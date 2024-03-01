【交稅2024】壓軸交稅賺3,200現金回贈　3月份優惠最後衝刺！

▲ 【交稅2024】壓軸交稅賺3,200現金回贈 中銀、星展3月優惠更新

稅季步入倒數階段。雖然不少銀行信用卡的交稅優惠推廣期已經結束，不過4月底是市民交第二期稅項的限期，部份銀行已延長和更新交稅優惠。

以下簡單列出銀行信用卡可享有優惠的最低繳稅金額：

銀行信用卡／電子錢包 繳稅金額最低門檻（港元） 現金回贈及其他優惠（港元） 中銀香港信用卡 $15,000至$49,999（單一） $100 星展信用卡 $100,000至少於$200,000（累積） $200

要注意，以上優惠各設消費簽賬要求、分期要求等條件，星展繳費優惠亦包括稅款以外的政府賬單及其他賬單。

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中國銀行（香港）

優惠：高達3,200港元現金回贈，分為兩部份：

1. 以中銀信用卡作 「合資格繳稅交易」 滿指定金額（編按：以 單一最高 計算），可享 高達200港元現金回贈 ；

滿指定金額（編按：以 計算），可享 ； 2. 如同時 申請分期 付款，更可賺取額外 高達3,000港元現金回贈

付款，更可賺取額外 包括基本2,000港元現金回贈，另加「分期新客戶」限定額外回贈1,000港元

分期付款每月手續費低至0.18%

推廣期：

交稅賺高達200港元現金回贈：即日起至2024年 3月28日 。

。 網上辦理分期交稅享高達3,000港元現金回贈：即日起至2024年4月30日。

特別要求／條件：

中銀信用卡交稅賺高達200港元現金回贈要求～

1. 須於 3月28日前 透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港手機銀行/信用卡微信賬戶/網站 登記「交稅大激賞」 ；

透過BoC Pay流動應用程式、中銀香港手機銀行/信用卡微信賬戶/網站 ； 2. 須於 推廣期內累積滿1,000港元或以上「合資格簽賬」 。

。 3. 「合資格繳稅交易」指︰個人或第三者的個人入息薪俸稅、個人入息課稅、利得稅及物業稅，但不適用於繳付商業登記費及購買儲稅券。

中銀香港信用卡交稅優惠（一）：交稅賺高達200港元現金回贈推廣 單一最高之繳稅金額（港元） 現金回贈（港元） $15,000至$49,999 $50 $50,000至$99,999 $100 $100,000或以上 $200 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

「交稅賺高達200港元現金回贈」所有合資格簽賬/繳稅交易須以交易日期計算，並須於2024年4月4日或之前成功誌賬。

領取時間︰

所有合資格簽賬/繳稅交易由卡公司經核實無誤後，有關現金回贈將於2024年5月31日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內，並顯示於2024年5月或6月份之月結單上。

中銀信用卡網上辦理分期交稅享高達3,000港元現金回贈要求～

額外回贈1,000港元僅限「分期新客戶」可享 ，定義為名下所有賬戶於辦理月份前6個月內沒有任何「現金分期」、「月結單分期付款」或「網上繳費分期」計劃的分期結餘 。

，定義為名下所有賬戶於辦理月份前6個月內沒有任何「現金分期」、「月結單分期付款」或「網上繳費分期」計劃的分期結餘 。 現金回贈只適用於 電子渠道 成功辦理「現金分期」、「月結單分期付款」或「網上繳費分期」計劃。

成功辦理「現金分期」、「月結單分期付款」或「網上繳費分期」計劃。 「月結單分期付款」計劃只適用於特選客戶，及不適用於中銀i-card雙幣鑽石卡虛擬卡。

交稅分期需達指定金額， 期數須為12個月或以上 。

。 每月手續費低至0.18%僅適用於分期金額達50,000港元或以上。

中銀香港信用卡交稅優惠（二）：網上辦理享高達3,000港元現金回贈分期推廣 每月累積分期金額（港元／人民幣） 現金回贈（港元） 「分期新客戶」額外回贈（港元） $15,000至$49,999 $100 $100 $50,000至$99,999 $300 $300 $100,000至$199,999 $500 $500 $200,000至$299,999 $1,000 $1,000 $300,000或以上 $2,000 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

該行又指，以透過電子渠道申請貨款金額50,000港元、個人化每月手續費0.18%為例，實際年利率如下：

分期期數 個人化每月手續費0.18%之實際年利率（%） 3個月 3.29% 6個月 3.76% 12個月 4.04% 18個月 4.13% 24個月 4.17% 36個月 4.2% 資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）

以5萬税額、每月手續費0.18%及12個月分期，每月供款為4,257港元。

中銀香港表示，實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出產品的基本費用與收費，包括每月手續費及一次性行政費（如有）。

3個月分期適用於透過網上/手機銀行或致電專線申請，個人化一次性行政費/每月手續費、最終獲批核之分期金額及申請之批核情況，將視乎個別客戶之信用卡帳戶狀況而定。

領取時間︰

有關現金回贈將於2024年6月30日或之前自動存入合資格之港幣信用卡賬戶，並顯示於2024年6月或7月份之月結單上。

星展銀行

優惠：高達450港元現金獎賞。分為兩部份：

透過 DBS digibank HK 流動應用程式或 星展iBanking 網上理財即時 繳交政府賬單 ；

流動應用程式或 網上理財即時 ； 包括 稅單、地租及運輸署賬單等 ；

； 可享 高達400港元現金獎賞 ；

； 於推廣期內交易金額達10萬港元或以上及成功登記及綁定其他本地銀行賬戶至其適用星展賬戶以設置eDDA授權入錢指示、並累積轉賬達10萬港元或以上，可獲額外50港元現金獎賞。

推廣期：即日起至2024年4月30日。

特別要求／條件︰

1. 持有 星展豐盛理財戶口 或 DBS Account 、並 維持 賬戶 至2024年7月31日 ；

或 、並 賬戶 ； 2. 必須在推廣期內 成功登記 推廣一次，方能生效；

推廣一次，方能生效； 3. 只有 主要戶口持有人 方合資格參與；每人僅享獎賞一次、期內最高500港元；

方合資格參與；每人僅享獎賞一次、期內最高500港元； 4. 客戶層 ：DBS Account、豐盛理財、豐盛私人客戶、私人銀行等；

：DBS Account、豐盛理財、豐盛私人客戶、私人銀行等； 5. 合資格交易 ：透過DBS digibank HK或星展iBanking以適用賬戶內的任何港幣往來或儲蓄戶口完成之交易；

：透過DBS digibank HK或星展iBanking以適用賬戶內的任何港幣往來或儲蓄戶口完成之交易； 6. 包括繳付稅項予稅務局、繳交差餉及/或地租予差估署、繳交地租及/或土地補價予地政總署、向入境事務處或運輸署付款。

現金獎賞表如下︰

累積合資格交易金額（港元） 現金獎賞（港元） $100,000至少於$200,000 $200 $200,000或以上 $400 資料來源：星展銀行（詳情以條款及細則為準）

不論即時或預設繳付賬項交易，必須於推廣期內完成。

領取時間：

現金獎賞將於2024年7月31日或之前直接存入客戶適用賬戶之港幣往來戶口。要注意，存入現金獎賞時，必須仍然持有適用賬戶之港幣往來戶口，並且維持有效。

本文最後更新日期：2024年3月1日

撰文︰黃正軒

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