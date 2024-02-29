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1500萬想提早退休？太天真！專家怒批：1.5億都不夠！別毀了你的人生

退休規劃 13:30 2024/02/29

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1500萬想提前退休？太天真！專家怒批FIRE：1.5億都不夠 別毀了你的人生

「FIRE」，即財務自由，提前退休，大概是所有打工仔的夢想。不少人擁有一筆可觀的儲蓄後便退出職場，享受自由人生。

「我恨FIRE！」然而，著名財務顧問Suze Orman卻怒批FIRE運動。她認為「FIRE=引火自焚」，所有人為了提前退休都忽視了財務中存在的3大問題，浪費了自己最值得投資的歲月去提前退休，最終親手葬送自己的人生。

「我恨FIRE！」大多數人太樂觀 忽視3大要點

Orman表示，目前FIRE運動參與者對自己的財務規劃過於樂觀

作為一個兩度入選TIME雜誌的財務顧問，她以從業經驗來看：FIRE運動的踐行者輕視了生活的不可預測性，除非有大量資金支持，否則FIRE生活將極其不穩定。「我恨FIRE，我說真的⋯⋯如果你沒有一大筆錢，那麼發生災難時，如果出了什麼問題，你該怎麼做？」

Orman直截了當地表示，FIRE運動忽視了這3大要點：

  • 低估了保證穩定且舒適的退休生活的成本
  • 突發醫療事件、意外以及市場低迷的衝擊
  • 提前退休，意味著失去了持續收入所提供的抗風險能力

 

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經濟蕭條1.5億不夠FIRE 强行退休將陷「財務絕境」

那麼是不是儲蓄足夠高，就可以FIRE？Orman表示人們還是太天真。

坊間流傳的FIRE儲蓄要求大概在200萬美元（約1560萬元）左右，Orman卻表示：「200萬美元什麼也不是。説實話，在當今世界和幾便士沒什麼區別。」她警告稱，市場波動、股息削減、生活成本上升以及醫療保健，所有的這些都能讓儲蓄迅速減少。

「如果你有2000萬美元、甚至一億美元，再去考慮FIRE，好嗎？」作為明星財務規劃師，以及證券經紀人，Orman的財富顯然能讓她衣食無憂。

當前的經濟與社會趨勢同樣對FIRE不利。Orman強調人工智能與自動化可能會引起大量失業，進一步導致社會保障以及稅收的收緊，「如果到2030年失業率飆升25%，也沒什麼奇怪的。」

這些「財務絕境」的論調也許對想要FIRE的年輕人過於殘酷，但Orman表示，正因為年輕，人們往往不會考慮這些應做的財務準備。「如果事態變壞，你會怎麼辦？你親手把自己的生活毀了，因為你不會再有收入。

最想FIRE的年紀 是最值得投資的歲月

那麼，到底如何規劃自己的財務之路？

Orman表示，人們應該在自己的收入高峰期利用複利與持續投資，而不是屈服於FIRE的誘惑。

時間——是你犯的最大過錯。這是你的複利歲月，你應該將每一分錢都用於投資，」她表示人們需要審慎、長期的財務策略。

但對於那些堅持追求FIRE的人，Orman則建議探索其他途徑來補充收益。多元化投資、被動收入、副業等現代策略可以增加儲蓄，為提前退休提供可能。

撰文︰涂宇佳

理財最前線
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欄名 : 理財學堂

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