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月入中位數｜各行業最新數據出爐！港人月賺2萬元　一個行業按年升幅10%｜男女最大相差17000元（附各行各業月薪中位數）

個人增值 16:00 2024/03/01

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最新月薪中位數20000元 哪個行業工資最高？ 男女最大相差17000元（附各行各業月薪中位數）

政府統計處最新數據顯示，2023年第四季度香港就業人數月薪中位數為20000元，按年升4.71%。而家庭住戶的每月入息中位數為30000元，按年升3.09%。

你的人工達到行業平均水平了嗎？那個行業工資升幅最大？哪些行業依然缺人？來看看數據怎麽説。

主要數據：

  • 2023年第四季度香港就業人數月薪中位數為20000元
  • 家庭住戶的每月入息中位數為30000元
  • 男性勞動人口參與率持續高於女性
  • 在職女性收入中位數持續低於男性

 

點擊圖片放大

■上季各行各業收入中位數■（按收入低至高排序）

點擊圖片放大
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男女月薪中位數最高相差17000元

各行各業男女月薪中位數
主要工作所屬行業男性女性
製造22,000元16,000元
建造22,000元19,000元
進出口貿易及批發27,500元20,000元
零售、住宿及膳食服務19,000元14,700元
運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊20,500元20,500元
金融、保險、地產、專業及商用服務25,500元21,000元
公共行政、社會及個人服務29,800元12,500元
其他行業23,900元20,000元
資料來源：政府統計處

各行各業中，男女的收入差距都較大。其中公共行政、社會及個人服務業最為顯著，男性月薪中位數高出女性月薪中位數整整17000元。

2022年第四季至2023年第四季，女性月薪中位數持續低於男性。數據顯示這是受行業和職業分布不同、工作時數、教育程度等影響。該季度女性工事中位數為40小時，低於男性的44小時。

與消費及旅遊相關行業收入排最尾

零售、住宿及膳食服務業合計通常被稱為「與消費及旅遊相關行業」。政府統計處數據顯示，該行業整體收入水平低於平均數。雖按年有明顯增幅（6.67%），該行業月薪中位仍為16000元，排名最後。其中，該行業男性月薪中位數為19000元，女性為14700元。

最新財政預算案宣布，將增撥10.9億元推動旅遊業發展。其中8.7億元用於旅發局創造香港旅遊品牌，3.54億元用於煙火表演活動。

擁學士學位　漲薪最明顯

不同教育程度月薪中位數
教育程度月薪中位數按年變幅
小學及以下12,600元5.00%
初中15,000元1.35%
高中16,500元3.13%
專上教育 : 文憑 / 證書20,000元0.00%
專上教育 : 副學位20,300元1.50%
專上教育：學位課程35,000元6.06%
資料來源：政府統計處

月薪中位數則與教育程度成正比。其中學士打工仔的漲薪幅度最高，月薪中位數為35000元，按年升逾6%。小學及以下水平的打工仔增幅緊隨其後，按年升5%，但月薪較低，中位數僅12600元。

哪些行業失業率高？哪些就業不足？

該季度失業率較高的行業：

  • 樓房裝飾、修葺及保養業
  • 住宿及膳食服務業
  • 製造業
  • 資訊及通訊業
  • 地基及上蓋工程業和批發業

該季度就業不足人士較高行業：

  • 地基及上蓋工程業
  • 樓房裝飾、修葺及保養業
  • 運輸及倉庫業

撰文︰涂宇佳

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