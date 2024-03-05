取消4項付費訂閲　月慳3000元後　他終於開上了Tesla　網民：還犯了1個最大錯誤

▲ 取消這4大付費訂閲 月慳3000元 他開上了特斯拉 網民：還犯了1個最大錯誤

最近，Chris Kornelis擁有了他41年人生來的第一輛愛車——特斯拉（Tesla） Model Y。他訂購了這輛車每月1.2萬哩的租約，但也因此背上每月411美元（約3215元）的賬單。

Kornelis突發奇想︰能否通過取消不常用的每月訂閲服務，用節省下的金額填補這個財務缺口？最終他真的做到了——那些你忽視的，已經被擱置在角落的訂閲服務，甚至正在替你花掉一台Tesla電動車。

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付費訂閲1：電信公司套餐

《華爾街日報》引述顧問公司West Monroe在2021年的一項調查顯示，美國人每月平均要花273美元（約2136元）支付各類訂閲服務，這比他們想像中的水平（73美元，約571元）要多得多。更不要提這幾年，各類串流媒體的訂閲價格不斷上漲。

首當其衝的便是電信公司套餐。Kornelis以美國電信公司Xfinity為例，你可能在訂閲套餐時，同時勾選了那些你並不需要的服務，例如︰

在辦理寬頻時，你可能被捆綁銷售了有綫電視、固定電話服務

你可能正在支付路由器的租金

這都是電信公司常用的銷售套路，Kornelis最後只保留了寬頻網絡服務，這方面的開支從249美元（約1950元）銳減到107美元（約837元）。

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付費訂閲2：影音串流媒體服務

其次便是你偶爾才看看的流媒體服務，包括電視或音樂。Kornelis取消了Netflix的訂閲——大部分時間他只是將Netflix劇集當作背景音樂忙自己的事情。Netflix、Disney+、Apple Music、Spotify……都是你可以考慮清理的對象。

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付費訂閲3：手機月費套餐

電話網絡屬於必要支出，Kornelis也是想當然地每月支付。但仔細研究他發現，手機卡上網卡亦可以貨比三家，或選擇無需額外服務的套餐，例如︰

估計你每月的通話時長以及流量消耗，選擇適當的套餐

可以考慮與家人開通家庭號或親子賬號，而非支付兩份普通賬號資費。

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付費訂閲4：那些你意料之外的支出

為了挖掘那些已經被遺忘的訂閲服務，Kornelis和妻子開始檢查支票賬戶和信用卡賬戶，並藉此發現了許多意料之外的支出。

Kornelis一直在為Canva和Zoom One Pro付費，而他們已經很久沒有使用過這兩個軟件了。此外，Kornelis還取消了4份新聞媒體的數字訂閲——他每月付款的次數都比閲讀他們的次數要多。至此，他每月已經節省下358美元（約2800元），幾乎能覆蓋租車費用。

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這裏還為你整理了那些容易遺忘的付費訂閲服務︰

戲院會員

博物館、藝術館會員

信用卡年費

學習軟件（例如Duolingo）

遊戲會員服務（Nintendo、Playstation）

美容美髮會員卡

健身卡

基本原則：只取消完全閑置的訂閲服務

雖然取消了一系列的訂閲服務，但Kornelis的生活質量並為未下降。

「我們依然有Disney+、Spotify等一系列影音服務，還有3份印刷報紙和更多的數字媒體訂閲。」Kornelis表示，自己只是削減了完全閑置的部分。

Kornelis也不能保證自己未來不會再訂閲這些服務。根據訂閲分析提供商Antenna數據，美國人會在3個月內重新訂閲回他們削減的大型流媒體服務中的23%，而該比例在一年後上升到40%以上。

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網民︰慳錢抓錯重點 還犯了1個最大錯誤

Kornelis表示，理財作家David Bach一直在宣揚削減小額開支的好處，但他更提倡將節省下的開銷用於投資，而非像他一樣消費租車。

不少網民亦表示，Kornelis整理訂閲的做法確實精明，但還犯了1個最大錯誤：租車，本身就是最昂貴的用車方式。

網民評論︰

在財務小數字上下功夫固然不錯，但在大數字上下功夫更聰明。也許你本應該買一輛 3 年車齡的二手Model Y，它售價要比你租車要便宜的多。這樣你就可以省下1 ~ 1.5萬美元。每年能騰出足夠的錢儲蓄退休！看起來富有也許很酷，但默默地實現財務獨立更好。

租賃汽車可能是最昂貴的駕駛方式，最後往往會出現意外消費，在此之前，你根本無法估計你的每月開銷。

如果你把「省下的錢」花在了一輛新特斯拉上，那你的理財智商還是太低了。但我承認，你把未使用的訂閱費用變成了彰顯身份和環保美德的獎牌，至少我覺得這是件好事。

撰文︰涂宇佳

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