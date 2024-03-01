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港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹

收息攻略 20:00 2024/03/01

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港元定期存款又有5厘年利率？年初一輪減息潮，有些銀行甚至連4厘都不保，但最近竟然出現5厘優惠！即睇《ET至高息》，5厘高息快閃攻略，仲有12個月4厘，製造被動收入，對抗通脹︰

ET至高息
港元定存重新加息？即睇5厘快閃攻略　12個月4厘抗通脹
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欄名 : 存款收息

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