「朋友人工高過我...」 收入差距大　談錢傷友情？5項建議調整心態

▲ 「朋友工資比我高...難受」 收入差距大 談錢傷友情? 5條建議調整心態

真正的友誼是什麼？是風雨同舟、是兩肋插刀，是有福同享有難同當。但是，當你工資比朋友低時，或比朋友高但總被借錢時，還會這麼想嗎？

「人比人，激死人。」如果你正因與朋友收入差距過大而煩惱，這些財務專家給出的5條建議也許能幫你挽救友情。

建議1：工資較低？別為了不落伍而過度消費

「如果你的收入不及你的摯友，那麼難免會造成一些尷尬時刻。」

金融服務公司CreditDonkey的運營總監Ann Martin表示，如果你負擔不起朋友感興趣的一些活動，你可能會覺得自己錯過了機會，或者妨礙到了朋友。

「尤其是你的朋友非常喜歡旅行或者在高級餐廳用餐，而這些活動往往非常昂貴，」Martin表示。「為了維護你們的友情，我認為誠實面對自己經濟上的局限性是很重要的。」

無論如何，別為了不落伍而過度消費——你不僅會讓自己面臨財務危機，還會因此遷怒於自己的朋友。

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建議2：工資較高？巧妙規避經濟差異

「在某些社交場合，如果你比朋友有錢，那就難辦了。」金融服務公司DebtHammer的CEO，Jake Hill表示。如果你和朋友的消費水平大大不同，連合適的餐廳都很難選到。

「如果每個人都知道你的收入比他們高，那麼你可能會被迫支付超過你應該支付的費用，」他補充。

財務顧問Mike Kojonen則表示，你可以用一些方式巧妙地規避直面經濟差異。

Kojonen曾有客戶突然繼承了一大筆遺產，他害怕會與朋友疏遠。Kojonen建議他在計劃社交時，社交方案應該在所有人的能力範圍內——例如選擇家庭聚餐，而非奢華酒店。這種活動不會有太大的經濟負擔，還能加深彼此友誼，留下珍貴的回憶。

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建議3：讓朋友相信︰金錢在感情面前一文不值

Kojonen表示，收入差的另一個問題是情感上的不平衡。

「人們常常將個人價值與收入綁定，如果你的朋友圈内部收入差異太大，可能會導致嫉妒和不滿。」

培養一個能讓朋友拋開成見與嫉妒心去討論財務差距的環境至關重要。她的一位客戶曾向他求助：由於自己的經濟條件更好，她感覺自己正逐漸與朋友圈脫節。Kojonen認為，重點在於在公開場合表達自己希望維持人際關係的期望，強調「無論經濟情況如何，我們的友誼都是金錢價值不可比擬的。」

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建議4：尊重彼此的消費底綫

無論賺多還是賺少，明確並尊重朋友之間的消費底綫都十分重要。

回到之前的例子——你和朋友的經濟差距很大，但你們需要聚餐，那麼首先就是要選擇一個所有人都能負擔得起的地方。

如果這個餐廳超出了你的預算，請明確表示你目前無法承受，然後提出一些替代方案。 另一方面，如果你是那個被要求選擇更便宜餐廳的人，也請你尊重他們的消費底綫，做一個能讓所有人快樂的決定。

當你收入更高時，也許會有不少朋友向你請求經濟援助。專家表示，你需要謹慎對待，也要明確自己的援助底綫。

「我通常會建議客戶，在提供貸款或贈送禮品時應尊重雙方的自尊，避免讓對方依賴，或對你有過高的期待。」Kojonen表示。

例如，將這筆經濟援助設置為正式貸款，並在文書手續上明確現實狀況，以非貨幣的形式提供幫助。這樣也許更有效，並且對關係的損害也更小。

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建議5：建立彼此消費預期 給朋友打「預防針」

如果能在社交前就在朋友之間建立對彼此消費水平的預期，日後相處起來能省去不少不必要的溝通。

財務規劃師David Kemmerer表示，如果你的收入低於朋友圈的平均水平，那麼你在聚餐前就需要明確表示：你只準備支付自己的飲食費用，而不是AA制。

「收入較高也一樣——你可以偶爾請客，但不能一直這樣。」Kemmerer表示，提前聲明這些事情可以快速、無痛地解決金錢問題。

總之，朋友之間相處，最重要的是在同理心、坦誠以及消費質量間取得平衡。 Kojonen認為，「關注共同的價值觀和經歷，而非經濟水平，才能維持友誼。」

撰文︰涂宇佳

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