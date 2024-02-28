▲ Taylor Swift新加坡騷30萬元套票賣爆 貴在哪裡？豪車接送、 名廚晚餐 定制位全曝光

3月2日～9日，Taylor Swift將在新加坡連開6場演唱會——這也是這名世界巨星巡演在東南亞的唯一一站，將有30多萬粉絲前來朝聖，一時成為網絡熱話。

網絡熱議的新加坡酒店30萬元演唱會套票到底貴在哪裏？

新加坡已經進入「Taylor周」，全國為巨星讓利

數據顯示，Taylor Swift本次巡演總計在美國產生了46億美元的消費

酒店30萬元套票售罄：豪車 名廚 定制位

Taylor的粉絲甚至已經「攻佔」當地的頂奢酒店：濱海灣金沙酒店（Marina Bay Sands）。該酒店針對Taylor的此次世界巡演推出了一系列主題服務，包括但不限於：

Taylor演唱會紀念品快閃店

藝術展覽活動

光影水舞秀以及建築燈光秀

成為網絡熱話的便是該酒店的豪華住宿套餐，售價1萬坡元起（約5.8萬港元），最高要價5萬坡元（約30萬港元），均已全部售罄。3個等級的套餐均以泰勒經典單曲命名，提供豪華住宿、演唱會特別套票、豪華轎車接送以及頂級餐飲服務。

售價30萬元的「THE WILDEST DREAMS」套餐

包括︰

3晚尊貴豪華套房住宿-共2間臥室，最多4人入住

4份Taylor Swift演唱會套票及專屬禮包

Taylor Swift演唱會官方周邊商品

名廚獨家定制4人用餐（價值逾萬港元）

免費升級到最高酒店會員級別

豪華轎車往返接送

獎賞錢以及4張當地景點通票

值得一提的是，該套餐包含4張Taylor演唱會最高價格VIP1預留座位票，官方售價高達逾7000港元，而在二級市場更飆升到約1.5萬港元，並且一票難求。這樣看來，酒店30萬元的4人套餐，人均要價7.5萬港元也算合理。

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新加坡迎「Taylor周」 全國為巨星讓利

據當地媒體報道，新加坡全國都做好了準備，等待巨星開演。除了主題燈光秀、建築秀外，不少商家與機構主動為Taylor演唱會讓利。

打車服務平台Grab表示，將在演唱會期間為歌迷粉絲提供免費的接駁巴士服務，並開設兩條「Taylor專綫」。

不少餐飲業商家也藉勢推出Taylor演唱會相關優惠，以吸引歌迷消費。例如出示演唱會門票即可獲得一定程度的折扣，還有商戶將設置19.89坡元（Taylor出生年份）的消費標準，達標便有禮品相送。

甚至有明星為一睹Taylor風姿被騙。菲律賓演員Sofia Pablo因試圖購買Taylor新加坡演唱會門票被騙。當地演出資訊賬號「菲律賓演唱會」表示騙徒已經從菲律賓的100名受害者中騙得近1500萬比索（約208萬港元）。

星展銀行經濟分析師蔡漢廷對馬來西亞華僑日報表示，Taylor Swift的演唱會將帶來3～4億坡元的相關旅遊收入，或估計佔新加坡第一季國內生產總值的0.2%。

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各國政要喊話 「Taylor經濟」憑什麽值錢？

2023年，可以被稱作「Taylor之年」，這位世界級的巨星時隔5年開始新一輪的環球時代巡演。

商業智庫Common Sense Institute數據顯示，Taylor Swift本次巡演總計在美國產生了46億美元的消費，相當於35個國家的GDP總量。「Taylornomics」、「Swiftnomics」（Taylor經濟）已經成為經濟學名詞。

Taylor所到之處，酒店價格大漲依然能售罄，交通班次更是需要頻發增加輪次。美聯儲亦在全球經濟形勢調查報告中提到Taylor Swift巡演對經濟的强力推動作用，而這份報告是貨幣政策的重要參考資料之一。

為吸引巨星目光，不少政要主動向Taylor Swift喊話：

美國亞利桑那州格倫代爾市在演唱會期間將本市改稱「Swift City」

泰國前進黨領導人Pita Limjaroenrat公開表示自己是Taylor Swift的忠實粉絲

加拿大的國會議員Matt Jeneroux已經向國會提出「官方申訴」，邀請Taylor來加拿大演出

智利總統Gabriel Boric公開宣稱已經致信Taylor

Taylor美國巡演導致票務平台崩潰，甚至舉辦國會聽證會調查此事

毫無疑問，在後疫情時代，Taylor Swift的演唱會回應了經歷長時間壓抑後，人們内心對於娛樂與狂歡的渴望。經濟研究公司Camoin Associates的高級分析師Mara Klaunig表示：「人們一直被壓抑著，所以大家願意不遠萬里，只為見到她。」

Taylor Swift的强大號召力背後，是美國音樂產業的高度成熟化、系統化。這與本土成熟的音樂消費市場、足夠的消費者基數息息相關。韓國K-POP流行世界，亦是舉國之力推行的結果。

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撰文︰涂宇佳

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