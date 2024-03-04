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北上攻略 | AlipayHK接入廣州乘車碼　自動港幣結算　共享當地交通優惠（附乘車指南）

精明消費 16:09 2024/03/04

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北上攻略 | AlipayHK接入廣州乘車碼 自動港幣結算 共享當地交通優惠（附乘車指南）

港人北上消費玩樂成習慣，近日不同的電子支付工具都推出方便港人付款的措施，繼八達通即將推出「全國通」後，AlipayHK乘車碼又添新城市！即日起，港人去廣州，透過AlipayHK乘車碼就能乘搭所有公共交通工具，包括廣州地鐵、巴士、有軌電車、水上巴士，甚至佛山地鐵。

AlipayHK廣州乘車指南

  • AlipayHK用戶只需要在in-app進入「交通」選擇「廣州」
  • 或於首頁上方搜索欄搜索「廣州地鐵」進入
  • 按照指示完成開通
  • 日後在廣州、佛山搭車時，對準掃描器掃描相應「乘車碼」即可
  • 車資以港幣結算，同時可享廣州市公共交通票務政策優惠

 

點擊圖片放大

 

AlipayHK目前已支持多個城市掃碼乘車

早前，AlipayHK經已可以在深圳地鐵巴士、佛山和中山巴士和上海交通掃碼乘車，同時亦可在in-app在內地call車，以及購買高鐵票和跨境巴士車票。消費方面，在內地只要見到「支付寶」或「Alipay+」標識，即可以港幣結算進行支付，與在本地操作無異。

2024年1月港人北上用AlipayHK日均交易筆數和金額較去年2月通關後增10至15倍。北上掃碼乘車亦成為港人熟悉的出行習慣，佔1月份在內地整體交易筆數的三分之一。

相關文章：北上攻略｜八達通將推「全國通」　港元入錢　一卡搭盡內地逾300城市地鐵

WeChat Pay、八達通逐步支持内地交通支付

此前，WeChat Pay已宣布接入廣州乘車碼「羊城通」。可使用「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app付款。用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具；除廣州外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士。

八達通在前不久表示計劃推出「全國通」，據了解初步計劃在3月底推出，港人一卡在手，可在全國逾300個城市的公交系統使用，包括地鐵、巴士等。

撰文︰涂宇佳

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