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理財個案 | 「千年蟹貨」點處理？30歲儲蓄僅10萬　如何止蝕重整股票組合？

博客 08:00 2024/03/01

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理財個案 | 30歲持「千年蟹貨」 儲蓄僅10萬 如何止蝕重整股票組合？

投資者都有年少無知的時候，不少人錯誤判斷後買下的股票持有過久，已經變成「千年蟹貨」，進退兩難。今次個案便持有多隻劣質股，現年已經30歲，持有現金10萬元，想要處理「蟹貨」，重整投資組合，並尋求股票的長期投資之道。看看龔成是如何回應︰

讀者：

龔Sir你好！讀完你全部的著作後，想重新整頓資產分配，想請教應如何分配？特別係處理蟹貨！

由於當年的無知，以下有部分相信是劣質股，因無止蝕，不少現股價比買入時相差太遠，不知道是否應該繼續持有，還是賣出將資金投資其他股？有部分蟹左好多年。

以下是現持有股票，部分股票跌了不少！

另外，看完你的書後後，想入福壽園 （01448） 、港燈 （02638） 、地鐵 （00066） 作長線投資。我30歲，現有現金約10萬。

個案重點：

  • 30歲
  • 現金$10萬
  • 手持一些劣質股

重點目標：

  • 重整股票組合
  • 長線投資股票，有效財富增值

龔成：

你一定要記住，最重要不是睇「賺蝕」，不是睇「買入價」，而是睇質素，質素不好，增長力弱，就要賣出，蝕都要賣。

你要分析「之後的組合情況」，不是過去，是將來。應該持有那些優質股，比例如何，能為你帶來怎樣的長期財富。

因此，買入價不是決定繼續持有的理由，你要從整體財富出發，有優質的，可長線持有，因為長遠對我地財富最有利。

不過，若然無質素的，就要賣出，因為持有愈耐，對我們財富愈不利。因此，不要被買入價影響，這是心理上的，所以無質素的企業，就要止蝕賣出。

上述股票，部分是有質素的股票，但同時持有一些無質素的股票，以下我集中講質素較為一般，甚至是有問題的股票，你要優先處理，就算是多年的蟹貨，你都要賣出！之後將資金轉為其他優質股，對你長遠財富會更有利。

四環醫藥 （00460） 質素一般，過往曾停牌一段時間，雖然業務比之前好轉，但未必太適合長線投資，可考慮賣出。

永恒策略 （00764） 過往曾多次供股合股，我課堂中強調這類股票不能投資的，這是典型的財技股，對小股東往往不利，加上出現虧損，無太大的質素可言，賣出是唯一的策略。

亞洲資源 （00899） 多年虧損，無太大的投資價值，相信賣出是較好的策略。

雨潤食品 （01068） 是我課堂中所舉的例子，用作負面教材的作用，在2013年及之前，核數師都對其財務情況表示「無保留意見」，即是無問題。但到了2014年後，每年的財務數據（即14、15、16、17年度），核數師都對其財務情況表示「不表示意見」，即是對佢的數有疑問，有點保留，這是一個壞訊號。這類企業，賣出是較好的策略。

新晨動力 （01148） 業務有持續轉弱的情況，加上出現虧損，建議賣出，最起碼都要減持。

至於其他股票，問題不算大，都有基本的質素，只要你持貨不過多，可持有，就算部分你蟹貨多年，只要企業有質素，有增長力，仍有機會上翻，因為有可能是你當年在較貴的價位買，又或企業中短期面對較一般的環境，只要企業業務仍有發展，質素不變，就有機會守到。當然，如果個別股比例太多，就有機會要減部分。

至於你最後講，想增值的股票，港鐵 （00066） 無問題，但港燈 （02638） 增長力不強，未必適合你，福壽園 （01448） 都有增長力，可投資，但不宜太過大注投資。

另外，你投資組合分得好散，不如之後集中在優質股，持股的隻數不用太多，若想分散風險，投資指數基金都可以。

另外，可考慮在組合加入美股，最入門Vanguard S&P 500 ETF（美：VOO）就是追蹤美股的ETF，追蹤指數是標普500指數，當中都是全球有實力的公司，有長線投資價值。

由於美股波動，不建議一次過大手買入，最好的方法慢慢分注，或以類似月供模式進行，長線持有，這是一個最好的投資策略。

【本文獲龔成授權轉載】

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