「美股七雄」、「FAANG」... 研究：當股票趨勢有了暱稱　好日子就完了

▲ 「美股七雄」，「FAANG」... 專家：當股票趨勢有了暱稱 好日子就要到頭了

美股七雄、尖牙股、BAT……一般當一些股票組合市況大好，人們便會為其取暱稱以便稱呼。然而，當這些名字開始耳熟能詳時，也許代表著這波股市風向已成為過去式。

當股市趨勢被命名時，它的好日子可能要到頭了——這是喬治梅森大學商學院教授Derek Horstmeyer的最新研究成果。

8大股票趨勢 你認識幾個？

為了研究這些大名鼎鼎的股票趨勢表現，Horstmeyer以及他的兩個研究助理深入研究了過去10年中被至少3個主流媒體或組織報道、炒熱的股票趨勢，



最終他們得出8個最知名的股票趨勢暱稱︰

The Magnificent Seven：「美股七雄」

FANG：「尖牙股」，人們熟知的科技巨頭，Meta、Amazon等

FAANG：「尖牙股」升級版，加入Apple

Granola：「格蘭諾拉麥片股」，Roche、Nestle等

BAT：中國互聯網「三巨頭」，百度、阿里巴巴、騰訊

MT SAAS：在原本的科技股籃子内引入雲計算巨頭以及潛力股

Cloud：代表新興雲計算股票

Watch：代表美國零售商巨頭，Costco、Walmart等

「命名日」前兩年漲幅明顯

研究團隊首先確定了 每一個暱稱在大衆媒體中第一次被提及的日期

該日期作為「命名日」

對比了該日期坐標前後兩年，該股票趨勢的回報率表現

每個趨勢內部的具體股票回報率都佔相同權重來計算

例如FAANG中每一隻股票均佔20%權重

Horstmeyer的研究團隊發現，這8個股票趨勢在有暱稱前價格上漲明顯。在「命名日」前兩年，這些趨勢平均帶來了36%的超額回報，意味著如果你在「命名日」前兩年買入，可以獲得高出標普500指數36個百分點的收益。

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「漲就追」？命名日後的12個月收益登頂

假設你並沒有這般的卓絕遠見，只是跟隨市場趨勢——也有利可圖：

「命名日」後的12個月內入場，投資者依然可以獲得約13個百分點的超額回報

「命名日」後的12個月是該趨勢成名後，投資的最佳時機，平均回報率達到頂峰

「命名日」後的第24個月，這些擁有暱稱的股票趨勢平均落後標普500指數2個百分點

其中也有意外，例如BAT和Cloud在「命名日」後的2年內都獲得了超過60%的超額回報。

總而言之，「漲就追」——Horstmeyer表示，一旦有新的市場熱潮出現，只要為時未晚，就立刻抓緊時間上車，乘勢而上。如果在12個月後才加入，回報可能就會大減。

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撰文︰涂宇佳

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