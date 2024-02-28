  • 19°C
香港時間 : 2024228日 (週三) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載
熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

高利率未見損害經濟　分析師大膽預測︰聯儲局今年不減息

外匯、商品、債券 17:56 2024/02/28

分享：

分享：

美國通脹高、經濟強勁 分析師：聯儲局今年或不減息

高息產品的回報，視為利率的大環境，在美國今年會減息的預期下，不少定期存款的年利率都在下跌。

然而，雖然市場對減息翹首以盼，但有分析師預測，今年美聯儲可能不會減息。他們正密切注視着美國即將公布的1月PCE數據。

Bianco Research：通脹太高 今年或不減息

彭博社報道，2024年迄今，投資者將美國國債利率上升視為經濟實力強勁的結果，這將繼續支撐股市。但市場研究公司Bianco Research總裁兼宏觀策略師Jim Bianco認為，要想真正控制通脹，這種情況就必須改變。

一個多月前市場就已經消化了七次減息預期，現在看來，今年年底前可能一次減息也不會有。當市場開始理解這一點時，會感到非常驚訝。

他認為，美國經濟實力太強，今年根本不可能減息。通脹率將在接近3%左右觸底，而非繼續穩步（甚或不穩定地）走低。

Bianco說：「華爾街有句老話，利率會上漲，直到出現問題。」「在利率開始達到令人痛苦的水平之前，還有一段路要走。」

相關文章：過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲

彭博指出，投資者對美國國債收益率走高的態度出人意料地樂觀。即使兩年期國債收益率從2023年底的4.2%升至4.7%，股市仍不斷創出新高。造成這種情況的原因有很多，從盈利持續意外上漲，到美聯儲似乎準備在今年晚些時候減息，而不管通脹率是否仍高於其目標。

Stifel：美聯儲將保持觀望 高利率料維持更久

Stifel Financial首席經濟學家Lindsey Piegza更進一步預測，美聯儲實際上有理由再次加息。但當然，美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）已發出了減息即將到來的信號。

我還是不相信這是美聯儲基金利率的正確水平，可以讓我們恢復正常，確保恢復價格穩定。

Hargreaves Lansdown：PCE指數或現負面意外 

本周四將公布的PCE（個人消費開支）指數為債券和股票敲響警鐘，但討論程度不夠高。金融服務公司Hargreaves Lansdown的首席股票分析師Sophie Lund-Yates警告稱，該指數可能會出現「令人不快的意外」，而它是美聯儲首選的通脹指標。

我們正在經歷一個史無前例的時代，宏觀經濟數據並沒有像英偉達的業績那樣受到重視。

撰文：葉雨

相關文章：

龍年投資三宜一忌！忌孤注一擲　宜留意板塊的長期價值

若2024減息預期落空　結局市場是否能承受？分析師列出3大可能情景

股市現策略性投資機會　瑞士百達︰減息合理　需減持現金

ET至高息
港元定存攻略｜250萬元高息到期點部署？盤點4大「安全牌」！

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 調金遣帳

最新專欄文章 更多

過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲
今日
過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲
日經升穿39200點｜貝萊德看牛：日股高處未算高　具三大利好因素仍可炒上
今日
日經升穿39200點｜貝萊德看牛：日股高處未算高　具三大利好因素仍可炒上
因股市創新高而沽出　會損失90%？施羅德︰不應因破頂而卻步
2024/02/23
因股市創新高而沽出　會損失90%？施羅德︰不應因破頂而卻步
恒生指數｜港股流動性有所改善？專家︰A股正在觸底　市場勢頭漸趨穩定
2024/02/22
恒生指數｜港股流動性有所改善？專家︰A股正在觸底　市場勢頭漸趨穩定
風險時代　世界早已習慣混亂　經濟學人︰穩定才是「灰天鵝」｜市場仍在忽視「選舉年」
2024/02/21
風險時代　世界早已習慣混亂　經濟學人︰穩定才是「灰天鵝」｜市場仍在忽視「選舉年」
經濟衰退 宏觀分析 美股 貨幣政策 財政政策 經濟數據表現 金融服務 基金 債券 經濟

下一篇文章

電動車股｜理想汽車績佳勁升25%　嚴選7大電動車ETF
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款