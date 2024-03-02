財富大翻身｜30歲「月光族」洗心革面　15個月儲下30倍人工！全靠4招：先學懂斷捨離

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新年理財｜利是錢點儲入銀行？$20、$50存鈔機不收 4招極速入錢免分行排隊
因為低薪，所以更要存錢。
疫情打擊日本夢碎
Working Holiday兩年
零積蓄敗退
30節約男子曾是上進青年，何以淪為一名債台高築的月光族？要由他大學時代講起︰
回台服完兵役、投身職場後，30節約男子仍對日本生活念念不忘。一次巧遇朋友想去留學，提議他同行︰
那時大概26、27歲，想說趁30歲前再去日本闖闖，就跟朋友借了筆錢，打工度假...
可惜，他的Working Holiday慘不忍睹︰
沒想到，原本希望可以光宗耀祖回台，最後卻是逃亡般離開...
而立之年砍掉重練
永別月光族債仔人生
在檢疫酒店的兩周內，30節約男子發現同輩們一個個步步高陞，自己卻債務纏身，非常無癮︰
- 人在內心脆弱的時候，看到別人功成名就的模樣，不免有了比較心態；
- 但也是這個心態，成了讓我重新面對自己的一個契機...
時年29，他立志正視自身財務狀況、從零開始，把過去的東西都砍掉重練。
存款從0到百萬台幣只花15個月
財富反彈靠4招
- 我的職涯經歷非常難看，一下子當兵、一下子出國，連個穩定的專業資歷都沒有；
- 所以我當時的想法是不論薪資高低，先有工作就好...
後來30節約男子找到一份月薪僅「33K」（3.3萬元新台幣，即近8,200港元）的設計工作，卻竟然在30歲儲到10萬元新台幣（約2.5萬港元），人生中首次存款超過6位數。
15個月內，他的存款金額已升至百萬台幣，相比約33K的人工，意味他在15個月儲起相當於30倍人工。
但得個儲字，總有極限，30節約男子多管齊下地增加自身財富，努力追落後。以下是他改善財務四招︰
30歲財富大翻身4招（一）：斷捨離
曾經滄海的30節約男子認為那些諷刺他人工低的網民，只看到其看似劣勢的某個面向，便高姿態批評︰
- 他們並不了解實際的我，我也不認識說那些話的人；
- 所以我沒必要多琢磨陌生人的話，更不需要接受那些負面情緒。
無形中，他的「心理肌肉」日益強壯。但其實，真正敵人是自己那大花筒個性︰
- 以前花錢成癮，儲錢需要花很大的心力拔河，所以才需要被約束...
- 即使小學已打散工，每日看着母親辛苦賺錢獨力養大四孩，還是沒把錢的重要性放心上；
- 更因自己是家中孻仔，總覺得沒錢也有姐姐做後盾；
- 借錢當常態，最高負債紀錄55萬元新台幣（約13.6萬港元）。
立志儲蓄後，他致力剔除非必要開支，方法簡單但有效︰
30歲財富大翻身4招（二）：訂目標
初回職場還未會開源，他把自己第一桶金目標設於10萬新台幣，而非常見的100萬︰
從小目標開始，起步不難，才會更願意開始，過程壓力較小、信心也較足。
30歲財富大翻身4招（三）：勤開源
30節約男子回台的首份職位，約兩年多才加薪1,000多元新台幣，令他意識到設計行業的薪資天花板很有限，必須開源︰
30歲財富大翻身4招（四）：多讀書
對於年輕人嚮往當KOL／網紅，要欣賞其自由性質和無限收入，30節約男子卻建議大家冷靜︰
社群變化太快，要懂得觀察流量的動向；再來就是你真的要很喜歡，才有辦法做得長久。
30節約男子以前不愛看書，上大學後才真正看完一本書，閱讀類型是按當下需求和興趣選擇。他認為要深入學習新知識，只上網不讀書效果有限︰
現在網路上的資訊比較破碎，汲取到的知識也不夠完成，若能廣泛的閱讀不同類型的書，對自己很有幫助。
撰文：黃正軒
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欄名 : 理財加油站