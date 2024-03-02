安迪·沃荷《戴安娜王妃肖像畫》　估值千萬元｜按1982年訂婚照繪製

▲ 富藝斯倫敦「二十世紀及當代藝術」拍賣 戴安娜王妃肖像畫領銜 呈獻現代及當代藝術傑作

倫敦——2024年2月28日——富藝斯「二十世紀及當代藝術」倫敦拍賣將於3月7至8日舉槌，包羅國際知名藝術巨匠及藝壇後起之秀的多元作品。本次拍賣薈聚跨越一個世紀的肖像畫，由安迪·沃荷的《戴安娜王妃肖像畫》領銜，並薈聚一眾藍籌及前沿藝術家作品，呈現沙特阿拉伯藝術家艾利亞．阿默 （Alia Ahmad）拍場首秀。

拍賣會呈現藝術家名單（部分）

奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-AugusteRenoir）

法蘭西斯·畢卡比亞（FrancisPicabia）

安迪·沃荷（AndyWarhol）

草間彌生

塞西麗·布朗（CecilyBrown）

西格瑪爾·波爾克（SigmarPolke）

艾利亞·阿默（AliaAhmad）

喬納森·加德納（JonathanGardner）

傑西·莫克林（JesseMockrin）

跨世紀的肖像畫

安迪·沃荷作品《戴安娜王妃肖像畫》是藝術家在1982年根據斯諾登勳爵為戴安娜王妃及查爾斯王子拍攝的官方訂婚照所繪製。沃荷共創作四幅同類型戴安娜肖像作品，其中僅此一幅為藍色，而國際拍場自2012年後尚未出現過此系列作品。

藝術家對於美麗、悲劇和名利的陰暗面之間所產生的相互作用刻畫的熠熠生輝

與戴安娜王妃長盛不衰的群眾魅力產生共鳴

通過充滿活力的線條及大膽的對比，沃荷將戴安娜化作優雅與同情的永恆象征

法國印象派大師皮埃–奧古斯特·雷諾瓦（Pierre-AugusteRenoir）的《小漁夫》作於1879年，正值其印象派創作的巔峰時期。藝術家以現代藝術的創作方法描繪肖像，展示了其對於沿海光線變化效果的持久興趣。

畫中主角為雷諾瓦最重要的捐助者之一的女兒MartheBérard

作品於藝術家與Bérard家族在諾曼底海岸的鄉村別墅共度的第一個夏天創作

標誌著雙方漫長而真摯友誼的開始

此肖像畫細緻地刻畫了主人公的童年時期，最初是受Marthe的教母委託所作，並由其悉心收藏逾四十年。雷諾瓦共為Bérard家族繪製了約14幅肖像畫，其中許多已被全球最負盛名的機構納入收藏。

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抽象探索

本次晚間拍賣一大亮點為草間彌生的「無限網」系列作品《無限網（ZXSSAO）》。

藝術家以熾烈的深紅色為基調，生動地勾起幼時所見的幻象回憶——其整個宇宙被紅花所覆蓋，於無盡中瞥見永恆。

在70年的創作生涯中，草間彌生不斷重現無限循環的抽象螺紋

除了在「無限網」系列外，其軟雕塑作品及沉浸式藝術裝置《無限鏡屋》中亦都有呈現相同元素

首次現身拍場，塞西麗·布朗（CecilyBrown）創作於2013年的作品《幸運剛剛吻了你》於藝術家同年在洛杉磯高古軒畫廊舉辦的個展中首次亮相。

作為當代最頂尖的畫家之一，她於近期在美國大都會博物館舉辦了回顧展，使其作品更受全球藏家追捧。

本次呈現的畫作借鑒了傳統的裸體畫與田園風景畫

鮮艷的色彩與抽象表現主義的筆觸

融合古代大師作品的感性敘事

展現天馬行空的畫面

作品名俏皮地致敬了英國傳奇搖滾歌手大衛·鮑伊（DavidBowie）1979年的歌曲《BoysKeepSwinging》中對性別認同的諷刺性評論。藝術家將流行文化與傳統繪畫相結合，不僅是獨特創作手法的體現，更使其作品在全球各地的展覽中廣受讚譽。

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超當代視角

本次拍賣將呈現沙特阿拉伯藝術家艾利亞·阿默的拍場首秀。

其作品《邁卡-我們聚集的地方》從利雅得繁華的城市生活和豐富的文化底蘊中汲取靈感，並以充滿活力的抽象構圖闡釋了對色彩和比例的嫻熟把控。

藝術家畢業於倫敦國王學院和皇家藝術學院

在她的作品中深入探討了記憶、地點和身份之間錯綜複雜的相互作用

阿默已在洛杉磯、吉達和科威特舉辦過個展

其於歐洲的首個個展將於2024年3月在巴黎白立方畫廊舉行

超當代藝術家喬納森·加德納和傑西．莫克林亦有精彩作品同場亮相，主題涵蓋超現實主義、抽象，以及具象肖像畫等。

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撰文︰涂宇佳

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