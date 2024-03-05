強積金報捷！2月MPF人均賺$7,400　中港股票近1年來最佳（附10大最佳基金）

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高利率未見損害經濟 分析師大膽預測︰聯儲局今年不減息
全香港人的退休基金有好消息！2月份強積金報捷，整體錄得逾3%的升幅，推算人均收益約7400港元。中港股票更做出近1年來最佳的單月表現。
積金評級主席叢川普表示，強積金成員在龍年首月應獲得滿意的回報。強積金在2月迎來多個里程碑，包括中港股票基金是自2023年1月以來表現最好、所有股票基金類別錄得正回報、以及估算成員平均帳戶結餘處於自2022年1月以來的最高水平。
各主要資產類別2月份表現
|資產類別
|2月份表現
|首2個月表現
|中港股票基金
|+6.82%
|-3.02%
|美國股票基金
|+5.05%
|+6.70%
|亞洲股票基金
|+4.36%
|+0.90%
|環球股票基金
|+4.03%
|+4.60%
|混合資產基金
（81-100%股票）
|+3.83%
|+1.54%
|日本股票基金
|+3.06%
|+8.37%
|預設投資策略---核心累積基金
|+2.22%
|+2.60%
|歐洲股票基金
|+2.11%
|+2.27%
|貨幣市場基金
|+0.30%
|+0.70%
|保證基金
|+0.20%
|-0.20%
|預設投資策略---65歲後基金
|+0.08%
|-0.09%
|環球債券基金
|-1.25%
|-2.36%
|資料來源︰積金評級
2月表現最佳的5隻MPF基金
|2月份表現最佳的MPF基金
|強積金計劃
|強積金基金
|2月表現
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞中國追蹤指數基金
|+9.45%
|海通MPF退休金
|海通韓國基金
|+9.27%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠中國股票基金
|+9.11%
|滙豐/恒生強積金智選計劃
|恒生中國企業指數基金
|+9.11%
|BCT積金之選
|BCT中國及香港股票基金
|+8.40%
|資料來源︰積金評級
2月表現最好的基金升逾9%，是東亞的中國追蹤指數基金。即使把範圍擴大至最佳的10隻基金，絕大部分都是中港股票基金。
首2個月表現最佳的5隻MPF基金
|首2個月表現最佳的MPF基金
|強積金計劃
|強積金基金
|首2個月表現
|東亞（強積金）集成信託計劃
|東亞（強積金）日本股票基金
|+11.03%
|中銀保誠簡易強積金計劃
|中銀保誠日本股票基金
|+9.52%
|海通MPF退休金
|海通環球分散基金
|+8.90%
|永明彩虹強積金計劃
|永明強積金美國股票基金
|+8.10%
|宏利環球精選（強積金計劃）
|宏利MPF日本股票基金
|+8.08%
|資料來源︰積金評級
若把數據改為首2個月，則中港股票基金仍然虧損，但表現最佳的同樣是東亞旗下的基金，不過是日本股票基金，兩個月升逾11%。
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : MPF理財