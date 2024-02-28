2024做香港最富有的1%人口　需逾$2400萬身家　門檻比新加坡低

▲ 2024做香港最富1% 需逾$2400萬身家 門檻比去年低9%

成為前1%的超級富豪需要有幾多錢？房地產經紀商萊坊 (Knight Frank) 的研究顯示，現在身家達到2418萬元才能躋身香港最富有階層，門檻金額比去年減少了近9%。

當摩納哥巨富最難 需擁1億

根據萊坊 《2024年財富報告》（The Wealth Report 2024）︰

摩納哥以約1,290萬美元（約1億港元）的門檻保持全球第一，較上年增長 3.2%。

在盧森堡和瑞士，各需要1080萬美元和850萬美元才能躋身最有錢的1%人口。

美國的門檻則是580萬美元（約4524萬港元）。

躋身最富有1%需要的財富（請按下圖）

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擁2400萬可做香港最有錢1% 門檻年降近9%

報告顯示，2024年，要成為新加坡最富的1%人，需擁有520萬美元（約4056萬港元）資產，比去年的350萬美元暴升48.6%。香港目前門檻為310萬美元（約2418萬港元），比去年的340萬美元降低8.8%。中國內地需要110萬美元（約858萬港元），比去年的96萬美元增加12.7%。

躋身各地最富1%需要的財富

國家／地區 淨財富門檻 摩納哥 1290萬美元 盧森堡 1080萬美元 瑞士 850萬美元 美國 580萬美元 新加坡 520萬美元 瑞典 480萬美元 澳洲 470萬美元 新西蘭 460萬美元 愛爾蘭 430萬美元 德國 340萬美元 法國 330萬美元 香港 310萬美元 英國 310萬美元 義大利 250萬美元 西班牙 250萬美元 日本 200萬美元 中國內地 110萬美元

萊坊：各國貧富差距擴大

研究強調，美國和其他西方國家市場的反彈正在擴大富國與窮國之間的差距。根據世界銀行的數據，摩納哥的人均國內生產毛額約為24萬美元，是東非布隆迪的900倍以上。

萊坊在報告中表示，報告結果證實了各國財富分配的巨大差異，希望政策研究更加關注財富的分佈、財富在經濟體中的分配方式，以及政府如何在對財富徵稅的同時鼓勵財富增長。

撰文：葉雨

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