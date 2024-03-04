▲ 4份全職年入400萬 「過度就業」成IT界公開秘密 接小孩、約會原是在偷偷打工

打一份工不夠累，還要身兼數職？「過度就業」説的就是這類人——他們在本職工作之外還找了1份或多份全職工作。這為他們帶來額外收入的同時，也背負著被公司發現，從而遭解僱的風險。有人同時做4份全職工作，年入400萬卻依然躲躲藏藏。接小孩、去約會、表現中庸都是他們的「過度就業」秘訣。

哪些人最愛「過度就業」？

大部分「過度就業」的員工都是男性

集中在IT以及科技行業，因其存在大量的遙距辦公機會

千禧一代佔很大一部分，但Z世代和X世代也正在加入該隊列

大約41.6萬美國人同時從事兩份全職工作（美國勞工統計局截至2024年1月數據）

在某些情況下，有些公司允許員工承擔額外工作

但是，未經批准擅自承擔額外工作可能會違反某些合同，並可能被解僱。

跨國公司有機可乘 為兼職窮盡藉口

據Business Insider報導，John是加利福尼亞州的一位過度就業者，他靠兩份遙距工作年入逾30萬美元（約235萬元）。他表示，自2021年身兼數職以來，他已經能儲蓄超15萬美元（約117萬元）的財產，並將這筆錢用於購置物業。

除了遙距工作，想身兼數職，靈活的工作時間也很重要。John表示，如果有一份工作有「核心時間」——即所有員工都必須工作的時間，那麼這段時間應與第二份工作的重叠愈小愈好。

他表示，跨國公司是不錯的選擇。因有多個時區的員工，這類公司的日程安排往往比較靈活。

此外，John表示不少身兼數職者常以孩子為藉口偷偷工作。他們假裝自己已經為人父母，來規避突發會議——他們說自己必須接送小孩往返托兒所。

John已經在盡可能避免這樣撒謊，但他有時不得不找些藉口。「如果我因為在另外一家公司開會而失聯，這通常是因為我在『約會』，這樣沒有人會要求我提供更多信息。」John表示。

上班守「中庸之道」 別太優秀到引人注目

50歲的IT工程師Justin靠同時從事3份全職遙距工作，年入逾30萬美元（約235萬元）。

他表示，這些額外收入在提高他生活水準的同時，還幫助他償還債務，使得他提前退休的理想即將成為現實。

Justin表示，你需要非常擅長你的額外正職的工作內容——這對身兼數職來説非常重要。「我無法完成需要大量培訓，或尚處於爬坡期的工作。」Justin表示。

為了保住你的工作，做個「中庸的好員工」很重要——並不是說需要你有多強的工作能力，而是要好到可以完成所有任務，但又不會因表現太好招致晉升或者額外的工作內容。

但Justin表示，在剛入職的早期，表現傑出可能會有所幫助。「你必須要有能被容許偶爾錯過會議以及截止日期的能力。」

4份全職年入400萬 筋疲力盡最後辭職

然而，並非所有人都是超人，也有人在過度就業後開始後悔，想要退出。

同樣作為IT工作者，William同時擁有4份全職工作，稅前年收入50萬美元（約390萬元）。一份對接企業客戶的技術工作，以及自己的遠程技術諮詢工作；此外，他還即將再接受兩份大型公司的新遙距工作。

但在新工作入職僅8個月後，William感覺精疲力竭，準備辭去那兩份工作。

身兼數職的William的一天通常這樣度過：

早上7點~9點工作

從早上9點開始兼顧兩份全職工作直到下午5點

然後再繼續另一份工作到晚上9點

在得到高收入的甜頭後，William也開始察覺到自己的損失︰

過度就業使他即便不工作，腦子裏也全是工作

他幾乎沒有時間放鬆，並且一再疏遠家庭

William還需要花大把精力來避免公司懷疑，同時兼顧工作效率

「最終，我實在是精疲力竭。」William表示，辭去兩份工作讓他有更多時間陪伴家人，但對於「過度就業」的經歷，他依然覺得值得——畢竟那筆收入實在太可觀。

撰文︰涂宇佳

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