。

但亦有不少網民表示，兩位CEO提出的方案其實在特別時期是可行的，網民不應被情緒衝昏頭腦。

這些話從超級精英口中説出來有些愚蠢和不合時宜，但是如果從一個普通人嘴裏説出來，也許是個不錯的想法。

合乎常理的建議，我已經在食用麥片，感覺還不錯，你甚至可以加點牛奶。但薯片零食就算了，它們太貴了。

業内人士︰整個食品供應鏈都在承受通脹壓力

兩位CEO作出如此言論，也許與零食產品銷售量下降有關。受通貨膨脹影響，零食作為非必要開支位於消費者的削減清單上。家樂氏、百事的銷量均有下滑，其中家樂氏的銷量在2023年第四季度按年下降10%。

家樂氏、百事都在試圖尋找新的消費場景，來拓寬產品的銷路。餐飲行銷公司Crew Marketing Partners的CEO，Braden Douglas向外媒Benzinga表示，整個食品供應鏈都面臨著通貨膨脹的壓力，主張採取多種方法應對食品價格高漲的問題。

實際上，確實有不少網民在試圖用零食煮食。TikTok用戶Sylvia Ferreria曾分享一條用Doritos製作炸鷄的視頻，瀏覽量超過1900萬——百事CEO，Laguarta也許只是在網絡熱潮中嗅到了商機。

點擊圖片放大

撰文︰涂宇佳

理財最前線
退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔　報稅留意3個細節

相關文章：

取消4項付費訂閲　月慳3000元後　他終於開上了Tesla　網民：還犯了1個最大錯誤

「朋友人工高過我...」 收入差距大　談錢傷友情？5項建議調整心態

金融精英做錯一件事　年失120萬被動收入　大吐苦水遭網民嘲諷︰成熟點吧！

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財熱話

最新專欄文章 更多

Taylor Swift新加坡騷30萬元套票賣爆　貴在哪裡？豪車接送、 名廚晚餐　定制位全曝光
2024/02/28
Taylor Swift新加坡騷30萬元套票賣爆　貴在哪裡？豪車接送、 名廚晚餐　定制位全曝光
逾半Z世代與父母同住　節省租金卻抑鬱失意｜研究：25至34歲仍住舊居者　10年後難以置業自立
2024/02/28
逾半Z世代與父母同住　節省租金卻抑鬱失意｜研究：25至34歲仍住舊居者　10年後難以置業自立
金融精英做錯一件事　年失120萬被動收入　大吐苦水遭網民嘲諷︰成熟點吧！
2024/02/25
金融精英做錯一件事　年失120萬被動收入　大吐苦水遭網民嘲諷︰成熟點吧！
「平庸富人」大量湧現　年收入前10%仍呻窮｜分析：社交媒體令人患上「財富認知失調」無法知足
2024/02/24
「平庸富人」大量湧現　年收入前10%仍呻窮｜分析：社交媒體令人患上「財富認知失調」無法知足
NVDA｜十年前投1000美元　今天已是百萬富翁｜對話英偉達「信徒」︰從高中生到6旬老人　堅持不沽貨終迎春天
2024/02/22
NVDA｜十年前投1000美元　今天已是百萬富翁｜對話英偉達「信徒」︰從高中生到6旬老人　堅持不沽貨終迎春天
網絡熱話 網絡通訊 網絡文化 便利店食品 飲食資訊 餐飲股 經濟狀況 經濟衰退 經濟現象 消費陷阱

下一篇文章

北上攻略 | AlipayHK接入廣州乘車碼　自動港幣結算　共享當地交通優惠（附乘車指南）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款