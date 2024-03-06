香港超高淨值人口按年增2.5%　2028年將破7000人｜美國22.5萬名巨富　領銜全球

▲ 香港超高淨值人口按年增2.5% 2028將破7千人 多於新加坡

早前有研究數據指本港超級富豪數量減少，不過，房地產商萊坊Knight Frank最新的2024財富報告顯示，2023年香港超高淨值人口錄得2.5%增幅。

香港超高淨值人口按年增2.5% 2028將破7千人

報告指，2023年，全球有626,619名資產3000萬美元（約2.34億港元）以上的超高淨值人士，比2022年增加4.2%，預計到2028年將增加到802,891人。

2023年，香港有5,957名超高淨值人士，按年增2.5%，預計2028年將增至7,290人。

中國內地超高淨值人口約9.8萬，按年增3.3%，預計2028年將增至約14.5萬人。

新加坡超高淨值人口4,783人，按年增4.0%，預計2028年將增至5,535人。

美國仍集中了全球大部分超高淨值人口，有約22.5萬人，按年增7.9%，預計2028年將增至28.2萬人。

部分國家/地區超高淨值人口變化（請按下圖）

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亞太財富將領跑全球 中日為關鍵

報告預測，到2028年，亞太地區創造的財富將超過其他地區。萊坊亞太區研究主管Christine Li分析指出，中國投資者和日本地產是亞太投資前景的兩個關鍵要素。

中國投資者有復甦潛力

地產⼀直是中國人青睞的財富累積資產類別，他們將70%的儲蓄投資於國內外房地產。但國内房地產危機和經濟增長放緩，令許多中國人採取更保守的態度，抑制地產投資。

2010年代受內地中產追捧的東南亞已不再受青睞，相比之下，日本和阿聯酋的中國購房者有所增加，而澳洲仍是海外置業的首選。

實質性復甦取決於信貸危機的解決，但萊坊仍預計各種風險領域都會出現機會。鑑於中國政府最近轉向更加寬鬆的立場，並推出了旨在刺激增長的政策，經濟勢頭的任何回升都可能很快。

日本地產市場需求高

Christine Li表示，就市場需求而言，日本房地產投資高於長期平均。亞洲買家，尤其是來自台灣、香港和新加坡的買家，主導日本市場，彌補了西方投資者活動較少的不足。

私人投資的崛起引人注目，在更廣泛的地區存在不確定性的情況下，愈來愈多家族辦公室將資金轉移到日本。

穩定的投資環境及地產市場的深度意味着日本仍將是許多地區投資戰略的核心。

由於日圓可能升值，投資者也有機會以當前匯率鎖定價值。

撰文：葉雨

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