2024做香港最富有的1%人口　需逾$2400萬身家　門檻比新加坡低

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成為前1%的超級富豪需要有幾多錢？房地產經紀商萊坊 (Knight Frank) 的研究顯示，現在身家達到2418萬元才能躋身香港最富有階層，門檻金額比去年減少了近9%。
當摩納哥巨富最難 需擁1億
根據萊坊 《2024年財富報告》（The Wealth Report 2024）︰
躋身最富有1%需要的財富（請按下圖）
擁2400萬可做香港最有錢1% 門檻年降近9%
報告顯示，2024年，要成為新加坡最富的1%人，需擁有520萬美元（約4056萬港元）資產，比去年的350萬美元暴升48.6%。香港目前門檻為310萬美元（約2418萬港元），比去年的340萬美元降低8.8%。中國內地需要110萬美元（約858萬港元），比去年的96萬美元增加12.7%。
躋身各地最富1%需要的財富
|國家／地區
|淨財富門檻
|摩納哥
|1290萬美元
|盧森堡
|1080萬美元
|瑞士
|850萬美元
|美國
|580萬美元
|新加坡
|520萬美元
|瑞典
|480萬美元
|澳洲
|470萬美元
|新西蘭
|460萬美元
|愛爾蘭
|430萬美元
|德國
|340萬美元
|法國
|330萬美元
|香港
|310萬美元
|英國
|310萬美元
|義大利
|250萬美元
|西班牙
|250萬美元
|日本
|200萬美元
|中國內地
|110萬美元
萊坊：各國貧富差距擴大
研究強調，美國和其他西方國家市場的反彈正在擴大富國與窮國之間的差距。根據世界銀行的數據，摩納哥的人均國內生產毛額約為24萬美元，是東非布隆迪的900倍以上。
萊坊在報告中表示，報告結果證實了各國財富分配的巨大差異，希望政策研究更加關注財富的分佈、財富在經濟體中的分配方式，以及政府如何在對財富徵稅的同時鼓勵財富增長。
撰文：葉雨
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