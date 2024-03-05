高盛列3大理由　籲勿投資中國　大摩看好外資重返︰看跌情緒減弱

▲ 應否趁低估值撈底中國股市？大行意見不一 高盛警告勿投資 大摩看好外資重返

中國股市大跌，一些投資者正考慮是否要趁低估值入市撈底。高盛警告，此時不應投資中國，因為中國的政策和經濟數據不明確。但大摩就持看好態度，表示全球資金正在重返中國。

高盛：此時不應投資中國

高盛集團財富管理業務首席投資官（CIO）Sharmin Mossavar-Rahmani對彭博電視台表示，客戶都在問，鑒於中國股票現在非常便宜，是否已經過了最糟的時候？

她說：「我們的觀點是，不應該投資中國。」「我們不建議客戶在這個時候進入中國。」

她解釋，有三大理由加劇了對投資中國的擔憂，包括：

未來十年中國經濟預計將穩定放緩

Mossavar-Rahmani表示，迄今為止，中國仍將面臨房地產市場、基礎建設和出口這三大成長支柱的疲軟。

中國政策制定缺乏明確性

Mossavar-Rahmani表示：「目前尚不清楚長期政策的總體大方向是什麼。」「政策的不確定性通常會對股市造成一定程度的影響。」

她認為，中國可能會推出一些短期刺激措施，但房地產行業尚未見底。

經濟數據參差不齊

過去一年，中國政府強調了信息安全的重要性，並限制數據從國內流出。國家統計局也一度暫停公布青年失業率數據數月，改變統計方式後再重新發布。3月4日，人大發言人宣布，取消連辦逾30年的兩會總理記者會。

Mossavar-Rahmani：「數據並不明確。我們確實無法很好地把握去年或今年的增長情況。」

彭博指，這與一些經濟學家的擔憂不謀而合，他們對中國官方公布的經濟增長數據表示懷疑。

雖然中國正式公佈的2023年經濟增速高於5%，但Mossavar-Rahmani說：「大多數人認為這不是真正的增長數字——實際上要弱得多。」

大摩：外資正重返中國

另一投行摩根士丹利持相反意見，表示全球長期投資人從中國股市撤出的趨勢已暫停，部分基金的看跌情緒減弱。

資金流出已放緩

大摩指，中國股市的資金流出在2月底放緩。其3月4日發表的報告引述EPFR數據指，上個月中國内地和香港股市出現22億美元的淨流出，其中95%為投資者贖回，低於1月的26億美元。

報告認為，資金流向的轉變可能不完全是由於「國家隊」介入所致，這可能有助於緩解人們對反彈能否持續的擔憂。

區域基金增持成長股和科技股

大摩又指，區域主動型基金經理開始增持成長股和科技股。亞洲基金（日本除外）以及在美國和歐洲註冊的新興市場基金，2月份已降低對中國的減持立場。按年化計算，MSCI中國指數的實際波幅從去年12 月底的20%飆升至今年2月中旬的30%以上，這使得對大多數地區基金而言，保持對中國的深度低配已成高風險倉位。

彭博指，資金流出減緩可能是一個早期跡象，表明基金經理正在重新考慮在整個地區的資產配置。一些基金已開始削減印度的持股，理由是估值過高，而其他地方的風險回報更好。這一轉變預示中國將重新奪回其在全球投資組合中失去的地位。

撰文：葉雨

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