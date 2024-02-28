做微軟CEO兒子　每周只有10美元零用錢　「撻朵」追女仔無人信　「父親很煩，但錢不煩」

▲ 微軟CEO兒子：每周給10美元 追女亮身份無人信 「父親很煩，但錢不煩」

有個富爸爸是否可以人生無憂？而這個富爸爸還是微軟（Microsoft）CEO。作為微軟前CEO Steve Ballmer的兒子，Pete Ballmer並沒有走上人生巔峰——他現在是一名脫口秀演員。

在很長一段時間内，億萬富翁父親是Pete的陰影

父親能為Pete買下一隻球隊，也能每周只給他10美元零用錢

Pete曾在追女時「撻朵」亮明身份，結果對方叫他換另一個搭訕理由

同學嘲笑：蘋果才是最好的！

Steve Ballmer在2000~2014年間擔任微軟的CEO，福布斯數據顯示，截至今年2月27日，他的凈資產已經達到1210億美元。

然而， Pete卻表示，「在很長一段時間裏，我對自己身邊的一切深感不適。」

在20多歲之前，Pete確實因為有個富爸爸一直受到優待。他還記得兒時與家人一起參觀自由女神像時，在一個用繩索隔離開的特別用餐區享用了「美味的午餐」——而旁邊就是一連串排隊點餐的普通旅客。

「當你成為億萬富翁時，人們會為你傾倒。」Pete表示。

富爸爸也給他帶來了太多關注。中學的一場棍網球比賽後，Pete清楚地記得隊友在他越過握手綫時嘲諷地大喊：「蘋果才是更好的！」

甚至有人想「篡奪」他的富兒子身份，某次籃球比賽時，一位隊友提起他的父親，說：「為了你的身份，我願意殺人。」

種種這些讓Pete對自己的家庭背景極度不適。當他第一次在大學做單人脫口秀時，他使用「Pete Bronson」的藝名——就是害怕別人能想起自己的父親。

「父親的頭銜與我綁定，這並不是我想要的，」Pete表示，「人們的這種想法根深蒂固，令我沮喪。」

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父親很煩，但父親的錢不煩人

雖然父親的頭銜令他苦惱，但財富卻不會。Pete表示，父親在自己出生時就已經是微軟CEO——這意味著他從出生起就不會缺錢。

Pete的爺爺給了他「相當一部分」的微軟股票，據説在他25歲時，這些股票已經價值連城。而他在一個擁有5個浴室的家庭長大，父親甚至為他買下了一隻籃球隊——洛杉磯快船隊（LA Clippers）。

然而，Pete家庭並不提倡揮霍奢靡。父母的成長背景決定了他們的金錢觀——Pete的母親出身於俄勒岡州的農村，而父親則是中產家庭子弟，Pete從小就明白花錢應該精明。

小時候，他一周只有10美元零用錢。長大後，他依然駕駛著父親傳給他的1998年的林肯Town Car。即便是現在，每次和父親談到財務問題，都有一位財務顧問一樣的主持人作為第三方在場。

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追女亮身份 被以為是吹牛

和所有公子哥一樣，Pete也曾誤入歧途——他曾花了太多錢在Uber汽車和DoorDash外賣上來節省時間。但他表示將用自己這代的財富支持自己的脫口秀事業。

雖然現在Pete不希望別人認為自己有錢，但錢依然可以幫他擺平很多事情，比如在最後一刻改簽航班——他不用擔心任何改簽成本。

Pete明白自己在成長過程中擁有的特權，但他開玩笑表示，這些優待只能讓他走到現在——成為一名脫口秀演員。

他回憶起某次在拉斯維加斯對一位女士一見鍾情，Pete表示自己的父親是微軟CEO。「我想你應該換一個搭訕理由，」那位女士説完便轉身離開了。

撰文︰涂宇佳

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