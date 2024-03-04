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100萬美元可買幾多呎豪宅？香港全球第二貴　高過新加坡　一歐洲小國登頂

個人增值 12:50 2024/03/04

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香港豪宅呎價全球第二貴 高過新加坡 一歐洲小國登頂

雖然去年本港樓價持續下跌，但在世界範圍仍處於相當高的水平。房地產商萊坊（Knight Frank）2024財富報告顯示，香港豪宅價格全球第二貴，高於新加坡。

摩納哥豪宅價格全球最高

萊坊調查了至少30個主要城市和二手房市場，發現歐洲城邦摩納哥房價全球最貴，100萬美元（780萬港元）能買到的豪宅面積只有172平方呎。

香港第二貴 呎價3.29萬元

香港排名第二，面積為237平方呎，也即每平方呎的價格為4,219美元（約3.29萬港元）。新加坡以344平方呎排名第三，上海以452平方呎排名第九。

100萬美元能買到的優質房產面積

排名城市每100萬美元能買到的豪宅面積
1摩納哥172.2平方呎
2香港236.8平方呎
3新加坡344.4平方呎
4倫敦355.2平方呎
5日内瓦366平方呎
6紐約366平方呎
7洛杉磯409平方呎
8巴黎430.6平方呎
9上海452.1平方呎
10悉尼462.8平方呎
11邁阿密645.8平方呎
12東京688.9平方呎
13杜拜979.5平方呎
14馬德里1033.3平方呎
15孟買1108.7平方呎

（萊坊將優質房產定義為「特定地點最受歡迎且最昂貴的地產，通常為每個市場價值前5%的物業」）

報告指，高利率環境下，去年全球豪華房地產銷售下降。然而，由於供應有限，價格仍居高不下。

富人湧入 推高各地房價

摩納哥的面積最少，因為百萬富翁繼續當地置業，享受該國的賭場、奢華的生活方式和低稅收，從而推高了房價，提高了躋身最富有的1%人群的門檻。

在杜拜，由於外籍人士湧入，需求激增，導致買家排隊購買價值百萬美元的房屋。不過，萊坊國際表示，較成熟的豪宅市場提供的空間價值是最少的。例如，在杜拜花100萬美元就能買到相當於倫敦三倍的空間。

撰文：葉雨

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