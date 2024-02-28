高利率未見損害經濟　分析師大膽預測︰聯儲局今年不減息

▲ 美國通脹高、經濟強勁 分析師：聯儲局今年或不減息

高息產品的回報，視為利率的大環境，在美國今年會減息的預期下，不少定期存款的年利率都在下跌。

然而，雖然市場對減息翹首以盼，但有分析師預測，今年美聯儲可能不會減息。他們正密切注視着美國即將公布的1月PCE數據。

Bianco Research：通脹太高 今年或不減息

彭博社報道，2024年迄今，投資者將美國國債利率上升視為經濟實力強勁的結果，這將繼續支撐股市。但市場研究公司Bianco Research總裁兼宏觀策略師Jim Bianco認為，要想真正控制通脹，這種情況就必須改變。

一個多月前市場就已經消化了七次減息預期，現在看來，今年年底前可能一次減息也不會有。當市場開始理解這一點時，會感到非常驚訝。

他認為，美國經濟實力太強，今年根本不可能減息。通脹率將在接近3%左右觸底，而非繼續穩步（甚或不穩定地）走低。

Bianco說：「華爾街有句老話，利率會上漲，直到出現問題。」「在利率開始達到令人痛苦的水平之前，還有一段路要走。」

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彭博指出，投資者對美國國債收益率走高的態度出人意料地樂觀。即使兩年期國債收益率從2023年底的4.2%升至4.7%，股市仍不斷創出新高。造成這種情況的原因有很多，從盈利持續意外上漲，到美聯儲似乎準備在今年晚些時候減息，而不管通脹率是否仍高於其目標。

Stifel：美聯儲將保持觀望 高利率料維持更久

Stifel Financial首席經濟學家Lindsey Piegza更進一步預測，美聯儲實際上有理由再次加息。但當然，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）已發出了減息即將到來的信號。

我還是不相信這是美聯儲基金利率的正確水平，可以讓我們恢復正常，確保恢復價格穩定。

Hargreaves Lansdown：PCE指數或現負面意外

本周四將公布的PCE（個人消費開支）指數為債券和股票敲響警鐘，但討論程度不夠高。金融服務公司Hargreaves Lansdown的首席股票分析師Sophie Lund-Yates警告稱，該指數可能會出現「令人不快的意外」，而它是美聯儲首選的通脹指標。

我們正在經歷一個史無前例的時代，宏觀經濟數據並沒有像英偉達的業績那樣受到重視。

撰文：葉雨

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