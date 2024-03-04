八達通送$50｜3步登記優惠　小心做錯一步被扣$20

▲ 八達通提升自動增值額至500元即賺50元 3步登記優惠

八達通提升自動增值額至500元即賺50元！

八達通表示，由即日起至2024年6月或為合資格八達通卡成功提升自動增值額至500元或1,000元；

兼在指定日期前完成指定步驟，即可賺取50元八達通增值額。

涵蓋5種合資格八達通卡

八達通公司表示，合資格八達通是指︰

任何於2024年2月29日經已啟動自動增值服務；

及其自動增值額為150元或250元之有效八達通卡或八達通產品。

可登記是次推廣的合資格八達通包括︰

個人八達通卡；

八達通卡在iPhone；

八達通卡在Apple Watch；

Huawei Pay八達通卡；

Samsung Pay八達通卡。

但注意，以下不被視為合資格八達通︰

2024年2月29日擁有任何一張已啟動自動增值服務之八達通，其自動增值金額為500元或1,000元；

已暫停、取消或失效之八達通；

未備有自動增值功能之八達通；

或於暫停或取消服務後申請重新啟動自動增值功能相關之八達通。

3步登記優惠（請點圖放大）：

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步驟1：網上登記升級推廣

期限：2024年6月30日或之前

步驟2：向相關金融機構提升自動增值金額至500元或1,000元

期限：2024年6月30日或之前

步驟3：完成啟動新的自動增值額

期限：2024年7月31日或之前

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重要日期

推廣登記期間 啟動新自動增值金額期間 領取推廣禮品期間 2024年3月1日至2024年6月30日（包括首尾兩天） 2024年3月1日至2024年7月31日（包括首尾兩天） 啟動新自動增值金額後的7天內便可領取

領取推廣禮品安排：

用戶不用自行領取；

八達通公司將於符合推廣要求後的7天內發放至用戶的合資格八達通；

並以短訊形式發出有關領取推廣禮品的通知至合資格八達通持有人已登記的香港流動電話號碼。

小心做錯一步被扣$20

八達通公司表示，登記及申請推廣中，以下動作將導致該公司將收取20元手續費：

轉換金融機構；

重新啟動或非首次申請而名下沒有其他八達通卡或產品附有自動增值。

撰文：黃正軒

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