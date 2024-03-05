2024聯絡中心4大趨勢　企業提升客戶體驗關鍵策略

▲ 未來的客戶服務管理將會更依賴整合平台、GenAI 應用和創新 CCaaS 方案。

在現今競爭激烈的商業環境中，客戶體驗的優劣會影響客戶對品牌的忠誠度。Zoom 的一項調查發現，客戶對服務品質抱有一定期望，59% 受訪者表示不良客戶體驗會令他們轉向其他品牌。

隨著企業愈來愈重視客戶體驗，能提供無縫體驗和協助應對大量客戶的聯絡中心就顯得更重要。邁向 2024 年，企業需要了解聯絡中心的最新趨勢，以便調整營運方針。以下是企業需要注意的四項關鍵趨勢，以便提升自身優勢。

1. 客服以外部門參與管理聯絡中心

不少公司會因為不同因素和考慮而重組內部不同部門和人員的崗位，因此聯絡中心已不一定由客戶服務部門負責或管理，而是由商戶員工、前線人員、銷售人員等不同崗位的員工組成和負責。調查機構 Metrigy 去年年底的一項研究就發現，47% 的公司允許聯絡中心以外的員工支援客戶服務人員處理工作，當中 30% 的公司更會讓這些員工在必要時暫代客戶服務人員與客戶直接對話。

這個模式的好處是確保能迅速處理客戶的疑慮，公司亦可以減輕人員經常流失的客戶服務業務的壓力。這種流動的工作模式亦令整合通訊即服務（Unified Communications as a Service，UCaaS）和聯絡中心即服務（Contact Center as a Service）這兩種方案興起，讓員工能在熟悉的平台與客戶進行互動。然而，一些聯絡中心方案供應商的可選方案缺乏彈性，無法根據企業的實際需要調整價格或服務。以聯絡中心方案為例，公司可能只有少數員工在日常工作需要這類方案，如果供應商只提供固定的方案計劃，公司可能要訂閱根本用不到的服務而造成額外負擔。

為了有效管理成本和資源，公司應考慮採用更靈活的聯絡中心方案，以滿足不同外部溝通需要，包括協助前線客戶服務員工能快速處理各種查詢，減輕客戶服務業務的壓力，同時根據員工人數和業務狀況採用更適合的配置方案，務求提高公司的營運效益。

2. 加強「勞動力敬業度管理」協調力

愈來愈多通訊平台供應商自去年開始在它們的 CCaaS 方案中加入勞動力敬業度管理 （Workforce Engagement Management，WEM）的擴充功具，反映混合和遙距聯絡中心運行的發展正在轉變。

將 WEM 整合到單一方案的擴充工具後，意味著公司不再需要多個獨立系統或應用程式，而是能於單一平台上完成人力資源、服務質素、表現分析、培訓和指導等工作。

例如在平台上分析人力資源分配和表現後，聯絡中心主管可以確認潛在影響員工表現的特別繁忙時間，從而改善人員安排、預先變更休息時段，甚至遙距協作等混合團隊的內部安排。CCaaS 溝通平台和 WEM 工具整合化的趨勢將會為公司帶來更大優勢，並且改變商業運作模式。

3. 用LLM訓練聯絡中心GenAI

生成式人工智能（GenAI）的興起和不同範疇的應用是 2023 年的重點，它的急速發展亦有利於聯絡中心的運作，包括自動化技術、客戶服務協作工具，以及拓展聯絡中心應用程式的開發。GenAI 在新一年無疑會帶來更多應用範疇和用例。以聯絡中心為例，ChatGPT-4 現已能分析和分類圖像，這個用例將會為聯絡中心自動化對話的模式帶來新的可能性。

雖然 ChatGPT 和大型語言模型（LLM）的應用範籌十分廣泛，但根據實際用例而建構的 LLＭ 仍然會比一般 LLM 更合適和有效，因為使用專為聯絡中心而建構的 LLM 能避免更多回應出錯的情況。因此，愈來愈多供應商開始允許聯絡中心使用自己的 LLM，從而提升聯絡中心的 GenAI 的功能。為持續擴展聯絡中心使用 GenAI 的可應用範疇，供應商將會引用更多 LLM 訓練聯絡中心的 GenAI，這點亦是 2024 年 CCaaS 供應商需要關注的重點之一。

4. 客戶體驗評估準則更規範具體

公司為優化客戶服務會持續進行分析和評估，而淨推薦值（Net Promoter Score，NPS）就是其中一項指標 —— 透過可能性分析服務表現。雖然這項指標能協助找出員工和服務流程的問題，但它不能進一步提供潛在問題的背景原因和改善方法。為了令評估過程能帶來更大效益，聯絡中心的報告愈來愈有規範，旨在提供清晰的相關資訊，協助用戶找出問題。

此外，透過先進的 AI 和分析工具，公司可以規劃出更全面可行的准則指引員工。現今的營銷環境更複雜，品牌的客戶服務會鉅細無遺地被放大，所以有規範性和具體的報告就更重要，以便更針對性地改善客戶服務。

總括而言，未來的客戶服務管理將會更依賴整合平台、GenAI 應用和創新 CCaaS 方案。企業應持續關注這些新趨勢，從而保持行業領先地位，以及在不斷改變的商業世界中提供優質的客戶服務。

【關於作者】Ricky Kapur擁有超過25年的經驗。作為Zoom擔任亞太區負責人，他負責制定和領導Zoom亞太區關鍵市場的市場推廣策略，負責市場包含澳洲、紐西蘭、東協各國、中國、香港特別行政區、印度、韓國及台灣。

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