  • 25°C
香港時間 : 2024306日 (週三) 10:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大行報告｜美銀：美股短期會回調　「每年會發生一次10%調整」

個人增值 08:00 2024/03/06

分享：

分享：

大行報告｜美銀：美股料全年升13%　調高標指目標至5,400點　但預計短期會回調

  • 美國銀行將標普500指數目標價上調至5,400點。
  • 主要由獲利意外模型等指標的上行所推動；
  • 實際上該行對美股「看漲信念已經冷卻」（our bullish conviction has cooled）。
  • 美銀亦表示，由於美股已經四個月未有下跌，可能會先出現回調。 

看牛信念實際上已經冷卻

美國銀行在新報告中對美股全年表現預測有所調整︰

  • 標指年底目標從5,000點調高至5,400點
  • 即較目前水平彈5%，或全年升13%
  • 此目標與瑞銀相當，成為各大行中最樂觀的預測。

但該行分析師表示，自發表2024年展望以來華爾街情緒一路改善，其「看漲信念」實際上已經冷卻。相反，新的預測來自於對其賣方指標的重視程度減弱，以及對其他指標的上行調整。

獲利指標

獲利強勁是提高目標價的主因之一，第四季財報表現已令人鼓舞。美銀表示，儘管利率和通脹大幅波動，企業利潤率仍保持穩定，第四季EPS意外增長4%：即使呈現出典型的年初削減態勢，2024年EPS預期持平。

足以令投資者喜出望外的背景如下︰

  • GDP改善可能會帶來額外提振；
  • 領先指標包括PMI（採購經理指數）、南韓出口、鐵路量等顯示該行對2024年EPS達235美元的預測有上升空間
  • 該行將2025年標準化收益假設從230美元提高至240美元，以適應有關變化；
  • 企業已將重點轉向生產力。

美銀表示，估值是長期回報的有力預測指標，看好標指未來十年的年化回報率將超過2.6%

應準備短期出現回調︰10%調整每年會發生一次

美銀在報告中強調，不要指望標普指數會直線上漲。 相反，應該要為近期回調做好準備，因為四個月來美國股市沒有大幅下跌︰

  • 1929年以來，平均每年發生三次5%的跌市
  • 10%的調整，則每年發生一次

該行分析師安慰，即使如此，這些下跌之後通常會出現反彈。

  • 從上個總統大選年的第二季到2023年11月，VIX（恐慌指數）走高25%；
  • 但選舉日後，由於不確定性消除，回報總體上正面。

AI和糖尿病藥支撐美股半邊天

美銀提到，儘管賣方已更為看好股票，但美股仍有缺陷：

  • 退休基金對公共股票的配置仍處於20年低點；
  • 而高Beta值（即高波動性）和周期性行業等高端市場主題的倉位，處於極端看淡狀態。

該行認為美股仍有令人期盼的主題，牛市可以持續，有賴主題性和長期性背景：

  • 熱炒主題：人工智能（AI）和胰高血糖素樣肽-1（GLP-1）等糖尿病藥
  • 預計市場將擴大至這些主題以外；
  • 被動資金流入，可能會推動美國成長股或大型股的持續增長勢頭。

撰文：黃正軒

相關文章：

高盛警告：不要投資中國　低估值也不應入市的三大理由

股海餘生｜美股散戶學精　不再盲追網紅股及槓桿ETF　但轉投這高風險成長板塊...

外資「階段性撤出」已至尾聲　中信証券：A股反彈取決於基本面復甦

ET至高息
港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹

＝＝＝＝＝
想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 調金遣帳

最新專欄文章 更多

股海餘生｜美股散戶學精　不再盲追網紅股及槓桿ETF　但轉投這高風險成長板塊...
2024/03/05
股海餘生｜美股散戶學精　不再盲追網紅股及槓桿ETF　但轉投這高風險成長板塊...
外資「階段性撤出」已至尾聲 中信証券：A股反彈取決於基本面復甦
2024/02/29
外資「階段性撤出」已至尾聲 中信証券：A股反彈取決於基本面復甦
高利率未見損害經濟　分析師大膽預測︰聯儲局今年不減息
2024/02/28
高利率未見損害經濟　分析師大膽預測︰聯儲局今年不減息
過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲
2024/02/28
過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲
日經升穿39200點｜貝萊德看牛：日股高處未算高　具三大利好因素仍可炒上
2024/02/28
日經升穿39200點｜貝萊德看牛：日股高處未算高　具三大利好因素仍可炒上
外滙 貨幣政策 上升空間 股票 GDP 選舉 南韓 鐵路 美元 PMI

上一篇文章

「美股七雄」、「FAANG」... 研究：當股票趨勢有了暱稱　好日子就完了

下一篇文章

同一間公司工作86年　101歲世界紀錄保持者　4大理由仍未言休
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款