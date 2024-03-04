  • 21°C
香港時間 : 2024304日 (週一) 19:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書系列

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球最佳黃金簽證排名　歐洲包攬前三　香港不入前十　兩細項「捧蛋」

個人增值 17:41 2024/03/04

分享：

分享：

全球最佳黃金簽證排名 歐陸包攬前三 香港不入前十 兩方面得0分

本港「新資本投資者入境計劃」於3月1日正式實行，與各國「黃金簽證」相比競爭力如何？移民諮詢公司Henley & Partners最新The Henley Residence Program Index 2024顯示，葡萄牙黃金簽證全球最佳，新加坡排名第7，香港未能進入前十。

葡萄牙黃金簽證全球最佳

該指數根據獲得公民身份的時間、徵稅、成本和聲譽等10個因素，評選提供最佳黃金簽證的國家／地區，葡萄牙奪得榜首，奧地利和希臘並列第二。

全球最佳黃金簽證排名

排名國家／地區分數（滿分100）
1葡萄牙75
並列第2奧地利73
並列第2希臘73
3瑞士72
並列第4意大利71
並列第4英國71
並列第5加拿大69
並列第5西班牙69
並列第6盧森堡66
並列第6阿聯酋66
7新加坡65
並列第8澳洲64
並列第8澤西島64
並列第9馬爾他62
並列第9新西蘭62
並列第9巴拿馬62
10美國61
並列第11香港60
並列第11摩納哥60
並列第11韓國60
（資料來源︰Henley & Partners

歐洲國家在該指數中排名靠前，許多國家提供相對容易的獲得公民身份的途徑，允許投資者免簽證穿越歐盟並以低成本在歐陸創業或生活。

彭博援引Henley & Partners CEO Juerg Steffen評論指：「歐洲投資居留計劃繼續在全球最受歡迎的投資移民計劃中佔據主導地位。」 「移民能通過這些計劃加入一些世界領先經濟體，是降低特定國家波動風險的一種方式。」

首3名國家的具體得分︰

點擊圖片放大

香港不入前十 兩小項0分

進入前十的亞洲國家只有新加坡，以65分排名第7。香港得分60分，與韓國、摩納哥並列第11。香港在「投資要求」和「總成本」方面獲得10分滿分，但在「獲得公民身份的時間」、「公民身份要求」兩項為0分，落後於新加坡的7分和8分。

點擊圖片放大

香港具體得分：

  • 聲譽：6
  • 生活品質：8
  • 徵稅：8
  • 免簽證或落地簽證：3
  • 申請處理時間：9
  • 盡職調查要求：6
  • 投資要求：10
  • 總成本：10
  • 獲得公民身份的時間：0
  • 公民身份要求：0

「黃金簽證」一直備受爭議，葡萄牙去年收緊「黃金簽證」條件，買樓不再是獲得居留權的途徑，但想移民的外籍人士仍可將資金投入投資基金來獲得公民身份。其他國家，例如阿聯酋和匈牙利，最近也推出了各自的投資居留政策。

據Henley & Partners稱，到2024年，全球將有創紀錄的12.8萬名高淨值人士移居到新的國家。

撰文：葉雨

相關文章：

100萬美元可買幾多呎豪宅？香港全球第二貴　高過新加坡　一歐洲小國登頂

投資移民最佳目的地排名　香港「優質教育」不合格　總排名也入前十

2024做香港最富有的1%人口　需逾$2400萬身家　門檻比新加坡低

理財最前線
退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔　報稅留意3個細節

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

100萬美元可買幾多呎豪宅？香港全球第二貴　高過新加坡　一歐洲小國登頂
今日
100萬美元可買幾多呎豪宅？香港全球第二貴　高過新加坡　一歐洲小國登頂
哇哈哈創始人宗慶後傳奇回顧︰42歲校工白手起家、坐二等座的「布鞋首富」
2024/03/02
哇哈哈創始人宗慶後傳奇回顧︰42歲校工白手起家、坐二等座的「布鞋首富」
2024做香港最富有的1%人口　需逾$2400萬身家　門檻比新加坡低
2024/02/29
2024做香港最富有的1%人口　需逾$2400萬身家　門檻比新加坡低
「讓美國上流也汗顔」　亞洲頂奢酒店5大秘密︰海鮮尊貴過豪車　兩任妻子住不同套房
2024/02/27
「讓美國上流也汗顔」　亞洲頂奢酒店5大秘密︰海鮮尊貴過豪車　兩任妻子住不同套房
香港十大高分住宿盤點　東涌入選｜全球十大好客城市　日本一地區上榜
2024/02/27
香港十大高分住宿盤點　東涌入選｜全球十大好客城市　日本一地區上榜
外交 地緣政治 資本投資者入境計劃 黃金 東歐 簽證 基金 經濟 塞浦路斯 匈牙利

上一篇文章

PayMe用家注意！Android版App或因2大風險被停用！（附解決辦法教學）

下一篇文章

八達通送$50｜3步登記優惠　小心做錯一步被扣$20
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款