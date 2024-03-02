▲ 哇哈哈創始人宗慶後傳奇回顧：42歲校工白手起家、坐二等座的「布鞋首富」

2月25日，中國飲料大王、哇哈哈集團創始人宗慶後因病去世，享年79歲。

宗慶後年輕時貧苦困頓，人到中年還在當校工，42歲才趕上時代商機開始創業，最終卻能將哇哈哈打造世界飲料生產商，三度獲封福布斯中國首富。本文回顧宗慶後生前為人津津樂道的幾則趣聞。

42歲校工白手起家

宗慶後1945年11月出生於江蘇宿遷，祖父是張作霖手下的財政部長，父親曾在國民政府任職，1949年後失業，全家遷往浙江杭州，靠當小學教師的母親的工資度日。根據其對《三聯生活周刊》的自述，宗慶後17歲初中畢業後接連趕上「上山下鄉」、文革等一系列政治運動，被發配到農場勞動長達15年，再也沒能繼續接受教育。

文革結束後的1978年，他回到杭州進入一所小學的校辦工廠當工人。1987年，趁著改革開放的機會，時年42歲的宗慶後和兩個退休教師以14萬元（人民幣，下同）貸款，承包杭州上城區校辦企業經銷部，向各學校銷售日用品，一年後利潤就有22.2萬元。1989年，創建杭州娃哈哈營養食品廠，生產兒童營養液，市場反響熱烈。1991年，兼併國企杭州罐頭廠，成立娃哈哈集團，之後逐步壯大為全球第五大飲料巨頭。

坐高鐵二等座的布鞋首富

2010年、2012年、2013年，宗慶後三次登頂福布斯「中國首富」。據《中國經濟周刊》，他因時常一身黑衣、穿幾十元的布鞋，又被稱為「布鞋首富」。

他依然保持一貫簡樸的生活方式，住快捷酒店，吃穿也非常簡單。2016年，有網友爆料在高鐵二等座車廂偶遇宗慶後，一度成為當時微博熱話。

宗慶後接受媒體採訪時回應稱，自己從小窮怕了、苦慣了，因此出差也經常坐二等座，並且覺得坐二等座沒什麼不好，普通百姓認為有錢人就應該怎麼樣，實際上永遠要把自己當個普通人。

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不裁45歲以上員工

內地職場競爭激烈，多年來盛行「35歲淘汰制」，即打工仔到了35歲就很容易會被裁員。但娃哈哈卻有一條不成文的規定，不開除45歲以上員工，可謂中國企業中的一股「清流」。

宗慶後曾在上海東方衛視《楊瀾訪談錄》中表示：每個人的水平有高有低，企業可以安排合適的崗位和能上能下的用人機制，但只要不是違法違紀，就不應該直接解僱人。

「我從來不會辭退人的，他好好在這裏幹，你辭退他幹什麼？儘管能力有差異，那能力差的就永遠找不到工作了嗎？老闆要關心員工的利益，關心員工的小家，讓他沒有後顧之憂。」

50元以上的報銷都要親自簽名

宗慶後在業界以「專制」聞名。娃哈哈集團一直未設副總經理，生產、銷售等由各部長負責，直接向宗慶後匯報。有員工曾向《南方周末》表示︰「所有的銷售策略、價格、政策，都是出自宗總的腦袋，下面的人100%執行。甚至在幾年前，部門50元以上的報銷都要老闆親自簽字。」

宗慶後自稱是「開明的獨裁者」，他說之所以要「獨裁」，是因為他做生意沒有理論，只有敏銳和感覺。

他承認：「你看看中國現在能成功的大企業，都有一個強勢的領導，都是大權獨攬而且專制的，我認為中國現階段要搞好企業，你必須專制。」

據財新報道，宗慶後事必躬親，常常到工廠親自監督原材料使用情況；他了解生產線上的機器設備使用，熟知娃哈哈瓶蓋上有幾個齒；出差時，他在市場上和經銷商一個個聊天。這種拼搏進取、親力親為，一直持續到他的古稀之年。2021年，為涉足創投業，76歲的宗慶後考取基金從業資格證，並且為旗下投資機構娃哈哈創投完成了私募基金管理人登記。

撰文：葉雨

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