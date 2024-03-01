港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略 12個月4厘抗通脹 收息攻略 20:00 2024/03/01 分享： 分享： 港元定期存款又有5厘年利率？年初一輪減息潮，有些銀行甚至連4厘都不保，但最近竟然出現5厘優惠！即睇《ET至高息》，5厘高息快閃攻略，仲有12個月4厘，製造被動收入，對抗通脹︰ ET至高息 港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略 12個月4厘抗通脹 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 今日 高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒 【定期存款2024】3個月再現5厘、6個月4.5厘新高｜富邦重返4厘、本周6銀行加存息 今日 【定期存款2024】3個月再現5厘、6個月4.5厘新高｜富邦重返4厘、本周6銀行加存息 50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選 今日 50萬港元定期存款｜一年收息$2萬、6個月賺逾$1.1萬｜被動收入最佳之選 定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人 今日 定期存款｜4個月4.58厘收息逾$12,000｜3個月6厘年利率 被動收入不求人 定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息 收息$22,500 今日 定期存款｜6個月重現4.5厘！新舊資金都有｜3銀行搶加息 收息$22,500 退休規劃產品 財富及退休規劃 財富及資產管理 收息產品 被動收入 定期存款 港元定期存款 港元 減息 加息