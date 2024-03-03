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退休需要幾多錢？不同退休年齡儲蓄指南　一表睇清

退休規劃 10:00 2024/03/03

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退休需要幾多錢？不同退休年齡儲蓄指南一表睇清

退休究竟需要儲蓄多少錢？富達近日發布《退休儲蓄的4條規則》（4 rules for retirement savings）研究報告，根據4個關鍵指標︰年度儲蓄率、儲蓄因素、收入替代率和潛在可持續的提款率，分析並確定了退休儲錢指南。

  • 儲蓄在退休後可以用來支付什麼費用？

對大多數人來說，退休金將為退休後提供收入基礎，其餘則來自儲蓄。富達估計，在扣除退休金後，儲蓄金額需要達到取代退休前收入的至少45%。 

  • 不同時期應該為退休準備多少儲蓄？

建議到30歲時將儲蓄目標設定為當前收入的1倍，到40歲時設為3倍，到50歲時設為6倍，到60歲時設為8倍，到67歲時設定為10倍。

  • 每年應儲多少錢？

建議在工作時每年至少存入稅前收入的15%，包括退休金自主供款和僱主供款。

  • 該如何維持退休儲蓄？

提款太多有耗盡資金的風險。提款太少，則退休後可能無法過上想要的生活。建議將提款限制在初始退休儲蓄的4%至5% ，然後根據通脹增加提款。

基於退休年齡的退休儲蓄指南

退休年齡儲蓄替代收入的比例儲蓄應到當前收入的倍數儲蓄率提款率
62歲55%14倍每年25%3.90%
65歲50%12倍每年19%4.20%
67歲45%10倍每年15%4.50%
70歲40%8倍每年11%4.90%

假設儲蓄者年齡為25歲，年薪5萬美元（39萬港元）至30萬美元（234萬港元），工作期間平均有超過50%的資金用於投資股票。沒有退休金收入、未被裁員、薪資統一增長、儲蓄金額隨加薪而增加。

工作和儲蓄的時間愈長、退休的時間愈晚，退休基金中需要的資金就越少。富達指，每推遲領取一次，之後每月獲得的金額就可以增加8%。推遲領取還可以延長退休儲蓄的增長期，並減少供款的年限。

選擇停止工作的年齡，會對需要從儲蓄中獲得多少收入產生重大影響。這反過來又會影響退休指南的其他數值——儲蓄率、儲蓄因素和可持續提款率。

撰文：葉雨

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欄名 : 退休理財

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