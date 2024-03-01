【交稅2024】壓軸交稅賺3,200現金回贈　3月份優惠最後衝刺！

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稅季步入倒數階段。雖然不少銀行信用卡的交稅優惠推廣期已經結束，不過4月底是市民交第二期稅項的限期，部份銀行已延長和更新交稅優惠。
以下簡單列出銀行信用卡可享有優惠的最低繳稅金額：
|銀行信用卡／電子錢包
|繳稅金額最低門檻（港元）
|現金回贈及其他優惠（港元）
|中銀香港信用卡
|$15,000至$49,999（單一）
|$100
|星展信用卡
|$100,000至少於$200,000（累積）
|$200
要注意，以上優惠各設消費簽賬要求、分期要求等條件，星展繳費優惠亦包括稅款以外的政府賬單及其他賬單。
中國銀行（香港）
優惠：高達3,200港元現金回贈，分為兩部份：
推廣期：
特別要求／條件：
中銀信用卡交稅賺高達200港元現金回贈要求～
|中銀香港信用卡交稅優惠（一）：交稅賺高達200港元現金回贈推廣
|單一最高之繳稅金額（港元）
|現金回贈（港元）
|$15,000至$49,999
|$50
|$50,000至$99,999
|$100
|$100,000或以上
|$200
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
「交稅賺高達200港元現金回贈」所有合資格簽賬/繳稅交易須以交易日期計算，並須於2024年4月4日或之前成功誌賬。
領取時間︰
所有合資格簽賬/繳稅交易由卡公司經核實無誤後，有關現金回贈將於2024年5月31日或之前誌入合資格客戶首張成功登記的合資格信用卡賬戶內，並顯示於2024年5月或6月份之月結單上。
中銀信用卡網上辦理分期交稅享高達3,000港元現金回贈要求～
|中銀香港信用卡交稅優惠（二）：網上辦理享高達3,000港元現金回贈分期推廣
|每月累積分期金額（港元／人民幣）
|現金回贈（港元）
|「分期新客戶」額外回贈（港元）
|$15,000至$49,999
|$100
|$100
|$50,000至$99,999
|$300
|$300
|$100,000至$199,999
|$500
|$500
|$200,000至$299,999
|$1,000
|$1,000
|$300,000或以上
|$2,000
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
該行又指，以透過電子渠道申請貨款金額50,000港元、個人化每月手續費0.18%為例，實際年利率如下：
|分期期數
|個人化每月手續費0.18%之實際年利率（%）
|3個月
|3.29%
|6個月
|3.76%
|12個月
|4.04%
|18個月
|4.13%
|24個月
|4.17%
|36個月
|4.2%
|資料來源：中國銀行（香港）（詳情以條款及細則為準）
以5萬税額、每月手續費0.18%及12個月分期，每月供款為4,257港元。
中銀香港表示，實際年利率是一個參考利率，以年化利率展示出產品的基本費用與收費，包括每月手續費及一次性行政費（如有）。
3個月分期適用於透過網上/手機銀行或致電專線申請，個人化一次性行政費/每月手續費、最終獲批核之分期金額及申請之批核情況，將視乎個別客戶之信用卡帳戶狀況而定。
領取時間︰
有關現金回贈將於2024年6月30日或之前自動存入合資格之港幣信用卡賬戶，並顯示於2024年6月或7月份之月結單上。
星展銀行
優惠：高達450港元現金獎賞。分為兩部份：
推廣期：即日起至2024年4月30日。
特別要求／條件︰
現金獎賞表如下︰
|累積合資格交易金額（港元）
|現金獎賞（港元）
|$100,000至少於$200,000
|$200
|$200,000或以上
|$400
|資料來源：星展銀行（詳情以條款及細則為準）
領取時間：
現金獎賞將於2024年7月31日或之前直接存入客戶適用賬戶之港幣往來戶口。要注意，存入現金獎賞時，必須仍然持有適用賬戶之港幣往來戶口，並且維持有效。
本文最後更新日期：2024年3月1日
撰文︰黃正軒
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欄名 : 生活理財