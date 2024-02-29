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新年理財｜利是錢點儲入銀行？$20、$50存鈔機不收　4招極速入錢免分行排隊

個人增值 18:04 2024/02/29

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大量$20、$50利是存鈔機不收　點儲入銀行？網民獻計：4招極速入錢免排隊預約

  • 農曆新年過後，相信很多讀者和家中小孩也收到大量利是20元、50元利是；
  • 你不想花了它們或放在家中，有意使用利是錢經銀行去投資、做定期儲蓄；
  • 可是，市面上大部份銀行的存鈔機接受錢鈔面額多由100元、500元起；
  • 到銀行分行櫃檯辦理存款，需要大排長龍，沒有餘暇如何是好？

上述或者是不少港人過年後的一大疑難，近日有網民在討論區發帖「20和50蚊紙你點樣入銀行？」引來不少回應...

銀行分行櫃台入錢

優點：職員即時以數錢機機輔助數錢，安全保障

缺點：

  • 某些分行辦公時間內繁忙多人，需要排隊或提早預約時間；
  • 存款額／張數可能有上限，因銀行而異

網民集思廣益，除分行櫃台外$20、$50紙幣利是存入銀行大法！（請點圖放大）：

點擊圖片放大
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低面額利是入銀行方法（一）：馬會入錢

將利是錢先存入馬會戶口，再轉帳至銀行戶口。

優點：投注站職員即時數錢，安全保障

缺點：

  • 部份地區投注站繁忙時間多人；
  • 宜預早／擇日前往，尤其要避開賽馬日；
  • 需開設馬會帳戶及安裝馬會App（如沒有）
  • 存款馬會帳戶後，需等三小時方可再轉帳銀行

低面額利是入銀行方法（二）：八達通

  • 使用利是錢為個人八達通增值；
  • 再經八達通App的電子錢包以轉數快轉帳至銀行戶口。

優點：可於便利店進行增值（每次湊夠100元即可）

缺點：

  • 需安裝八達通App並綑綁個人八達通，及開設「八達通銀包」（如沒有）
  • 設有每月轉帳上限（基本限額3,000元，按銀包種類而異）

低面額利是入銀行方法（三）：電子錢包

  • 使用利是錢為AlipayHK／WeChat Pay HK／PayMe等電子錢包增值；
  • 再經電子錢包App以轉數快轉帳至銀行戶口。

優點：可於便利店進行增值

缺點：需開設相關電子錢包帳戶及安裝其App（如沒有）

低面額利是入銀行方法（四）：店舖找換

  • 購物時，順便以$20、$50紙幣同商家兌換$100紙幣；
  • $100紙幣可直接入銀行存鈔機。
  • 店舖需要低面額紙幣找錢，多數不抗拒；
  • 但最好與相熟店家兌換。

撰文：黃正軒

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欄名 : 生活理財

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