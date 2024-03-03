退休需要幾多錢？不同退休年齡儲蓄指南 一表睇清
退休究竟需要儲蓄多少錢？富達近日發布《退休儲蓄的4條規則》（4 rules for retirement savings）研究報告，根據4個關鍵指標︰年度儲蓄率、儲蓄因素、收入替代率和潛在可持續的提款率，分析並確定了退休儲錢指南。
- 儲蓄在退休後可以用來支付什麼費用？
對大多數人來說，退休金將為退休後提供收入基礎，其餘則來自儲蓄。富達估計，在扣除退休金後，儲蓄金額需要達到取代退休前收入的至少45%。
- 不同時期應該為退休準備多少儲蓄？
建議到30歲時將儲蓄目標設定為當前收入的1倍，到40歲時設為3倍，到50歲時設為6倍，到60歲時設為8倍，到67歲時設定為10倍。
- 每年應儲多少錢？
建議在工作時每年至少存入稅前收入的15%，包括退休金自主供款和僱主供款。
- 該如何維持退休儲蓄？
提款太多有耗盡資金的風險。提款太少，則退休後可能無法過上想要的生活。建議將提款限制在初始退休儲蓄的4%至5% ，然後根據通脹增加提款。
基於退休年齡的退休儲蓄指南
|退休年齡
|儲蓄替代收入的比例
|儲蓄應到當前收入的倍數
|儲蓄率
|提款率
|62歲
|55%
|14倍
|每年25%
|3.90%
|65歲
|50%
|12倍
|每年19%
|4.20%
|67歲
|45%
|10倍
|每年15%
|4.50%
|70歲
|40%
|8倍
|每年11%
|4.90%
（假設儲蓄者年齡為25歲，年薪5萬美元（39萬港元）至30萬美元（234萬港元），工作期間平均有超過50%的資金用於投資股票。沒有退休金收入、未被裁員、薪資統一增長、儲蓄金額隨加薪而增加。）
工作和儲蓄的時間愈長、退休的時間愈晚，退休基金中需要的資金就越少。富達指，每推遲領取一次，之後每月獲得的金額就可以增加8%。推遲領取還可以延長退休儲蓄的增長期，並減少供款的年限。
選擇停止工作的年齡，會對需要從儲蓄中獲得多少收入產生重大影響。這反過來又會影響退休指南的其他數值——儲蓄率、儲蓄因素和可持續提款率。
撰文：葉雨
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欄名 : 退休理財