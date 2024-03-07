▲ 經濟衰退｜擔心裁員潮殺到？3招理財大法 建最強財務護城河 預防失業手停口停

人有三衰六旺，經濟也有衰退時，而且有可能即將降臨了。

雖然美國經濟今年有預期減息的主題支撐，但當地科企已迫不及待同打工仔「開年」，紛紛大刀闊斧裁員；

香港失業率雖然尚未算高，但無疑正面對逆風，經濟前路和營商環境俱迷惘； 本地大量中小企的業務還能捱幾耐、關照員工多久，沒人說得準...

美國個人理財專家Anne Lester提出三招資金對策，一旦你不幸陷入失業的「三衰」，雖不至於綽綽有餘、有能力提早退休，但至少建構了「財務護城河」，不會如宏觀經濟環境那般「衰」。

寧願生於憂患

不要死於安樂

經濟未確認衰退，不少歐美巨企已陸續宣布裁員，人人都可能是公司下個「落刀」對象。Anne Lester表示，打工仔可以為潛在的裁員潮做的最關鍵應對是「未雨綢繆」。她接受CNBC查詢時，有點玄妙地稱︰

你目前能夠做最重要的一件事，就是事先了解你能夠做甚麼；

這樣，當你面對逆境時，你就不必因為試圖即時解決所有問題，而給自己帶來壓力。

有憂忠意識是好的。Lester所謂「做甚麼」是指打工仔在職時及早做財務規劃，避免耽於月光族的逸樂日子，手頭至少有返一點「揸拿」，以防真的被裁時手忙腳亂。若然你擔心未來失業惜手不及，生活陷入危機，她建議立即按照以下三招理財方法制定計劃，為自己開鑿一條財務護城河...（請點圖放大）：

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1. 列出開支清單+削減清單

2. 建立應急基金

3. 每日記帳

理財方法（一）列出開支清單+削減清單

Anne Lester建議，應該趁仍有工作和賺錢時，清楚了解自身支出，列出三份清單︰

在職時的日常開支清單；

一旦被炒，可以立即削減的開支清單；

待業期間，可以逐漸削減的開支清單。

有些事項儘管你立即Cut了它，也不會很痛苦； 但你平時可能花了很多錢在上面，例如串流媒體服務。

由於找到下一份工作可能需時不短，因此也要制定逐步減少開支的計劃︰

如果我在一個月內找不到工作，我會更深入地挖掘並削減這些（其他的）開支。

她強調，提早準備好以上各清單，可以防止你剛被解僱後削減開支時，作出倉促的決定：「當承受巨大壓力時，我們做出正確決定的能力就會顯著下降。」

Lester再三提醒，把消費項目納入削減清單，並非代表永久放棄它們，大家對於一時「忍手」不需過於介懷︰

將清單視為短期策略，以助你減少開支，直至找到下一份工作為止；

事過境遷，你便有能力制定新的預算，再將這些費用納入考量。

理財方法（二）建立應急基金

Anne Lester指出，不少打工仔對失業惜手不及，是因為手停口停，沒有充足的財務緩衝。

Bankrate最新數據顯示，近60%美國成年人不夠積蓄支付1,000美元的緊急費用。

理想情況下，應該要存下大約三至六個月的生活費做緊急儲備金，以便應對突如其來的裁員。

理財方法（三）每日記帳

Anne Lester表示，正因平日缺乏儲蓄，很多失業人士出事時連救命錢也沒有。這就回到了前述第一招，不少人沒有追蹤開支的習慣，自然無法建立削減清單。紀錄你平時都把金錢花在哪裡，對於打工仔是至關重要︰

有各式各樣的方法可以讓你開始減少開支，而不會感到被剝削。

她主張每日記帳，以清楚了解自己的消費習慣，這樣便有助於︰

讓你了解可以在哪些地方削減成本，而且最有效；

接着，可以將慳下來的那筆錢重新分配予應急基金。

Lester認為，記帳日子愈長，在慳錢方面更加游刃有餘，得心應手︰

例如帶午飯返工，或者取消不再需要的訂閱服務。

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撰文：黃正軒

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