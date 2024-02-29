  • 17°C
香港時間 : 2024229日 (週四) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上攻略｜八達通將推「全國通」　港元入錢　一卡搭盡內地逾300城市地鐵

個人增值 16:50 2024/02/29

分享：

分享：

北上攻略｜八達通將推「全國通」　港元入錢　一卡搭盡內地逾300城市地鐵

北上消費最大難關是「支付文化」的差異，但近年不少電子支付工具都「拆牆鬆綁」，便利市民跨境流動。

最新有八達通計劃推出「全國通」，據了解初步計劃在3月底推出，港人一卡在手，可在全國逾300個城市的公交系統使用，包括地鐵、巴士等。

據初步的訊息，「全國通」有以下特點

  • 用港幣入錢、以人民幣支付
  • 匯率將具競爭力
  • 初期在指定港鐵站出售
  • 是實體卡，但可用八達通APP管理
  • 可在香港的增值機入錢，或用八達通APP增值
  • 每張卡的限額與香港八達通卡一樣

目前港人已可在八達通APP內開立銀聯卡，並以APP內的二維碼、於接受「銀聯支付」的商戶進行支付。據了解，在剛過去的農曆新年，使用八達通銀聯卡QR code 的客戶人數，較農曆新年前急增4倍，交易量增加6倍，反映需求強大。

這次推出「全國通」將是另一方面的突破，首先這不是與銀聯的合作項目。其次，使用實體卡的方式，能照顧不同用戶的需求。

 

點擊圖片放大

AlipayHK及WeChat Pay HK 
内地交通支付逐步開放

除八達通以外，多款香港支付工具正在擴大內地的使用點。

早前，AlipayHK及WeChat Pay HK都已宣佈可以在内地交通使用，但有一定限度。所有人民幣支付的款項自動轉成港幣，免收手續費。

  • AlipayHK

AlipayHK早前已開通跨境專區板塊，支持内地、香港以及澳門的支付。APP内部樣内置交通碼，但目前僅支持香港、深圳、佛山、上海以及中山，有待進一步開發更多地點。

  • WeChat Pay HK

WeChat Pay HK在去年年底宣佈接入廣州「羊城通」。可使用「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app付款。用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具；除廣州外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士。

農曆新年間北上消費人數增長

香港入境處的數據顯示，2月9日至2月13日（即農曆年三十晚至大年初四），一共錄得166萬人次港人出境，當中約116萬人次經陸路北上；同期訪港的旅客人次有約84萬，當中大部分為內地旅客。

WeChat Pay HK亦表示，港人農曆新年期間北上消費交易數量增約5倍。AlipayHK數據顯示，今年1月期間，錄得港人北上消費日均交易數與金額，較2023年2月增長分別為10倍與15倍。

責任編輯︰廖毅然

理財最前線
日本賞櫻｜未出發先賺獎賞　銀行換滙快閃優惠　300元Klook券／$388迎新

相關文章：

【北上消費】5折乘深圳巴士地鐵！銀聯境外卡優惠　名額10萬人！（附活動細則）

北上大灣區「食住行購」全攻略　懶人包一文看清

北上消費優惠｜銀聯自推山姆優惠　消費滿1000減100　八達通銀包都可用

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 北上攻略

最新專欄文章 更多

大灣區門診指南｜網上預約3種方法及收費比較　可用香港身份證、手機號碼
2024/02/24
大灣區門診指南｜網上預約3種方法及收費比較　可用香港身份證、手機號碼
北上消費優惠｜銀聯自推山姆優惠　消費滿1000減100　八達通銀包都可用
2024/02/22
北上消費優惠｜銀聯自推山姆優惠　消費滿1000減100　八達通銀包都可用
【北上消費】5折乘深圳巴士地鐵！銀聯境外卡優惠　名額10萬人！（附活動細則）
2024/02/08
【北上消費】5折乘深圳巴士地鐵！銀聯境外卡優惠　名額10萬人！（附活動細則）
【北上消費】WeChat Pay HK派免費電話卡　贈￥100儲值額（附領取方法）
2024/02/07
【北上消費】WeChat Pay HK派免費電話卡　贈￥100儲值額（附領取方法）
中銀香港跨境消費優惠　山姆／Costco最高600元回贈　海外簽賬瓜分1000萬里數
2024/02/06
中銀香港跨境消費優惠　山姆／Costco最高600元回贈　海外簽賬瓜分1000萬里數
消費資訊 消費種類 Costco 網上購物 手機Apps 山姆 交行 北上消費 銀包 羅湖

上一篇文章

新年理財｜利是錢點儲入銀行？$20、$50存鈔機不收　4招極速入錢免分行排隊

下一篇文章

外資「階段性撤出」已至尾聲 中信証券：A股反彈取決於基本面復甦
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款