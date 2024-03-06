財富自由夢已死？投資專家︰貧富懸殊加劇　沒股票就被拋離　「近百萬年薪僅夠買必需品」

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同一間公司工作86年 101歲世界紀錄保持者 4大理由仍未言休
曾幾何時，所謂「美國夢」是向上流動機會的代名詞之一：
一個人只要勤奮工作，肯搏、肯捱、肯學，憑決心加上好運，就有可能擺脫固有階級或種族偏見的枷鎖，邁向致富之路，過上自由生活（至少是經濟上自由）。
即使近十年已鮮見人提起，香港的「獅子山精神」也曾經是類似信念，亦強調默默耕耘、不屈不撓、力爭上游的價值。
不過，一名投資策略師警告，美國夢正步入死亡。
他批評拜登當局的經濟政策無法緩解失控的通脹，日益嚴峻的貧富懸殊令美國中產及以下的普羅大眾再無立錐之地。大眾還要迎接AI自動化衝擊勞動市場的挑戰...
中產在縮水
現代美國人致富路中斷
美國投資策略師Luke Lloyd接受霍士新聞節目《The Big Money Show》訪問時表示，貧富懸殊加劇下，美國人尤其中產階級正失去實現經濟自由和穩定的機會︰
你不必成為火箭科學家或股票分析師，也能意識到每個沒有數百萬元股票的人，都被遠遠拋離在後；
中產階級正在一艘下沉中的船上，而頂層的百分之幾（超級富豪）則坐在前往月球的火箭飛船上。
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Lloyd回憶起在俄亥俄州小鎮的成長經歷，當時年薪十萬美元（約78萬港元）是公認的重大成就。但在高通脹下，購買力已江河日下︰
他指出，曾經是國家認同基石、自由生活象徵的「美國夢」似乎正在消亡，很多年輕人「躺平」不再儲蓄，並提出數據作佐證：
美股好景與「拜登經濟學」無關
AI是主要推手
主持人表示美聯儲可能更期待美國失業率上升，以減緩經濟增長，Luke Lloyd對此不置可否。然而當主持人提到坊間不少觀點認為「拜登經濟學」（Bidenomics）提振股市的健康向上、穩定經濟，他對此不敢苟同：
- 未來十年，AI將貢獻美國企業盈利的30%；
- 涉及數以萬億的財富；
- 而這些均與拜登經濟學無關。
AI短期會令經濟強勁
Luke Lloyd認為，美聯儲只著眼於利率問題，或未能察覺美國經濟正處於科技變革引領、前所未見的關鍵時刻：
因此問題又來了：要去到哪個時間點，AI實際應用的骨牌效應造成失業潮，從而引起減息相關的討論。
AI監管「只有遲來、不會不來」
惟股市未反映相關政治風險
當被問及是否支持當局監管AI技術，保人類勞工飯碗，Luke Lloyd利申自己是資本主義、自由市場的擁護者，正常情況下不會支持政府諸多監管行為，除非真的有必要：
但不論我個人信念為何，政府對AI的監管必然來臨。
他提出以下時機：
他提醒，股市仍未反映AI相關政治風險，應該要做準備迎接監管風暴：
（監管討論）將拖累股價。
雖然Luke Lloyd討論的是美國情況，但同為發達經濟體和成熟的勞動市場，香港也難以自外於滯脹和AI自動化革命的影響，你對這些觀點又有無共鳴？
撰文：黃正軒
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欄名 : 理財熱話