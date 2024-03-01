▲ 【勞力士】衛冕名錶一哥 Rolex去年銷售額首破百億美元 但增長最大卻是另一品牌...

勞力士蟬聯奢華名錶一哥。摩根士丹利最新報告顯示， 瑞士頂級手錶品牌勞力士（Rolex）市場份額擴大，2023年銷售額首次突破100億美元 ；

； 分析師表示，沒有其他奢侈品牌能夠在各自領域佔據如此主導地位；

然而，期內銷售額升幅最大的，卻是Swatch。

綜合《彭博》及WatchPro報導，摩根士丹利聯同瑞士顧問公司LuxeConsult周三（2月28日）發表2023年手錶市場研究報告，以下為2023年瑞士手錶製造商排名（按銷售額由高至低）：

2023年瑞士手錶製造商營業額及市佔率 錶廠 營業／銷售額（瑞士法郎） 市佔率 勞力士（Rolex） 101億 30% 卡地亞（Cartier） 31億 8% 歐米茄（Omega） 26億 7% 愛彼（Audemars Piguet） 23.5億 5% 百達翡麗（Patek Philippe） 20.5億 6% Richard Mille 15.4億 3% 浪琴（Longines） 11.1億 ~ 江詩丹頓（Vacheron Constantin） 11億 ~ 斯沃琪（Swatch） 6.6億 ~ 資料來源：Morgan Stanley、LuxeConsult

勞力士衛冕豪華名錶第一

報告主要觀點如下：

勞力士在2023年生產124萬枚手錶，銷售額達101億瑞郎（約115億美元），按年升9%，首次突破百億美元；

勞力士2023年市場份額升至略高於30%，按年成長11%；

這30%的市佔率「空前」地高於其後五大品牌的總和：卡地亞（8%）、歐米茄（7%）、百達翡麗（6%）、愛彼（5%）和Richard Mille（3%）；

大摩估計，勞力士旗下定價較低的姐妹品牌帝舵錶（Tudor）在2023年銷售額約5.45億瑞郎，按年增8%；

大摩的Edouard Aubin和LuxeConsult的Oliver Müller所領導之分析師團隊在報告中表示︰

沒有其他奢侈品牌能夠在各自領域佔據如此主導地位。

銷售額頭五名陣容按年不變，但歷峰集團（Richemont）旗下江詩丹頓於2023年首次躋身10億瑞郎銷售精英俱樂部。

（編按：要注意，大摩及LuxeConsult的數據均為估計值，因為包括勞力士在內的瑞士手錶品牌並未透露其各自的年度銷售額）

2023年銷量增幅最大不是勞力士！

這瑞士品牌以千元低價取勝

然而，2023年瑞士錶中銷售額漲幅最大為斯沃琪集團（Swatch）旗下同名品牌，綜合大摩報告及外媒觀點如下︰

Swatch在2023年銷售額 勁彈63% ，達6.6億瑞郎，自2021年（2.14億瑞郎）以來成長逾兩倍；

，達6.6億瑞郎，自2021年（2.14億瑞郎）以來成長逾兩倍； 受惠於2022年與歐米茄合作推出的 MoonSwatch 強勁銷情，Swatch已連續兩年成為成長最快的瑞士手錶品牌；

強勁銷情，Swatch已連續兩年成為成長最快的瑞士手錶品牌； Swatch在2023年售出了逾200萬枚MoonSwatch，兩年總銷量約580萬枚，平均價格為141瑞郎（即約1,250港元）；

MoonSwatch的推出，不只提高了Swatch的銷量，更為Swatch門市帶來更多顧客（因為MoonSwatch無法網購），更有望為Swatch的合作夥伴歐米茄的Omega Speedmaster（超霸錶）推出新一代。

歐米茄於2023年銷售額按年增長5%；

期內，歐米茄對Swatch的銷售額有39%貢獻，對該公司的利潤貢獻則約60%。

數據（來源：摩根士丹利及LuxeConsult，請點圖放大）：

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撰文：黃正軒

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