擔心裁員潮殺到？3招理財大法　建最強財務護城河　預防失業手停口停

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【ET財智Talk】多國股市屢創新高 資金追入高風險資產？黃金及比特幣破頂又代表咩？富邦潘國光分析第2季資金部署 3月11日晚上8時見
香港失業率雖然尚未算高，但無疑正面對逆風，經濟前路和營商環境俱迷惘；
本地大量中小企的業務還能捱幾耐、關照員工多久，沒人說得準...
美國個人理財專家Anne Lester提出三招資金對策，一旦你不幸陷入失業的「三衰」，雖不至於綽綽有餘、有能力提早退休，但至少建構了「財務護城河」，不會如宏觀經濟環境那般「衰」。
寧願生於憂患
不要死於安樂
經濟未確認衰退，不少歐美巨企已陸續宣布裁員，人人都可能是公司下個「落刀」對象。Anne Lester表示，打工仔可以為潛在的裁員潮做的最關鍵應對是「未雨綢繆」。她接受CNBC查詢時，有點玄妙地稱︰
- 你目前能夠做最重要的一件事，就是事先了解你能夠做甚麼；
- 這樣，當你面對逆境時，你就不必因為試圖即時解決所有問題，而給自己帶來壓力。
有憂忠意識是好的。Lester所謂「做甚麼」是指打工仔在職時及早做財務規劃，避免耽於月光族的逸樂日子，手頭至少有返一點「揸拿」，以防真的被裁時手忙腳亂。若然你擔心未來失業惜手不及，生活陷入危機，她建議立即按照以下三招理財方法制定計劃，為自己開鑿一條財務護城河...（請點圖放大）：
理財方法（一）列出開支清單+削減清單
Anne Lester建議，應該趁仍有工作和賺錢時，清楚了解自身支出，列出三份清單︰
有些事項儘管你立即Cut了它，也不會很痛苦；
但你平時可能花了很多錢在上面，例如串流媒體服務。
由於找到下一份工作可能需時不短，因此也要制定逐步減少開支的計劃︰
如果我在一個月內找不到工作，我會更深入地挖掘並削減這些（其他的）開支。
她強調，提早準備好以上各清單，可以防止你剛被解僱後削減開支時，作出倉促的決定：「當承受巨大壓力時，我們做出正確決定的能力就會顯著下降。」
Lester再三提醒，把消費項目納入削減清單，並非代表永久放棄它們，大家對於一時「忍手」不需過於介懷︰
理財方法（二）建立應急基金
Anne Lester指出，不少打工仔對失業惜手不及，是因為手停口停，沒有充足的財務緩衝。
Bankrate最新數據顯示，近60%美國成年人不夠積蓄支付1,000美元的緊急費用。
理想情況下，應該要存下大約三至六個月的生活費做緊急儲備金，以便應對突如其來的裁員。
理財方法（三）每日記帳
Anne Lester表示，正因平日缺乏儲蓄，很多失業人士出事時連救命錢也沒有。這就回到了前述第一招，不少人沒有追蹤開支的習慣，自然無法建立削減清單。紀錄你平時都把金錢花在哪裡，對於打工仔是至關重要︰
有各式各樣的方法可以讓你開始減少開支，而不會感到被剝削。
她主張每日記帳，以清楚了解自己的消費習慣，這樣便有助於︰
Lester認為，記帳日子愈長，在慳錢方面更加游刃有餘，得心應手︰
例如帶午飯返工，或者取消不再需要的訂閱服務。
撰文：黃正軒
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欄名 : 理財加油站