財富自由夢已死？投資專家︰貧富懸殊加劇　沒股票就被拋離　「近百萬年薪僅夠買必需品」

▲ 投資專家稱現代人致富夢已死：中產正在搭沉船 「近百萬年薪僅夠買必需品」

曾幾何時，所謂「美國夢」是向上流動機會的代名詞之一： 一個人只要勤奮工作，肯搏、肯捱、肯學，憑決心加上好運，就有可能擺脫固有階級或種族偏見的枷鎖，邁向致富之路，過上自由生活（至少是經濟上自由）。

即使近十年已鮮見人提起，香港的「獅子山精神」也曾經是類似信念，亦強調默默耕耘、不屈不撓、力爭上游的價值。

不過，一名投資策略師警告，美國夢正步入死亡。

他批評拜登當局的經濟政策無法緩解失控的通脹，日益嚴峻的貧富懸殊令美國中產及以下的普羅大眾再無立錐之地。大眾還要迎接AI自動化衝擊勞動市場的挑戰...

中產在縮水

現代美國人致富路中斷

美國投資策略師Luke Lloyd接受霍士新聞節目《The Big Money Show》訪問時表示，貧富懸殊加劇下，美國人尤其中產階級正失去實現經濟自由和穩定的機會︰

你不必成為火箭科學家或股票分析師，也能意識到每個沒有數百萬元股票的人，都被遠遠拋離在後；

中產階級正在一艘下沉中的船上，而頂層的百分之幾（超級富豪）則坐在前往月球的火箭飛船上。

相關文章︰香港超高淨值人口按年增2.5% 2028年將破7000人｜美國22.5萬名巨富 領銜全球

Lloyd回憶起在俄亥俄州小鎮的成長經歷，當時年薪十萬美元（約78萬港元）是公認的重大成就。但在高通脹下，購買力已江河日下︰

這個水平的收入曾經足以讓打工仔過上舒適的生活，並可能擁有一套住房物業，這不過是幾年前的事；

然而，十萬美元的工資目前只能勉強應付該州很多地區的生活必需品；

在該州買樓，現在至少要12.5萬美元以上人工。

他指出，曾經是國家認同基石、自由生活象徵的「美國夢」似乎正在消亡，很多年輕人「躺平」不再儲蓄，並提出數據作佐證：

近70%的Z世代對自己的退休能力表示懷疑；

約40%美國人拖欠的卡數比緊急儲蓄多。

美股好景與「拜登經濟學」無關

AI是主要推手

主持人表示美聯儲可能更期待美國失業率上升，以減緩經濟增長，Luke Lloyd對此不置可否。然而當主持人提到坊間不少觀點認為「拜登經濟學」（Bidenomics）提振股市的健康向上、穩定經濟，他對此不敢苟同：

Lloyd指出美國的創新和資本主義在未來十年帶來的事物，才是真正的成長驅動力；

特別強調人工智能（AI）徹底改變經濟的潛力：

未來十年，AI將貢獻美國企業盈利的30%；

涉及數以萬億的財富；

而這些均與拜登經濟學無關。

AI短期會令經濟強勁

Luke Lloyd認為，美聯儲只著眼於利率問題，或未能察覺美國經濟正處於科技變革引領、前所未見的關鍵時刻：

聯儲局不了解AI帶來的自動化，對經濟發展和生產力增長有多大影響；

技術層面一般而言，科技進步會導致通縮；

但AI卻有所不同，在於目前該工業需要龐大的前期資本投入，仍依賴大量人手去實踐相關技術；

這一切反而帶來通脹，並保持今年經濟強勁，使減息的機會／幅度下降；

因此問題又來了：要去到哪個時間點，AI實際應用的骨牌效應造成失業潮，從而引起減息相關的討論。

AI監管「只有遲來、不會不來」

惟股市未反映相關政治風險

當被問及是否支持當局監管AI技術，保人類勞工飯碗，Luke Lloyd利申自己是資本主義、自由市場的擁護者，正常情況下不會支持政府諸多監管行為，除非真的有必要：

但不論我個人信念為何，政府對AI的監管必然來臨。

他提出以下時機：

只要有一段時期出現眾多新聞報導指AI取代職位；

政治人物便會趁機把AI「武裝化」，提倡積極監管該技術。

他提醒，股市仍未反映AI相關政治風險，應該要做準備迎接監管風暴：

（監管討論）將拖累股價。

雖然Luke Lloyd討論的是美國情況，但同為發達經濟體和成熟的勞動市場，香港也難以自外於滯脹和AI自動化革命的影響，你對這些觀點又有無共鳴？

▼ 點擊圖片放大

撰文：黃正軒

相關文章：

逾半Z世代與父母同住 節省租金卻抑鬱失意｜研究：25至34歲仍住舊居者 10年後難以置業自立

金融精英做錯一件事 年失120萬被動收入 大吐苦水遭網民嘲諷︰成熟點吧！

NVDA｜十年前投1000美元 今天已是百萬富翁｜對話英偉達「信徒」︰從高中生到6旬老人 堅持不沽貨終迎春天

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App