大行報告｜美銀：美股短期會回調　「每年會發生一次10%調整」

▲ 大行報告｜美銀：美股料全年升13% 調高標指目標至5,400點 但預計短期會回調

美國銀行將標普500指數目標價上調至5,400點。

主要由獲利意外模型等指標的上行所推動；

實際上該行對美股「看漲信念已經冷卻」（our bullish conviction has cooled）。

美銀亦表示，由於美股已經四個月未有下跌，可能會先出現回調。

看牛信念實際上已經冷卻

美國銀行在新報告中對美股全年表現預測有所調整︰

標指年底目標從5,000點調高至 5,400點 ；

； 即較目前水平彈5%，或 全年升13% ；

； 此目標與瑞銀相當，成為各大行中最樂觀的預測。

但該行分析師表示，自發表2024年展望以來華爾街情緒一路改善，其「看漲信念」實際上已經冷卻。相反，新的預測來自於對其賣方指標的重視程度減弱，以及對其他指標的上行調整。

獲利指標

獲利強勁是提高目標價的主因之一，第四季財報表現已令人鼓舞。美銀表示，儘管利率和通脹大幅波動，企業利潤率仍保持穩定，第四季EPS意外增長4%：即使呈現出典型的年初削減態勢，2024年EPS預期持平。

足以令投資者喜出望外的背景如下︰

GDP改善可能會帶來額外提振；

領先指標包括PMI（採購經理指數）、南韓出口、鐵路量等顯示該行 對2024年EPS達235美元的預測有上升空間 ；

； 該行將2025年標準化收益假設從230美元提高至240美元，以適應有關變化；

企業已將重點轉向生產力。

美銀表示，估值是長期回報的有力預測指標，看好標指未來十年的年化回報率將超過2.6%。

應準備短期出現回調︰10%調整每年會發生一次

美銀在報告中強調，不要指望標普指數會直線上漲。 相反，應該要為近期回調做好準備，因為四個月來美國股市沒有大幅下跌︰

1929年以來，平均 每年發生三次5%的跌市 ；

； 而10%的調整，則每年發生一次。

該行分析師安慰，即使如此，這些下跌之後通常會出現反彈。

從上個總統大選年的第二季到2023年11月，VIX（恐慌指數）走高25%；

但選舉日後，由於不確定性消除，回報總體上正面。

AI和糖尿病藥支撐美股半邊天

美銀提到，儘管賣方已更為看好股票，但美股仍有缺陷：

退休基金對公共股票的配置仍處於20年低點；

而高Beta值（即高波動性）和周期性行業等高端市場主題的倉位，處於極端看淡狀態。

該行認為美股仍有令人期盼的主題，牛市可以持續，有賴主題性和長期性背景：

熱炒主題： 人工智能（AI）和胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）等糖尿病藥 ；

； 預計市場將擴大至這些主題以外；

被動資金流入，可能會推動美國成長股或大型股的持續增長勢頭。

撰文：黃正軒

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