同一間公司工作86年　101歲世界紀錄保持者　4大理由仍未言休

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Orthmann已是百年人瑞，卻還在工作，所做的也是青年時代起同一份職位，藉此打破健力士世界紀錄，至今（2024年）仍是紀錄保持者...
現代打工仔，在一間公司做超過5年可能已算忠誠，一至兩年轉工是常態。但這對於來自巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）布魯斯基（Brusque）的百歲老人Walter Orthmann，五年只是職涯中的一剎那︰
101歲經理Walter Orthmann傳奇（請點圖放大）：
15歲入職至今
德裔巴西人Walter Orthmann成長於1929至1939年的經濟大蕭條，當時父母都希望小孩早日打工、幫補家用︰
我得到任職銷售員的機會，去了聖保羅。不到一周時間，我就接到了相當於三個月工作量的訂單。
無心插柳柳成蔑
從未打算「做足一世」
Walter Orthmann坦言，打破健力士世界紀錄是一種榮譽，也有點自豪，但他從來沒有想過他會實現這一目標。成長於大蕭條和二戰的動蕩時代，Orthmann在生活困窘下小小年紀已迫於謀生糊口，他沒有現代上班族那種精打細算職涯規劃，深信「活在當下」︰
- 我不會做太多計劃，也不太關心明天。我只關心明天又是醒來、起床、運動、上班的一日；
- 你需要忙於現在，而不是過去或未來。此時此地才是最重要的。
- 所以，讓我們去工作吧！
Orthmann相信當下的力量，沒有刻意經營下卻取得破紀錄的職業生涯，創造了不少難忘時刻。
4大理由保持工作熱情
Walter Orthmann認為，工作最大的好處是能帶給人目標、承諾和規律。
當我們做自己喜歡的事情時，不會覺得時間流逝。
但再充實的職涯，總有刻板沉悶、困難受壓的時候。Orthmann是如何支撐自己，在ReneauxView走了逾84年？他在工作中找到除了薪酬外的四大理由，得以保持熱情和活力。
工作理由（一）：人脈關係
工作理由（二）：與時並進
工作理由（三）：生存動力
正如前述，Orthmann強調工作讓人維持正常的規律作息：
工作理由（四）：照料家人
「打工打一世」
3點健康建議
Walter Orthmann至今身體健康、頭腦靈活、思維清晰、記憶力極佳。
他接受健力士採訪時給出三點健康建議：
健康建議（一）：搵份好工
健康建議（二）：遠離垃圾食物
他相當注意飲食，遠離垃圾食物、糖份和汽水。
健康建議（三）：每日運動
撰文：黃正軒
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欄名 : 職場百科