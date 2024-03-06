「美股七雄」、「FAANG」... 研究：當股票趨勢有了暱稱　好日子就完了

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取消4項付費訂閲 月慳3000元後 他終於開上了Tesla 網民：還犯了1個最大錯誤
美股七雄、尖牙股、BAT……一般當一些股票組合市況大好，人們便會為其取暱稱以便稱呼。然而，當這些名字開始耳熟能詳時，也許代表著這波股市風向已成為過去式。
當股市趨勢被命名時，它的好日子可能要到頭了——這是喬治梅森大學商學院教授Derek Horstmeyer的最新研究成果。
8大股票趨勢 你認識幾個？
為了研究這些大名鼎鼎的股票趨勢表現，Horstmeyer以及他的兩個研究助理深入研究了過去10年中被至少3個主流媒體或組織報道、炒熱的股票趨勢，
最終他們得出8個最知名的股票趨勢暱稱︰
「命名日」前兩年漲幅明顯
Horstmeyer的研究團隊發現，這8個股票趨勢在有暱稱前價格上漲明顯。在「命名日」前兩年，這些趨勢平均帶來了36%的超額回報，意味著如果你在「命名日」前兩年買入，可以獲得高出標普500指數36個百分點的收益。
「漲就追」？命名日後的12個月收益登頂
假設你並沒有這般的卓絕遠見，只是跟隨市場趨勢——也有利可圖：
其中也有意外，例如BAT和Cloud在「命名日」後的2年內都獲得了超過60%的超額回報。
總而言之，「漲就追」——Horstmeyer表示，一旦有新的市場熱潮出現，只要為時未晚，就立刻抓緊時間上車，乘勢而上。如果在12個月後才加入，回報可能就會大減。
撰文︰涂宇佳
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