強積金報捷！2月MPF人均賺$7,400　中港股票近1年來最佳（附10大最佳基金）

▲ 2月份強積金報捷，整體錄得逾3%的升幅，推算人均收益約7400港元。中港股票更做出近1年來最佳的單月表現。

全香港人的退休基金有好消息！2月份強積金報捷，整體錄得逾3%的升幅，推算人均收益約7400港元。中港股票更做出近1年來最佳的單月表現。

強積金在2月份錄得約3.08%的投資收益。

中港股票基金單月回報率約6.82%。

環球債券基金表現最差，單月虧損1.25%。

積金評級主席叢川普表示，強積金成員在龍年首月應獲得滿意的回報。強積金在2月迎來多個里程碑，包括中港股票基金是自2023年1月以來表現最好、所有股票基金類別錄得正回報、以及估算成員平均帳戶結餘處於自2022年1月以來的最高水平。

各主要資產類別2月份表現

資產類別 2月份表現 首2個月表現 中港股票基金 +6.82% -3.02% 美國股票基金 +5.05% +6.70% 亞洲股票基金 +4.36% +0.90% 環球股票基金 +4.03% +4.60% 混合資產基金

（81-100%股票） +3.83% +1.54% 日本股票基金 +3.06% +8.37% 預設投資策略---核心累積基金 +2.22% +2.60% 歐洲股票基金 +2.11% +2.27% 貨幣市場基金 +0.30% +0.70% 保證基金 +0.20% -0.20% 預設投資策略---65歲後基金 +0.08% -0.09% 環球債券基金 -1.25% -2.36% 資料來源︰積金評級

中港股票基金雖然在2月份表現最佳，但首2個月平均仍然見紅。

日本股票基金2月升3%，首兩個月累升逾8%，是表現最佳的基金類別。

美股基金2月份升逾5%，首兩個月累升6.7%。

債券基金在首兩個月均見紅。

2月表現最佳的5隻MPF基金

2月份表現最佳的MPF基金 強積金計劃 強積金基金 2月表現 東亞（強積金）集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金 +9.45% 海通MPF退休金 海通韓國基金 +9.27% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金 +9.11% 滙豐/恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金 +9.11% BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金 +8.40% 資料來源︰積金評級

2月表現最好的基金升逾9%，是東亞的中國追蹤指數基金。即使把範圍擴大至最佳的10隻基金，絕大部分都是中港股票基金。

首2個月表現最佳的5隻MPF基金

首2個月表現最佳的MPF基金 強積金計劃 強積金基金 首2個月表現 東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）日本股票基金 +11.03% 中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金 +9.52% 海通MPF退休金 海通環球分散基金 +8.90% 永明彩虹強積金計劃 永明強積金美國股票基金 +8.10% 宏利環球精選（強積金計劃） 宏利MPF日本股票基金 +8.08% 資料來源︰積金評級

若把數據改為首2個月，則中港股票基金仍然虧損，但表現最佳的同樣是東亞旗下的基金，不過是日本股票基金，兩個月升逾11%。

責任編輯︰廖毅然

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