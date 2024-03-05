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強積金23年 年率化淨回報2.5% 自願供款帳戶按年增11%

退休規劃 20:00 2024/03/05

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強積金23年 年率化淨回報2.5%

強積金制度自2000年12月起實行，至今已有逾23年，整體投資表現如何？積金局最新發表2023年12月號《強制性公積金計劃統計摘要》季刊指，強積金年率化淨回報2.5%，高於同期通脹率。

強積金23年 年率化淨回報2.5%

該《統計摘要》統計強積金自實施以來至2023年12月31日的成員登記數目、總資產值及投資表現等數據。結果顯示，截至2023年12月底，強積金總資產值為$11,400億，較十年前增加122%。

強積金23年來的年率化回報（請按下圖）

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自強積金制度在2000年實施以來，整個強積金制度年率化淨回報2.5%。其中，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報均為3.7%，債券基金為1.9%。保證基金、貨幣市場基金–強積金保守基金、貨幣市場基金–不包括強積金保守基金的年率化淨回報分別為0.9%、0.8%、0.6%。同期的年率化通脹率為1.8%。

3成帳戶揀「懶人基金」

投資於預設投資策略成分基金的帳戶數目326萬個（佔全部強積金帳戶三成），總資產值$1,094億（佔強積金總資產值一成）。自2017年4月1日推出以來，其核心累積基金的年率化淨回報為5.5%，65歲後基金年率化淨回報為1.9%。

7.2萬帳戶作自願性供款

《統計摘要》數據顯示，截至2023年12月底，強積金可扣稅自願性供款（TVC）帳戶數目7.2萬個，約佔所有供款賬戶（444.4萬個）的1.6%，比去年同期上升11%。自TVC實施以來累計供款總額為$95億。

在2023年第四季，強積金已收總供款共$213.5億，其中$164.8億（77%）為強制性供款及$48.7億（23%）為自願性供款。

撰文：葉雨

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