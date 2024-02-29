定期存款｜18厘港元定存　指定分行才有｜盤點新客戶特別年利率

▲ 2024年定期存款的年利率雖向下走，但部分銀行為吸新客，各出奇招，驚現18厘年利率的高息定存！

2024年定期存款的年利率雖向下走，但部分銀行為吸新客，各出奇招，驚現18厘年利率的高息定存！

以下盤點的這些高息，和近年常見的電子渠道限定優惠有所不同，這些銀行來個反璞歸真，要客戶去指定分行才能享有優惠，目的是吸納高端理財客戶。

星展銀行18厘（請按下圖）

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信銀國際6.8厘（請按下圖）

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大新銀行5厘（請按下圖）

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星展銀行18厘

星展銀行近年集中吸納高資產值的客戶，豐盛理財戶口是其主打產品，無論在活期存款或是定期存款，這個戶口的新客戶總能找到特殊優惠。

今次這款18厘定期，針對的是全新晉身成為星展豐盛理財的個人客戶，而且要到限定的中環皇后大道中18號分行開戶。

成為新客戶月份 18厘年利率定存 定存優惠資金計算期 2024年3月 需於2024年4月30日前開立 開立定存當天至2024年5月31日

18厘年利率限18萬港元或2.3萬美元

存款期為18天

短短半個多月，速賺約1600元

需於指定日期前開立

開立後至指定日期，要維持不少於100萬港元的每月個人理財總值

信銀國際6.8厘（美元）

信銀國際ESG旗艦分行進駐尖沙咀廣東道，該行稱這全港首間銀行分行採用太陽能玻璃作為外牆物料，提供分行部分用電。

合資格新客戶到尖沙咀ESG旗艦分行開設1個月美元定期存款，可以賺取優惠年利率6.8厘。

優惠適用於美元定存

起存額為1萬美元至13萬美元

以上限計，1個月可速賺約5600港元利息

推廣期至3月15日

大新銀行5厘

大新銀行也在積極推廣其理財戶口，近月減息潮下，已不時逆市加息，推出新客戶優惠。今次也不例外，優惠適用於全新優易綜合理財戶口／VIP i-Account 綜合理財戶口。

指定4間分行才有（創業街分行、康城分行、葵芳分行或跑馬地分行）

全新資金10萬至50萬元

3個月速賺$6250

推廣期至3月28日（或額滿即止）

建行亞洲4.88厘

建行亞洲這款產品，則不限於指定分行，於任何分行成為全新客戶便可，留意優惠期快將結束。

3個月年利率4.88厘

上限50萬港元新資金

速賺$6,100元利息

需於開戶後5個工作天內開立定存

推廣期至3月2日

工銀亞洲6厘

剛介紹的幾款高息定存都是分行的優惠，而工銀亞洲這款6厘高息，雖然是手機銀行限定，或者讀者同樣有興趣︰

工銀亞洲個人新客戶

透過手機銀行「e定存」開立

3個月定期存款有6厘年利率

起存額為1000元至10萬元

存10萬元，3個月速賺1500元

推廣期暫至3月28日

責任編輯︰廖毅然

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