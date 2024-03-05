股海餘生｜美股散戶學精　不再盲追網紅股及槓桿ETF　但轉投這高風險成長板塊...

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高盛警告：不要投資中國 低估值也不應入市的三大理由
編按：YOLO即You Only Live Once，中文解作「你只會活一次」／「有今生，無來世」。
總交易量低於過去牛市反彈
嘉信理財交易和教育總監Joe Mazzola接受《商業內幕》查詢時，形容散戶在近三年間的心態變化︰
我認為不同之處在於，投資者會說：『是的，我們想參與（股市的）full run，但我們不需要晒冷。』
以下是2024年至今美股牛市的一些表現觀察︰
對投資槓桿ETF更趨審慎
追蹤ETF及股票散戶行為的調查機構Vanda Research高級副總裁Marco Lachini表示︰
觀察到散戶都想參與今波牛市，不想落後太多，但他們主要是通過押注大牌頭（big names）來參與。
這跟2021年傾家蕩產地豪賭大異其趣︰
網紅股歲月無情
散戶跌過痛過
簡單回顧一下，2021年網紅股（Meme stocks，又稱迷因股）勁爆的鼎盛時期：
新冠疫情期間，散戶投資者瘋狂交易網紅股，把業務深受疫情打擊、被機構重手沽空的「殘價」美股如GameStop（遊戲驛站，美：GME）、AMC院線（美：AMC）和Bed Bath & Beyond （美：BBBY）等撈底再急速炒上，部份勁彈三位數...
然而，網紅股畢竟是投機現象，「水退後就知邊個無著褲」，尤其在熊市時︰
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投機狂潮遠去
散戶心態成熟
他們何以「一夜長大」？（請點圖放大）：
踏入2024年，網紅股瘋癲的投機狂潮已經減弱，有兩個背景︰
Lachini卻進一步補充，美股交易活動尚未重回2021年水平，有更多關乎散戶的背景，他們不再熱衷撈底，同時不急於高追︰
編按：FOMO即Fear Of Missing Out，中文解作「錯失恐懼症」，是在近代社會出現的焦慮現象；每當市場出現「爆升股」、熱炒股時，FOMO便會在市場擴散...
部份人後悔沒有及早進場，然後擔心再次錯過發達機會，甚至會跟住入市；這樣跟風高追，便有泡沫爆破的隱憂。
Joe Mazzola也覺得美國散戶在短短幾年間世故了不少：
- 在2021年，（他們的）問題是：『機會在哪裡？我如何在這交易風潮結束前入場或離場？』
- 他們（現在）正在尋求成長，卻是以合理的價格去尋求；
AI更勝網紅股
儘管網紅股仍不時大起大落，但散戶正在市場其他領域如人工智能（AI）乘上炒風。Mazzola表示，投資者確實相信AI的故事，「我認為他們正在利用回調的機會。」
VandaTrack數據顯示，以下三隻股票位列近一個月淨流入額最大的頭五名資產：
由投機短炒者
昇華為長線投資者
Robinhood投資策略主管Steph Guild接受採訪時表示，美國散戶仿傚了「長線投資者」模式。她從每個月的數據中看到︰
她續稱︰
撰文：黃正軒
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欄名 : 調金遣帳