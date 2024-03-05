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強積金報捷！2月MPF人均賺$7,400　中港股票近1年來最佳（附10大最佳基金）

強積金 10:58 2024/03/05

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2月份強積金報捷，整體錄得逾3%的升幅，推算人均收益約7400港元。中港股票更做出近1年來最佳的單月表現。

全香港人的退休基金有好消息！2月份強積金報捷，整體錄得逾3%的升幅，推算人均收益約7400港元。中港股票更做出近1年來最佳的單月表現。

  • 強積金在2月份錄得約3.08%的投資收益。
  • 中港股票基金單月回報率約6.82%。
  • 環球債券基金表現最差，單月虧損1.25%。

積金評級主席叢川普表示，強積金成員在龍年首月應獲得滿意的回報。強積金在2月迎來多個里程碑，包括中港股票基金是自2023年1月以來表現最好、所有股票基金類別錄得正回報、以及估算成員平均帳戶結餘處於自2022年1月以來的最高水平。

各主要資產類別2月份表現

資產類別2月份表現首2個月表現
中港股票基金+6.82%-3.02%
美國股票基金+5.05%+6.70%
亞洲股票基金+4.36%+0.90%
環球股票基金+4.03%+4.60%
混合資產基金
（81-100%股票）		+3.83%+1.54%
日本股票基金+3.06%+8.37%
預設投資策略---核心累積基金+2.22%+2.60%
歐洲股票基金+2.11%+2.27%
貨幣市場基金+0.30%+0.70%
保證基金+0.20%-0.20%
預設投資策略---65歲後基金+0.08%-0.09%
環球債券基金-1.25%-2.36%
資料來源︰積金評級
  • 中港股票基金雖然在2月份表現最佳，但首2個月平均仍然見紅。
  • 日本股票基金2月升3%，首兩個月累升逾8%，是表現最佳的基金類別。
  • 美股基金2月份升逾5%，首兩個月累升6.7%。
  • 債券基金在首兩個月均見紅。

2月表現最佳的5隻MPF基金

2月份表現最佳的MPF基金
強積金計劃強積金基金2月表現
東亞（強積金）集成信託計劃東亞中國追蹤指數基金+9.45%
海通MPF退休金海通韓國基金+9.27%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠中國股票基金+9.11%
滙豐/恒生強積金智選計劃恒生中國企業指數基金+9.11%
BCT積金之選BCT中國及香港股票基金+8.40%
資料來源︰積金評級

2月表現最好的基金升逾9%，是東亞的中國追蹤指數基金。即使把範圍擴大至最佳的10隻基金，絕大部分都是中港股票基金。

首2個月表現最佳的5隻MPF基金

首2個月表現最佳的MPF基金
強積金計劃強積金基金首2個月表現
東亞（強積金）集成信託計劃東亞（強積金）日本股票基金+11.03%
中銀保誠簡易強積金計劃中銀保誠日本股票基金+9.52%
海通MPF退休金海通環球分散基金+8.90%
永明彩虹強積金計劃永明強積金美國股票基金+8.10%
宏利環球精選（強積金計劃）宏利MPF日本股票基金+8.08%
資料來源︰積金評級

若把數據改為首2個月，則中港股票基金仍然虧損，但表現最佳的同樣是東亞旗下的基金，不過是日本股票基金，兩個月升逾11%。

責任編輯︰廖毅然

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