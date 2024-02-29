▲ 北上攻略｜八達通將推「全國通」 港元入錢 一卡搭盡內地逾300城市地鐵

北上消費最大難關是「支付文化」的差異，但近年不少電子支付工具都「拆牆鬆綁」，便利市民跨境流動。

最新有八達通計劃推出「全國通」，據了解初步計劃在3月底推出，港人一卡在手，可在全國逾300個城市的公交系統使用，包括地鐵、巴士等。

據初步的訊息，「全國通」有以下特點︰

用港幣入錢、以人民幣支付

匯率將具競爭力

初期在指定港鐵站出售

是實體卡，但可用八達通APP管理

可在香港的增值機入錢，或用八達通APP增值

每張卡的限額與香港八達通卡一樣

目前港人已可在八達通APP內開立銀聯卡，並以APP內的二維碼、於接受「銀聯支付」的商戶進行支付。據了解，在剛過去的農曆新年，使用八達通銀聯卡QR code 的客戶人數，較農曆新年前急增4倍，交易量增加6倍，反映需求強大。

這次推出「全國通」將是另一方面的突破，首先這不是與銀聯的合作項目。其次，使用實體卡的方式，能照顧不同用戶的需求。

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AlipayHK及WeChat Pay HK

内地交通支付逐步開放

除八達通以外，多款香港支付工具正在擴大內地的使用點。

早前，AlipayHK及WeChat Pay HK都已宣佈可以在内地交通使用，但有一定限度。所有人民幣支付的款項自動轉成港幣，免收手續費。

AlipayHK

AlipayHK早前已開通跨境專區板塊，支持内地、香港以及澳門的支付。APP内部樣内置交通碼，但目前僅支持香港、深圳、佛山、上海以及中山，有待進一步開發更多地點。

WeChat Pay HK

WeChat Pay HK在去年年底宣佈接入廣州「羊城通」。可使用「羊城通乘車碼」小程序及「羊城通」app付款。用戶成功開通後，即可登上廣州所有公共交通工具；除廣州外，用戶亦可搭乘佛山地區的地鐵和巴士。

農曆新年間北上消費人數增長

香港入境處的數據顯示，2月9日至2月13日（即農曆年三十晚至大年初四），一共錄得166萬人次港人出境，當中約116萬人次經陸路北上；同期訪港的旅客人次有約84萬，當中大部分為內地旅客。

WeChat Pay HK亦表示，港人農曆新年期間北上消費交易數量增約5倍。AlipayHK數據顯示，今年1月期間，錄得港人北上消費日均交易數與金額，較2023年2月增長分別為10倍與15倍。

責任編輯︰廖毅然

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