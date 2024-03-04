八達通送$50｜提升自動增值額即可賺取　教你3步登記優惠｜小心做錯一步被扣$20

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「朋友人工高過我...」 收入差距大 談錢傷友情？5項建議調整心態
涵蓋5種合資格八達通卡
八達通公司表示，合資格八達通是指︰
可登記是次推廣的合資格八達通包括︰
但注意，以下不被視為合資格八達通︰
3步登記優惠（請點圖放大）：
步驟1：網上登記升級推廣
期限：2024年6月30日或之前
步驟2：向相關金融機構提升自動增值金額至500元或1,000元
期限：2024年6月30日或之前
步驟3：完成啟動新的自動增值額
期限：2024年7月31日或之前
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重要日期
|推廣登記期間
|啟動新自動增值金額期間
|領取推廣禮品期間
|2024年3月1日至2024年6月30日（包括首尾兩天）
|2024年3月1日至2024年7月31日（包括首尾兩天）
|啟動新自動增值金額後的7天內便可領取
領取推廣禮品安排：
小心做錯一步被扣$20
八達通公司表示，登記及申請推廣中，以下動作將導致該公司將收取20元手續費：
撰文：黃正軒
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欄名 : 生活理財