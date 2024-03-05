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同一間公司工作86年　101歲世界紀錄保持者　4大理由仍未言休

個人增值 20:15 2024/03/05

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退休規劃｜同一間公司工作86年　101歲人瑞經理成健力士世界紀錄保持者　因4大理由仍未言休

  • 相信大部份打工仔都想響應近年時興的FIRE財富自由運動：早日搵夠，提早退休；
  • 如果在同一間公司工作超過五年有長期服務金，那麼連續做了86年的打工仔，應該拿「終身服務金」？
  • 這是現年101歲的巴西老人Walter Orthmann的傳奇，他早就過了退休年齡超過40年，相信亦已搵夠，但仍未言休；

Orthmann已是百年人瑞，卻還在工作，所做的也是青年時代起同一份職位，藉此打破健力士世界紀錄，至今（2024年）仍是紀錄保持者...

現代打工仔，在一間公司做超過5年可能已算忠誠，一至兩年轉工是常態。但這對於來自巴西南部聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）布魯斯基（Brusque）的百歲老人Walter Orthmann，五年只是職涯中的一剎那︰

101歲經理Walter Orthmann傳奇（請點圖放大）：

點擊圖片放大
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  • 自1938年1月17日（15～16歲）開始擔任紡織廠Industrias Renaux S.A.（現名為ReneauxView）的運輸／船務助理。
  • 在2018年以在同一間公司服務81年零85日，創下「在同一間公司最長職業生涯」的健力士世界紀錄；
  • 2022年1月6日健力士再度核實，Orthmann以84年9日保持該紀錄；
  • 同年4月19日，與家人同事共度百歲大壽；
  • 2024年2月，101歲、職涯踏入86年的Orthmann受聖卡塔琳娜州議員Antídio Lunelli表揚。

15歲入職至今

德裔巴西人Walter Orthmann成長於1929至1939年的經濟大蕭條，當時父母都希望小孩早日打工、幫補家用︰

  • Orthmann身為家中五兄妹的長子，14歲就在母親帶領下，搵工賺錢養家；
  • 15歲的他跟母親一起去紡織廠應徵，因着德語流利，便被錄用；
  • 獲得首份船務助理職位後，Orthmann工作表現出色，勤奮好學；
  • 不久後升至銷售職位，成為一名銷售經理，做到今日。 

我得到任職銷售員的機會，去了聖保羅。不到一周時間，我就接到了相當於三個月工作量的訂單。

無心插柳柳成蔑
從未打算「做足一世」

Walter Orthmann坦言，打破健力士世界紀錄是一種榮譽，也有點自豪，但他從來沒有想過他會實現這一目標。成長於大蕭條和二戰的動蕩時代，Orthmann在生活困窘下小小年紀已迫於謀生糊口，他沒有現代上班族那種精打細算職涯規劃，深信「活在當下」︰

  • 我不會做太多計劃，也不太關心明天。我只關心明天又是醒來、起床、運動、上班的一日；
  • 你需要忙於現在，而不是過去或未來。此時此地才是最重要的。
  • 所以，讓我們去工作吧！

Orthmann相信當下的力量，沒有刻意經營下卻取得破紀錄的職業生涯，創造了不少難忘時刻。

4大理由保持工作熱情

Walter Orthmann認為，工作最大的好處是能帶給人目標、承諾和規律。

當我們做自己喜歡的事情時，不會覺得時間流逝。

但再充實的職涯，總有刻板沉悶、困難受壓的時候。Orthmann是如何支撐自己，在ReneauxView走了逾84年？他在工作中找到除了薪酬外的四大理由，得以保持熱情和活力。

工作理由（一）：人脈關係

  • 上世紀50年代，Orthmann開始周遊全國出差；
  • 有機會認識來自不同地方、不同文化背景的人士；
  • 他愛上了不斷走動，與客戶建立良好的關係並結為好友。 

工作理由（二）：與時並進

  • 十年人事幾番新，何況80年？
  • 在Orthmann逾84年的工作生涯中，他見證了公司、國家和世界的大量變化；
  • 所以他開始領悟，經營業務其中一個最重要的部份是：始終讓自己與時並進，以適應於不同範疇；
  • Orthmann透過工作，亦見證自己的進步。

工作理由（三）：生存動力

正如前述，Orthmann強調工作讓人維持正常的規律作息：

  • 他認為工作可以防止生病和懶惰，這些都是死亡的開始。
  • 『我大多數退休朋友都已經走了。當你不做某些事情的時候，實際上就是在等死。』

工作理由（四）：照料家人

  • Orthmann在2022年5月受訪時表示，他仍每日駕車返工；
  • 另要照顧比他小31歲、患有帕金遜症的妻子；
  • 「天行健，君子以自強不息」年邁的Orthmann在工作中保持行動和生活能力，這些都是照顧老伴所需的力量。

「打工打一世」
3點健康建議

Walter Orthmann至今身體健康、頭腦靈活、思維清晰、記憶力極佳。

  • 仍在處理帳單的部門工作，心算也手到拿來；
  • 到商店購物時，他在結帳前就都在腦中計好條數。

他接受健力士採訪時給出三點健康建議

健康建議（一）：搵份好工

  • 職位順心，同事好相與，自然工作暢快、做得更耐；
  • 「找到一份你喜歡的工作，永不退休！」

健康建議（二）：遠離垃圾食物

他相當注意飲食，遠離垃圾食物、糖份和汽水。

健康建議（三）：每日運動

  • 鍛鍊身體讓他Orthmann維持足夠精力與體力；
  • 每日都會早起運動一小時；
  • 除了伸展筋骨外，還會調整呼吸，為工作做好準備。 

撰文：黃正軒

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