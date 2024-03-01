【勞力士】衛冕名錶一哥　Rolex去年銷售額首破百億美元　但增長最大卻是另一品牌...

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月入中位數｜各行業最新數據出爐！港人月賺2萬元 一個行業按年升幅10%｜男女最大相差17000元（附各行各業月薪中位數）
綜合《彭博》及WatchPro報導，摩根士丹利聯同瑞士顧問公司LuxeConsult周三（2月28日）發表2023年手錶市場研究報告，以下為2023年瑞士手錶製造商排名（按銷售額由高至低）：
|2023年瑞士手錶製造商營業額及市佔率
|錶廠
|營業／銷售額（瑞士法郎）
|市佔率
|勞力士（Rolex）
|101億
|30%
|卡地亞（Cartier）
|31億
|8%
|歐米茄（Omega）
|26億
|7%
|愛彼（Audemars Piguet）
|23.5億
|5%
|百達翡麗（Patek Philippe）
|20.5億
|6%
|Richard Mille
|15.4億
|3%
|浪琴（Longines）
|11.1億
|~
|江詩丹頓（Vacheron Constantin）
|11億
|~
|斯沃琪（Swatch）
|6.6億
|~
|資料來源：Morgan Stanley、LuxeConsult
勞力士衛冕豪華名錶第一
報告主要觀點如下：
沒有其他奢侈品牌能夠在各自領域佔據如此主導地位。
銷售額頭五名陣容按年不變，但歷峰集團（Richemont）旗下江詩丹頓於2023年首次躋身10億瑞郎銷售精英俱樂部。
（編按：要注意，大摩及LuxeConsult的數據均為估計值，因為包括勞力士在內的瑞士手錶品牌並未透露其各自的年度銷售額）
2023年銷量增幅最大不是勞力士！
這瑞士品牌以千元低價取勝
然而，2023年瑞士錶中銷售額漲幅最大為斯沃琪集團（Swatch）旗下同名品牌，綜合大摩報告及外媒觀點如下︰
MoonSwatch的推出，不只提高了Swatch的銷量，更為Swatch門市帶來更多顧客（因為MoonSwatch無法網購），更有望為Swatch的合作夥伴歐米茄的Omega Speedmaster（超霸錶）推出新一代。
數據（來源：摩根士丹利及LuxeConsult，請點圖放大）：
撰文：黃正軒
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欄名 : 品味投資