退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔 報稅留意3個細節 個人增值 09:00 2024/03/03 分享： 分享： 新一份財政預算案，將薪俸稅和個人入息稅寬減上限調低至3,000元，要交大額稅項的朋友不用失望，其實還有方法可以減低稅務負擔，就是「扣稅三寶」！但向稅局申報時要注意一些細節，今集《理財最前線》向你介紹： 理財最前線 退稅減至$3,000？善用「退稅三寶」減輕負擔 報稅留意3個細節 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 日本賞櫻｜未出發先賺獎賞 銀行換滙快閃優惠 300元Klook券／$388迎新 2024/02/25 日本賞櫻｜未出發先賺獎賞 銀行換滙快閃優惠 300元Klook券／$388迎新 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 2024/02/18 龍年儲蓄大法！利是錢不亂花 學會這兩招 擺脫「月光族」宿命 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 2024/02/11 新春優惠情報 最高3萬元獎賞 咖啡買一送一 龍年消費有着數 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 2024/02/04 電子利是抽獎｜銀行送高達$16,888現金獎 留意3大細節（附派利是「公價」） 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 2024/01/28 北上消費攻略｜五星好評都是假的？教你分辨「軟廣告」 常見5個特徵 收息產品 退休規劃產品 退休組合 退休金 財富及退休規劃 退休 家庭醫療保險 個人醫療保險 醫療保險 醫療保險