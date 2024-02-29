定期存款｜18厘港元定存　指定分行才有｜盤點新客戶特別年利率

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10萬港元定期存款｜收息高達$4,000、新資金6厘速賺$1,500
2024年定期存款的年利率雖向下走，但部分銀行為吸新客，各出奇招，驚現18厘年利率的高息定存！
以下盤點的這些高息，和近年常見的電子渠道限定優惠有所不同，這些銀行來個反璞歸真，要客戶去指定分行才能享有優惠，目的是吸納高端理財客戶。
星展銀行18厘（請按下圖）
信銀國際6.8厘（請按下圖）
大新銀行5厘（請按下圖）
星展銀行18厘
星展銀行近年集中吸納高資產值的客戶，豐盛理財戶口是其主打產品，無論在活期存款或是定期存款，這個戶口的新客戶總能找到特殊優惠。
今次這款18厘定期，針對的是全新晉身成為星展豐盛理財的個人客戶，而且要到限定的中環皇后大道中18號分行開戶。
|成為新客戶月份
|18厘年利率定存
|定存優惠資金計算期
|2024年3月
|需於2024年4月30日前開立
|開立定存當天至2024年5月31日
信銀國際6.8厘（美元）
信銀國際ESG旗艦分行進駐尖沙咀廣東道，該行稱這全港首間銀行分行採用太陽能玻璃作為外牆物料，提供分行部分用電。
合資格新客戶到尖沙咀ESG旗艦分行開設1個月美元定期存款，可以賺取優惠年利率6.8厘。
大新銀行5厘
大新銀行也在積極推廣其理財戶口，近月減息潮下，已不時逆市加息，推出新客戶優惠。今次也不例外，優惠適用於全新優易綜合理財戶口／VIP i-Account 綜合理財戶口。
建行亞洲4.88厘
建行亞洲這款產品，則不限於指定分行，於任何分行成為全新客戶便可，留意優惠期快將結束。
工銀亞洲6厘
剛介紹的幾款高息定存都是分行的優惠，而工銀亞洲這款6厘高息，雖然是手機銀行限定，或者讀者同樣有興趣︰
責任編輯︰廖毅然
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欄名 : 存款收息