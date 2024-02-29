▲ 外資「階段性撤出」已至尾聲 中信証券：A股反彈取決於基本面復甦

港股持續回暖，想把部分資產配置在較高風險的話，可留意A股表現

內地A股的表現牽動港股投資者的情緒

有券商指出，若干指標顯示，外資持續減持A股的趨勢已迎來尾聲。

中信證券策略分析師李世豪在報告中稱，2024年1月以來，3種不同類型的海外資金流動已明顯分化。

一. 託管於內港資機構的資金︰

1月大幅逆勢淨流入後恢復平靜

春節後迄今參與度較低

該類資金主體在今年1月2日至2月26日期間的累計淨流入規模為567億元，其中截至2月8日（春節前）的累計淨流入為538億元，截至2月26日持股市值為1,392億元（佔北向整體6.9%）。

二. 配置型外資︰

1月中上旬延續淨流出

1月26日企穩，近期逐漸恢復溫和淨流入

該類資金主體在今年1月2日至2月26日期間的累計淨流入規模為77億元，其中今年1月2日至1月25日期間累計淨流出219億元，在今年1月26日至2月26日期間累計淨流入296億元，截至2月26日持股市值為15,580億元（佔北向整體77.4%）。

三. 交易型外資︰

未現單邊流入或持續流出趨勢

但近期雙向波動明顯放大

該類資金主體在今年1月2日至2月26日期間累計淨流出437億元，但春節前後若干交易日出現單日淨流入或淨流出超百億的情況，例如2月6日（+104億元）、2月19日（-115億元），2月21日（+125億元），是北向資金近期出現單日大幅波動的主因。截至2月26日該類資金主體的持股市值為3,146億元（佔北向整體15.6%）。

若干指標顯示，自2023年8月以來外資持續減持A股的趨勢已迎來尾聲。

1. 配置型外資正小幅「反彈」去年8月以來撤出的缺口。

配置型外資從2023年8月的最高點至2024年1月25日共累計淨流出1,615億元，1月下旬啟動回流之後，截至2月26日這一「缺口」縮小至1,319億元。

2. 交易型外資未持續淨流入，但減持累計規模已達歷史極限。

在本輪淨流出中，交易型資金的「累計淨流入值」從2023年7月的最高點1,258億元持續減持到2024年2月20日的111億元，這項彈性交易倉位已降至歷史的25%分位，而自最高點對應減持規模達1147億元，已突破歷次快速減持的極限。截至2月26日，交易型外資「累計淨流入值」小幅回升至227億元。

海外跨國配置的主動式基金內，中國的實際倉位，平均已降至2018年前水平，對應基準指數低配約3～6個百分點。

1. 以MSCI AC Asia為基準的主動基金︰中國倉位低於2016年

截至2023年末，樣本基金在China的平均倉位為14.8%，已低於2016年，目前相較於指數基準低配2.8個ppts。最新倉位較歷史最高點（2019年）下滑約6.9個ppts，2021～2023年倉位變動值分別為-3.7、+3.5、-6.0個ppts。自2021年以來，此類基金顯著增配日本，從2020年末平均的29.8%提升至2023年的40.3%。

2. 以MSCI EM為基準的主動基金︰中國倉位在2017～2018年間

截至2023年末，樣本基金在China的平均倉位為17.7%，介於2017～2018年之間，目前相較於指數基準低配5.8個ppts。最新倉位較歷史最高點（2020年）下滑約11.2個ppts，2021～2023年每年倉位變動值分別為-5.3、-2.4和-3.6個ppts。自2020年以來，此類基金持股中的India權益佔比從12.2%提至最新的19.0%，首次超過China。

不過報告亦顯示，未來潛在風險因素包含︰

中美科技、貿易、金融領域摩擦加劇

中國國內政策及經濟復甦進度不如預期

海內外宏觀流動性超預期收緊，外資流出超預期

地緣政治風險升級

撰文：葉雨

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