退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔　報稅留意3個細節

新一份財政預算案，將薪俸稅和個人入息稅寬減上限調低至3,000元，要交大額稅項的朋友不用失望，其實還有方法可以減低稅務負擔，就是「扣稅三寶」！但向稅局申報時要注意一些細節，今集《理財最前線》向你介紹：

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