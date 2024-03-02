財富大翻身｜30歲「月光族」洗心革面　15個月儲下30倍人工！全靠4招：先學懂斷捨離

▲ 【勵志故事】32歲前月光族負債累累 2年半內邊還錢邊儲下數十萬｜4招財富大翻身：先學識斷捨離

一名30出頭、負債累累的月光族，在短短15個月內成功儲到約30個月的人工，可能嗎？

這是台灣理財KOL「30節約男子」的親身經歷；

他在社交平台分享理財心路歷程，不諱言自己低薪、負債，慘遭大量網民取笑；

不過30節約男子一於少理，他深信理財不怕遲，最怕只講不做，要以自身經歷做教材勉勵他人...

因為低薪，所以更要存錢。

疫情打擊日本夢碎

Working Holiday兩年

零積蓄敗退

30節約男子曾是上進青年，何以淪為一名債台高築的月光族？要由他大學時代講起︰

國立台灣藝術大學設計科系畢業；

為到日本做交換生，不愛讀書也努力兩年擠入班上頭五名、考日文基準試；

成功申請日本女子美術大學；

零存款赴日，獎學金只夠付半年住宿，生活費全靠打工。

回台服完兵役、投身職場後，30節約男子仍對日本生活念念不忘。一次巧遇朋友想去留學，提議他同行︰

那時大概26、27歲，想說趁30歲前再去日本闖闖，就跟朋友借了筆錢，打工度假...

可惜，他的Working Holiday慘不忍睹︰

在當地兩年，銀行存款依舊為零；

每月出糧後供學貸和家用，加上還錢和生活費即清袋；

仍信船到橋頭自然直，但新冠疫情來襲，公司裁員；

決定回台，卻連防疫隔離酒店都付不起，要姐姐江湖救急。

沒想到，原本希望可以光宗耀祖回台，最後卻是逃亡般離開...

而立之年砍掉重練

永別月光族債仔人生

在檢疫酒店的兩周內，30節約男子發現同輩們一個個步步高陞，自己卻債務纏身，非常無癮︰

人在內心脆弱的時候，看到別人功成名就的模樣，不免有了比較心態；

但也是這個心態，成了讓我重新面對自己的一個契機...

時年29，他立志正視自身財務狀況、從零開始，把過去的東西都砍掉重練。

存款從0到百萬台幣只花15個月

財富反彈靠4招

我的職涯經歷非常難看，一下子當兵、一下子出國，連個穩定的專業資歷都沒有；

所以我當時的想法是不論薪資高低，先有工作就好...

後來30節約男子找到一份月薪僅「33K」（3.3萬元新台幣，即近8,200港元）的設計工作，卻竟然在30歲儲到10萬元新台幣（約2.5萬港元），人生中首次存款超過6位數。

15個月內，他的存款金額已升至百萬台幣，相比約33K的人工，意味他在15個月儲起相當於30倍人工。

月薪扣除債務、其他基本開銷；

再強迫儲5,000元新台幣；

生活費只剩4,000元新台幣（近1,000港元）。

但得個儲字，總有極限，30節約男子多管齊下地增加自身財富，努力追落後。以下是他改善財務四招︰

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30歲財富大翻身4招（一）：斷捨離

從日本回台灣後，他實行理財第一步——斷捨離；

除拋棄真實物品之外，也學會排除負面訊息；

還要戒除愛揮霍的劣根性。

曾經滄海的30節約男子認為那些諷刺他人工低的網民，只看到其看似劣勢的某個面向，便高姿態批評︰

他們並不了解實際的我，我也不認識說那些話的人；

所以我沒必要多琢磨陌生人的話，更不需要接受那些負面情緒。

無形中，他的「心理肌肉」日益強壯。但其實，真正敵人是自己那大花筒個性︰

以前花錢成癮，儲錢需要花很大的心力拔河，所以才需要被約束...

即使小學已打散工，每日看着母親辛苦賺錢獨力養大四孩，還是沒把錢的重要性放心上；

更因自己是家中孻仔，總覺得沒錢也有姐姐做後盾；

借錢當常態，最高負債紀錄55萬元新台幣（約13.6萬港元）。

立志儲蓄後，他致力剔除非必要開支，方法簡單但有效︰

頭三個月 每日記帳 ， 找出花費最多類別 慳錢；

， 慳錢； 七除八扣後每月僅存4,000元新台幣生活費，是伙食為主；

記帳後發現飲品和咖啡等幾乎每日一杯，累積甚鉅；

解決辦法：買咖啡豆返屋企沖。

30歲財富大翻身4招（二）：訂目標

初回職場還未會開源，他把自己第一桶金目標設於10萬新台幣，而非常見的100萬︰

從小目標開始，起步不難，才會更願意開始，過程壓力較小、信心也較足。

假設每個月儲1萬，要儲九年十年才有100萬，光想就沒動力；

因此分成三等份：初期目標10萬、中期50萬、後期100萬。

30歲財富大翻身4招（三）：勤開源

30節約男子回台的首份職位，約兩年多才加薪1,000多元新台幣，令他意識到設計行業的薪資天花板很有限，必須開源︰

白天上班，晚上斜槓（Slash）經營自媒體；

包括Instagram及Facebook平台；

隨着追隨者漸多，開始有廠商找上門合作；

出書《30歲開始，理財不焦慮》等；

業外收入帶動，終在15個月內儲到100萬新台幣。

30歲財富大翻身4招（四）：多讀書

對於年輕人嚮往當KOL／網紅，要欣賞其自由性質和無限收入，30節約男子卻建議大家冷靜︰

社群變化太快，要懂得觀察流量的動向；再來就是你真的要很喜歡，才有辦法做得長久。

很多看到網紅自拍就有錢拿，以為很輕鬆；

但以自身頭兩年半邊返工邊經營的經驗看，並非只有影相寫文；

還結合很多技巧：文案、行銷方式等。

30節約男子以前不愛看書，上大學後才真正看完一本書，閱讀類型是按當下需求和興趣選擇。他認為要深入學習新知識，只上網不讀書效果有限︰

喜歡日本文化，看其文學小說；

經營IG時發現需要與網民溝通，看社交平台行銷跟文案撰寫技巧書籍；

開始理財，接觸投資書籍。

現在網路上的資訊比較破碎，汲取到的知識也不夠完成，若能廣泛的閱讀不同類型的書，對自己很有幫助。

撰文：黃正軒

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