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【勞力士】衛冕名錶一哥　Rolex去年銷售額首破百億美元　但增長最大卻是另一品牌...

個人增值 14:11 2024/03/01

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【勞力士】衛冕名錶一哥　Rolex去年銷售額首破百億美元　但增長最大卻是另一品牌...

  • 勞力士蟬聯奢華名錶一哥。摩根士丹利最新報告顯示，瑞士頂級手錶品牌勞力士（Rolex）市場份額擴大，2023年銷售額首次突破100億美元
  • 分析師表示，沒有其他奢侈品牌能夠在各自領域佔據如此主導地位；
  • 然而，期內銷售額升幅最大的，卻是Swatch。

綜合《彭博》及WatchPro報導，摩根士丹利聯同瑞士顧問公司LuxeConsult周三（2月28日）發表2023年手錶市場研究報告，以下為2023年瑞士手錶製造商排名（按銷售額由高至低）

2023年瑞士手錶製造商營業額及市佔率
錶廠營業／銷售額（瑞士法郎）市佔率
勞力士（Rolex）101億30%
卡地亞（Cartier）31億8%
歐米茄（Omega）26億7%
愛彼（Audemars Piguet）23.5億5%
百達翡麗（Patek Philippe）20.5億6%
Richard Mille15.4億3%
浪琴（Longines）11.1億~
江詩丹頓（Vacheron Constantin）11億~
斯沃琪（Swatch）6.6億~
資料來源：Morgan Stanley、LuxeConsult

勞力士衛冕豪華名錶第一

報告主要觀點如下：

  • 勞力士在2023年生產124萬枚手錶，銷售額達101億瑞郎（約115億美元），按年升9%，首次突破百億美元；
  • 勞力士2023年市場份額升至略高於30%，按年成長11%；
  • 這30%的市佔率「空前」地高於其後五大品牌的總和：卡地亞（8%）、歐米茄（7%）、百達翡麗（6%）、愛彼（5%）和Richard Mille（3%）；
  • 大摩估計，勞力士旗下定價較低的姐妹品牌帝舵錶（Tudor）在2023年銷售額約5.45億瑞郎，按年增8%；
  • 大摩的Edouard Aubin和LuxeConsult的Oliver Müller所領導之分析師團隊在報告中表示︰

沒有其他奢侈品牌能夠在各自領域佔據如此主導地位。

銷售額頭五名陣容按年不變，但歷峰集團（Richemont）旗下江詩丹頓於2023年首次躋身10億瑞郎銷售精英俱樂部。

（編按：要注意，大摩及LuxeConsult的數據均為估計值，因為包括勞力士在內的瑞士手錶品牌並未透露其各自的年度銷售額）

2023年銷量增幅最大不是勞力士！
這瑞士品牌以千元低價取勝

然而，2023年瑞士錶中銷售額漲幅最大為斯沃琪集團（Swatch）旗下同名品牌，綜合大摩報告及外媒觀點如下︰

  • Swatch在2023年銷售額勁彈63%，達6.6億瑞郎，自2021年（2.14億瑞郎）以來成長逾兩倍；
  • 受惠於2022年與歐米茄合作推出的MoonSwatch強勁銷情，Swatch已連續兩年成為成長最快的瑞士手錶品牌；
  • Swatch在2023年售出了逾200萬枚MoonSwatch，兩年總銷量約580萬枚，平均價格為141瑞郎（即約1,250港元）；

MoonSwatch的推出，不只提高了Swatch的銷量，更為Swatch門市帶來更多顧客（因為MoonSwatch無法網購），更有望為Swatch的合作夥伴歐米茄的Omega Speedmaster（超霸錶）推出新一代。

  • 歐米茄於2023年銷售額按年增長5%；
  • 期內，歐米茄對Swatch的銷售額有39%貢獻，對該公司的利潤貢獻則約60%。

數據（來源：摩根士丹利及LuxeConsult請點圖放大）：

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撰文：黃正軒

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