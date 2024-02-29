新年理財｜利是錢點儲入銀行？$20、$50存鈔機不收　4招極速入錢免分行排隊

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北上攻略｜八達通將推「全國通」 港元入錢 一卡搭盡內地逾300城市地鐵
上述或者是不少港人過年後的一大疑難，近日有網民在討論區發帖「20和50蚊紙你點樣入銀行？」引來不少回應...
銀行分行櫃台入錢
優點：職員即時以數錢機機輔助數錢，安全保障
缺點：
網民集思廣益，除分行櫃台外$20、$50紙幣利是存入銀行大法！（請點圖放大）：
低面額利是入銀行方法（一）：馬會入錢
將利是錢先存入馬會戶口，再轉帳至銀行戶口。
優點：投注站職員即時數錢，安全保障
缺點：
低面額利是入銀行方法（二）：八達通
優點：可於便利店進行增值（每次湊夠100元即可）
缺點：
低面額利是入銀行方法（三）：電子錢包
優點：可於便利店進行增值
缺點：需開設相關電子錢包帳戶及安裝其App（如沒有）
低面額利是入銀行方法（四）：店舖找換
撰文：黃正軒
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欄名 : 生活理財