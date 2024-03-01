月入中位數｜各行業最新數據出爐！港人月賺2萬元　一個行業按年升幅10%｜男女最大相差17000元（附各行各業月薪中位數）

▲ 最新月薪中位數20000元 哪個行業工資最高？ 男女最大相差17000元（附各行各業月薪中位數）

政府統計處最新數據顯示，2023年第四季度香港就業人數月薪中位數為20000元，按年升4.71%。而家庭住戶的每月入息中位數為30000元，按年升3.09%。

你的人工達到行業平均水平了嗎？那個行業工資升幅最大？哪些行業依然缺人？來看看數據怎麽説。

主要數據：

2023年第四季度香港就業人數月薪中位數為20000元

家庭住戶的每月入息中位數為30000元

男性勞動人口參與率持續高於女性

在職女性收入中位數持續低於男性

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■上季各行各業收入中位數■（按收入低至高排序）

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男女月薪中位數最高相差17000元

各行各業男女月薪中位數 主要工作所屬行業 男性 女性 製造 22,000元 16,000元 建造 22,000元 19,000元 進出口貿易及批發 27,500元 20,000元 零售、住宿及膳食服務 19,000元 14,700元 運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊 20,500元 20,500元 金融、保險、地產、專業及商用服務 25,500元 21,000元 公共行政、社會及個人服務 29,800元 12,500元 其他行業 23,900元 20,000元 資料來源：政府統計處

各行各業中，男女的收入差距都較大。其中公共行政、社會及個人服務業最為顯著，男性月薪中位數高出女性月薪中位數整整17000元。

2022年第四季至2023年第四季，女性月薪中位數持續低於男性。數據顯示這是受行業和職業分布不同、工作時數、教育程度等影響。該季度女性工事中位數為40小時，低於男性的44小時。

與消費及旅遊相關行業收入排最尾

零售、住宿及膳食服務業合計通常被稱為「與消費及旅遊相關行業」。政府統計處數據顯示，該行業整體收入水平低於平均數。雖按年有明顯增幅（6.67%），該行業月薪中位仍為16000元，排名最後。其中，該行業男性月薪中位數為19000元，女性為14700元。

最新財政預算案宣布，將增撥10.9億元推動旅遊業發展。其中8.7億元用於旅發局創造香港旅遊品牌，3.54億元用於煙火表演活動。

擁學士學位 漲薪最明顯

不同教育程度月薪中位數 教育程度 月薪中位數 按年變幅 小學及以下 12,600元 5.00% 初中 15,000元 1.35% 高中 16,500元 3.13% 專上教育 : 文憑 / 證書 20,000元 0.00% 專上教育 : 副學位 20,300元 1.50% 專上教育：學位課程 35,000元 6.06% 資料來源：政府統計處

月薪中位數則與教育程度成正比。其中學士打工仔的漲薪幅度最高，月薪中位數為35000元，按年升逾6%。小學及以下水平的打工仔增幅緊隨其後，按年升5%，但月薪較低，中位數僅12600元。

哪些行業失業率高？哪些就業不足？

該季度失業率較高的行業：

樓房裝飾、修葺及保養業

住宿及膳食服務業

製造業

資訊及通訊業

地基及上蓋工程業和批發業

該季度就業不足人士較高行業：

地基及上蓋工程業

樓房裝飾、修葺及保養業

運輸及倉庫業

撰文︰涂宇佳

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