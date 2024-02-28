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2024做香港最富有的1%人口　需逾$2400萬身家　門檻比新加坡低

個人增值 16:33 2024/02/28

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2024做香港最富1% 需逾$2400萬身家 門檻比去年低9%

成為前1%的超級富豪需要有幾多錢？房地產經紀商萊坊 (Knight Frank) 的研究顯示，現在身家達到2418萬元才能躋身香港最富有階層，門檻金額比去年減少了近9%。

當摩納哥巨富最難　需擁1億

根據萊坊 《2024年財富報告》（The Wealth Report 2024）︰

  • 摩納哥以約1,290萬美元（約1億港元）的門檻保持全球第一，較上年增長 3.2%。
  • 在盧森堡和瑞士，各需要1080萬美元和850萬美元才能躋身最有錢的1%人口。
  • 美國的門檻則是580萬美元（約4524萬港元）。

躋身最富有1%需要的財富（請按下圖）

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擁2400萬可做香港最有錢1% 門檻年降近9%

報告顯示，2024年，要成為新加坡最富的1%人，需擁有520萬美元（約4056萬港元）資產，比去年的350萬美元暴升48.6%。香港目前門檻為310萬美元（約2418萬港元），比去年的340萬美元降低8.8%。中國內地需要110萬美元（約858萬港元），比去年的96萬美元增加12.7%。

躋身各地最富1%需要的財富

國家／地區淨財富門檻
摩納哥1290萬美元
盧森堡1080萬美元
瑞士850萬美元
美國580萬美元
新加坡520萬美元
瑞典480萬美元
澳洲470萬美元
新西蘭460萬美元
愛爾蘭430萬美元
德國340萬美元
法國330萬美元
香港310萬美元
英國310萬美元
義大利250萬美元
西班牙250萬美元
日本200萬美元
中國內地110萬美元

萊坊：各國貧富差距擴大

研究強調，美國和其他西方國家市場的反彈正在擴大富國與窮國之間的差距。根據世界銀行的數據，摩納哥的人均國內生產毛額約為24萬美元，是東非布隆迪的900倍以上。

萊坊在報告中表示，報告結果證實了各國財富分配的巨大差異，希望政策研究更加關注財富的分佈、財富在經濟體中的分配方式，以及政府如何在對財富徵稅的同時鼓勵財富增長。

撰文：葉雨

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