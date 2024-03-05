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高盛警告：不要投資中國 低估值也不應入市的三大理由

個人增值 12:16 2024/03/05

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高盛警告：不要投資中國 低估值也不應入市的三大理由

中國股市大跌，一些分析認為低估值正是入市撈底的良機，但高盛警告，此時不應投資中國，因為中國的政策和經濟數據都不明確。

高盛集團財富管理業務首席投資官（CIO）Sharmin Mossavar-Rahmani對彭博電視台表示，客戶都在問，鑒於中國股票現在非常便宜，它是否已經過了最糟的時候？

我們的觀點是，不應該投資中國。我們不建議客戶在這個時候進入中國。

她解釋，有三大理由加劇了對投資中國的擔憂，包括：

  • 預計未來十年中國經濟增長放緩

Mossavar-Rahmani表示，迄今為止，中國仍將面臨房地產市場、基礎建設和出口這三大增長支柱的疲軟。

  • 中國政策制定缺乏明確性

Mossavar-Rahmani表示：「目前尚不清楚長期政策的總體大方向是什麼。」「政策的不確定性通常會對股市造成一定程度的影響。」

她認為，中國可能會推出一些短期刺激措施，但房地產行業尚未見底。

  • 經濟數據參差不齊

過去一年，中國政府強調了信息安全的重要性，並限制數據從國內流出。國家統計局也一度暫停公布青年失業率數據數月。3月4日，人大發言人宣布，取消連辦逾30年的兩會總理記者會。

Mossavar-Rahmani表示：「數據並不明確。我們確實無法很好地把握去年或今年的增長情況。」

彭博指，這與一些經濟學家的擔憂不謀而合，他們對中國官方公布的經濟增長數據表示懷疑。

雖然中國正式公布的2023年經濟增速高於5%，但Mossavar-Rahmani說：「大多數人認為這不是真正的增長數字——實際上要弱得多。」

撰文：葉雨

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