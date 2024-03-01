月入中位數｜各行業最新數據出爐！港人月賺2萬元　一個行業按年升幅10%｜男女最大相差17000元（附各行各業月薪中位數）

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政府統計處最新數據顯示，2023年第四季度香港就業人數月薪中位數為20000元，按年升4.71%。而家庭住戶的每月入息中位數為30000元，按年升3.09%。
你的人工達到行業平均水平了嗎？那個行業工資升幅最大？哪些行業依然缺人？來看看數據怎麽説。
主要數據：
■上季各行各業收入中位數■（按收入低至高排序）
男女月薪中位數最高相差17000元
|各行各業男女月薪中位數
|主要工作所屬行業
|男性
|女性
|製造
|22,000元
|16,000元
|建造
|22,000元
|19,000元
|進出口貿易及批發
|27,500元
|20,000元
|零售、住宿及膳食服務
|19,000元
|14,700元
|運輸、倉庫、郵政及速遞服務、資訊及通訊
|20,500元
|20,500元
|金融、保險、地產、專業及商用服務
|25,500元
|21,000元
|公共行政、社會及個人服務
|29,800元
|12,500元
|其他行業
|23,900元
|20,000元
|資料來源：政府統計處
各行各業中，男女的收入差距都較大。其中公共行政、社會及個人服務業最為顯著，男性月薪中位數高出女性月薪中位數整整17000元。
2022年第四季至2023年第四季，女性月薪中位數持續低於男性。數據顯示這是受行業和職業分布不同、工作時數、教育程度等影響。該季度女性工事中位數為40小時，低於男性的44小時。
與消費及旅遊相關行業收入排最尾
零售、住宿及膳食服務業合計通常被稱為「與消費及旅遊相關行業」。政府統計處數據顯示，該行業整體收入水平低於平均數。雖按年有明顯增幅（6.67%），該行業月薪中位仍為16000元，排名最後。其中，該行業男性月薪中位數為19000元，女性為14700元。
最新財政預算案宣布，將增撥10.9億元推動旅遊業發展。其中8.7億元用於旅發局創造香港旅遊品牌，3.54億元用於煙火表演活動。
擁學士學位 漲薪最明顯
|不同教育程度月薪中位數
|教育程度
|月薪中位數
|按年變幅
|小學及以下
|12,600元
|5.00%
|初中
|15,000元
|1.35%
|高中
|16,500元
|3.13%
|專上教育 : 文憑 / 證書
|20,000元
|0.00%
|專上教育 : 副學位
|20,300元
|1.50%
|專上教育：學位課程
|35,000元
|6.06%
|資料來源：政府統計處
月薪中位數則與教育程度成正比。其中學士打工仔的漲薪幅度最高，月薪中位數為35000元，按年升逾6%。小學及以下水平的打工仔增幅緊隨其後，按年升5%，但月薪較低，中位數僅12600元。
哪些行業失業率高？哪些就業不足？
該季度失業率較高的行業：
該季度就業不足人士較高行業：
撰文︰涂宇佳
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欄名 : 職場百科