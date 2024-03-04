全球最佳黃金簽證排名　歐洲包攬前三　香港不入前十　兩細項「捧蛋」

▲ 全球最佳黃金簽證排名 歐陸包攬前三 香港不入前十 兩方面得0分

本港「新資本投資者入境計劃」於3月1日正式實行，與各國「黃金簽證」相比競爭力如何？移民諮詢公司Henley & Partners最新The Henley Residence Program Index 2024顯示，葡萄牙黃金簽證全球最佳，新加坡排名第7，香港未能進入前十。

葡萄牙黃金簽證全球最佳

該指數根據獲得公民身份的時間、徵稅、成本和聲譽等10個因素，評選提供最佳黃金簽證的國家／地區，葡萄牙奪得榜首，奧地利和希臘並列第二。

全球最佳黃金簽證排名

排名 國家／地區 分數（滿分100） 1 葡萄牙 75 並列第2 奧地利 73 並列第2 希臘 73 3 瑞士 72 並列第4 意大利 71 並列第4 英國 71 並列第5 加拿大 69 並列第5 西班牙 69 並列第6 盧森堡 66 並列第6 阿聯酋 66 7 新加坡 65 並列第8 澳洲 64 並列第8 澤西島 64 並列第9 馬爾他 62 並列第9 新西蘭 62 並列第9 巴拿馬 62 10 美國 61 並列第11 香港 60 並列第11 摩納哥 60 並列第11 韓國 60 （資料來源︰Henley & Partners）

歐洲國家在該指數中排名靠前，許多國家提供相對容易的獲得公民身份的途徑，允許投資者免簽證穿越歐盟並以低成本在歐陸創業或生活。

彭博援引Henley & Partners CEO Juerg Steffen評論指：「歐洲投資居留計劃繼續在全球最受歡迎的投資移民計劃中佔據主導地位。」 「移民能通過這些計劃加入一些世界領先經濟體，是降低特定國家波動風險的一種方式。」

首3名國家的具體得分︰

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香港不入前十 兩小項0分

進入前十的亞洲國家只有新加坡，以65分排名第7。香港得分60分，與韓國、摩納哥並列第11。香港在「投資要求」和「總成本」方面獲得10分滿分，但在「獲得公民身份的時間」、「公民身份要求」兩項為0分，落後於新加坡的7分和8分。

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香港具體得分：

聲譽：6

生活品質：8

徵稅：8

免簽證或落地簽證：3

申請處理時間：9

盡職調查要求：6

投資要求：10

總成本：10

獲得公民身份的時間：0

公民身份要求：0

「黃金簽證」一直備受爭議，葡萄牙去年收緊「黃金簽證」條件，買樓不再是獲得居留權的途徑，但想移民的外籍人士仍可將資金投入投資基金來獲得公民身份。其他國家，例如阿聯酋和匈牙利，最近也推出了各自的投資居留政策。

據Henley & Partners稱，到2024年，全球將有創紀錄的12.8萬名高淨值人士移居到新的國家。

撰文：葉雨

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