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股海餘生｜美股散戶學精　不再盲追網紅股及槓桿ETF　但轉投這高風險成長板塊...

個人增值 08:00 2024/03/05

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股海餘生｜美股散戶學精　不再盲追網紅股及槓桿ETF　但轉投這高風險成長板塊...

  • 經歷了2021年過山車、2022年熊市和2023年又再過山車的打擊後，美股散戶再度活躍。 
  • 外媒援引股市專家表示，2024年的散戶美股投資者與2021年的YOLO交易時代作風已然不同；
  • 他們發現，散戶現在變得更有洞見、更精明，不再盲捧網紅股或單一押注...
  • 嘉信理財最近的一項民意調查顯示，散戶對自己決策的信心達到空前最高水平的68%。

編按：YOLO即You Only Live Once，中文解作「你只會活一次」／「有今生，無來世」。

總交易量低於過去牛市反彈

嘉信理財交易和教育總監Joe Mazzola接受《商業內幕》查詢時，形容散戶在近三年間的心態變化︰

我認為不同之處在於，投資者會說：『是的，我們想參與（股市的）full run，但我們不需要晒冷。』

以下是2024年至今美股牛市的一些表現觀察︰

  • 繼去年10月開始的強勁反彈後，散戶一直在穩步追入更多股票；
  • 2024年2月初，股票每日淨買進量達15億美元，創年初至今高位；
  • 總交易量是新冠疫情爆發前的三倍；
  • 標普500指數接連破頂；
  • 但投資者最近的熱情更為謹慎——總交易量低於過去幾年牛市反彈的趨勢

對投資槓桿ETF更趨審慎

追蹤ETF及股票散戶行為的調查機構Vanda Research高級副總裁Marco Lachini表示︰

觀察到散戶都想參與今波牛市，不想落後太多，但他們主要是通過押注大牌頭（big names）來參與。

這跟2021年傾家蕩產地豪賭大異其趣︰

  • 2024年使用SPY（SPDR標普500指數ETF）或QQQ（景順-納斯達克100指數ETF）；
  • 不再使用三倍QQQ，不再如2021年時那般大量使用槓桿ETF；
  • 那些槓桿ETF在被銷毀後已顯著減少。

網紅股歲月無情
散戶跌過痛過

簡單回顧一下，2021年網紅股（Meme stocks，又稱迷因股）勁爆的鼎盛時期

新冠疫情期間，散戶投資者瘋狂交易網紅股，把業務深受疫情打擊、被機構重手沽空的「殘價」美股如GameStop（遊戲驛站，美：GME）、AMC院線（美：AMC）和Bed Bath & Beyond （美：BBBY）等撈底再急速炒上，部份勁彈三位數...

  • 當年大多數消費者留家防疫、減少外出購物；
  • 加上創新低的利率和缺乏消費投資選項，散戶手中閒錢奇多，嘗試「炒股致富」；
  • 受Reddit等網上討論區動員的散戶，透過Robinhood等免費交易App不斷買入GME「打大鱷」；
  • 在2021年初造成超大型夾淡倉事件，令部份參與沽空的對沖基金損失數十億美元；

然而，網紅股畢竟是投機現象，「水退後就知邊個無著褲」，尤其在熊市時︰

  • AMC和GME等小公司的財務狀況並不算雄厚；
  • 散戶紛紛買入槓桿ETF等證券，此舉放大了他們追蹤的基礎資產的回報和損失；
  • 2022年美股熊市，散戶堅持一股不賣，結果其倉位至當年年底縮水了約30%。

相關文章：因股市創新高而沽出　會損失90%？施羅德︰不應因破頂而卻步

投機狂潮遠去
散戶心態成熟

他們何以「一夜長大」？（請點圖放大）：

點擊圖片放大
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踏入2024年，網紅股瘋癲的投機狂潮已經減弱，有兩個背景︰

  • 散戶跌過痛過、曾經滄海，投資心態變得成熟；
  • 對沖基金在預測夾淡倉方面變得更加聰明。

Lachini卻進一步補充，美股交易活動尚未重回2021年水平，有更多關乎散戶的背景，他們不再熱衷撈底，同時不急於高追︰

  • 2022年坐穿牢底的記憶太清晰，一年多過去，投資組合終於見家鄉，甚至追上了歷史新高；
  • 因此，他們並不熱衷於進行大額的YOLO式押注。 
  • 再者，他們及時進入最新一輪的牛市反彈，所以沒有FOMO心態推動他們的投資；
  • 如今，這些投資者不再積極低撈、爭相交易網紅股或大量買入單一股票；
  • 而是在股票和ETF之間更加平衡。

編按：FOMO即Fear Of Missing Out，中文解作「錯失恐懼症」，是在近代社會出現的焦慮現象；每當市場出現「爆升股」、熱炒股時，FOMO便會在市場擴散...

部份人後悔沒有及早進場，然後擔心再次錯過發達機會，甚至會跟住入市；這樣跟風高追，便有泡沫爆破的隱憂。

Joe Mazzola也覺得美國散戶在短短幾年間世故了不少：

  • 在2021年，（他們的）問題是：『機會在哪裡？我如何在這交易風潮結束前入場或離場？』
  • 他們（現在）正在尋求成長，卻是以合理的價格去尋求；

AI更勝網紅股

儘管網紅股仍不時大起大落，但散戶正在市場其他領域如人工智能（AI）乘上炒風。Mazzola表示，投資者確實相信AI的故事，「我認為他們正在利用回調的機會。」

VandaTrack數據顯示，以下三隻股票位列近一個月淨流入額最大的頭五名資產：

  • 英偉達（美：NVDA）；
  • 超微半導體（美：AMD）；
  • QQQ

由投機短炒者
昇華為長線投資者

Robinhood投資策略主管Steph Guild接受採訪時表示，美國散戶仿傚了「長線投資者」模式。她從每個月的數據中看到︰

  • 跌市就撈：客戶會多買一點；
  • 升市就走：價格上漲很多時，會減持一點；
  • 正努力探索「科技七雄」（Magnificent 7）以外的不同主題；
  • 一直有涉足醫療保健、金融科技甚至郵輪產業。

她續稱︰

  • 看到一般散戶的投資組合所擁有的資產比兩、三年前更多樣化；
  • 這些倉位似乎並沒有那麼受到社會輿論的推動；
  • 雖然社交媒體上顯然會有相關討論，但不一定都紛紛湧入一兩隻股票。

撰文：黃正軒

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