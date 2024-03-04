比特幣2月暴漲逾40%　市場高位下　如何捕捉潛在升浪？

▲ 有投資者擔心可能高位入市，但又怕錯過潛在升浪，可考慮分段進場或採用平均成本法定期定額投資。

上月文章提到今年美國比特幣現貨ETF推出後，向新投資者開放了投資比特幣的渠道。ETF推出至今超過1個月，淨流入持續創紀錄，2月28日更錄得6.7億美元流入，是自美國比特幣現貨ETF批准以來最大的資金流入。

比特幣2月升43.7% 相關公司表現強勁

比特幣2月份升43.7%，創下自2021年來最大單月升幅。有分析師認為最近的升勢可能帶動比特幣測試並可能突破歷史高位69,000美元，有可能於減半前再創新高。

除了比特幣外，不少行業相關公司表現亦非常強勁。

Coinbase機構交易收入季增161%

Coinbase剛公佈業績，其加密貨幣交易量按年升6.2%至1540億美元，機構交易量為1250億美元，季增92%。第四季機構交易收入為 3,700 萬美元，季增 161%。Coinbase表示第四季交易量受益於兩個市場的強勁成長——主要包括莊家活動 和 Coinbase Prime。Coinbase Prime強勁交易量是由市場活動走強而推動的，包括比特幣現貨ETF 的批准和公司不斷擴大的產品組合。

MicroStrategy市值達入選標指門檻

另外，擁有最多比特幣的上市公司MicroStrategy公布2月時以1.55 億美元額外購買了 3,000粒比特幣，平均價格為51,813 美元。 公司執行主席 Michael Saylor 表示公司目前持有 193,000粒比特幣。受比特幣近日價格上升，MicroStrategy股價亦節節上升，2月底收市市值達173.6億美元，已達到入選S&P 500 指數成分股市值的重要門檻 (公司的市值必須至少達 158 億美元)。如果MicroStrategy真的能入選S&P 500 指數，代表可能「幾乎每個投資組合都將間接持有比特幣」。這將是比特幣另一重要里程碑。

市場高位下 如何捕捉潛在升浪？

自比特幣升穿50000美元後，市場氣氛明顯雀躍，令其價格短時間內曾迫近64000美元。恐懼與貪婪指數(Fear and Greed Index) 於執筆時為 80，達至「極度貪婪」區間。有投資者擔心可能高位入市，但又怕錯過潛在升浪，可考慮分段進場或採用平均成本法定期定額投資。

比特幣交易時間為24小時，投資者宜於不同交易時區作配置，目前香港上市的比特幣期貨ETF是與比特幣價格相關性較高的選擇。此外，市面上有一些區塊鏈技術ETF投資於加密貨幣相關公司，亦有助捕捉相關機遇。

【關於作者】蕭佩鈴(Christy Siao)現任為三星資產運用(香港)有限公司ETF投資策略師，負責ETF業務分銷及拓展工作，讓投資者更了解交易所買賣基金的運作。Christy為證監會持牌人，並持有香港大學理學士 (計量金融)學位。

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