大行報告｜美銀：美股短期會回調　「每年會發生一次10%調整」

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「美股七雄」、「FAANG」... 研究：當股票趨勢有了暱稱 好日子就完了
看牛信念實際上已經冷卻
美國銀行在新報告中對美股全年表現預測有所調整︰
但該行分析師表示，自發表2024年展望以來華爾街情緒一路改善，其「看漲信念」實際上已經冷卻。相反，新的預測來自於對其賣方指標的重視程度減弱，以及對其他指標的上行調整。
獲利指標
獲利強勁是提高目標價的主因之一，第四季財報表現已令人鼓舞。美銀表示，儘管利率和通脹大幅波動，企業利潤率仍保持穩定，第四季EPS意外增長4%：即使呈現出典型的年初削減態勢，2024年EPS預期持平。
足以令投資者喜出望外的背景如下︰
美銀表示，估值是長期回報的有力預測指標，看好標指未來十年的年化回報率將超過2.6%。
應準備短期出現回調︰10%調整每年會發生一次
美銀在報告中強調，不要指望標普指數會直線上漲。 相反，應該要為近期回調做好準備，因為四個月來美國股市沒有大幅下跌︰
該行分析師安慰，即使如此，這些下跌之後通常會出現反彈。
- 從上個總統大選年的第二季到2023年11月，VIX（恐慌指數）走高25%；
- 但選舉日後，由於不確定性消除，回報總體上正面。
AI和糖尿病藥支撐美股半邊天
美銀提到，儘管賣方已更為看好股票，但美股仍有缺陷：
該行認為美股仍有令人期盼的主題，牛市可以持續，有賴主題性和長期性背景：
撰文：黃正軒
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欄名 : 調金遣帳