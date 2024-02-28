理財個案｜57歲突然要退休　3招保平安　創造每月4萬元生活費　海外就醫亦無難度

▲ 由於Candy是因健康問題而提前退休，預計將來不會有定期工作收入，所以想知道應考慮怎樣的投資計劃，她感興趣的產品包括股票、債券及低風險的儲蓄計劃。另外，她想了解應投資多少資金在建議的產品中及如何分配。

對很多人來說，退休是人生的一個重要轉變，今年57歲的Candy，剛進入退休的人生階段，本來她沒有打算在這個年紀便退下來，而老闆亦希望她能繼續留任，但無奈身體出了狀況。

這幾年Candy因健康問題做過手術，雖然並非致命疾病，但康復期很長及不確定，而且病情很容易受環境變化影響，尤其是對溫度轉變比較敏感，很容易因為天氣或濕度等問題而導致病情惡化，所以長時間離開住所可能會有不適，無奈之下唯有選擇提早退休，安心養病。

Candy資產狀況（請按下圖）

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Candy理財目標（請按下圖）

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突然失去定期收入的疑問

這次諮詢以ZOOM形式進行，之前Candy已經準備了不少理財疑問，希望我能一一解答。首先，由於Candy是因健康問題而提前退休，預計將來不會有定期工作收入，所以想知道應考慮怎樣的投資計劃，她感興趣的產品包括股票、債券及低風險的儲蓄計劃。另外，她想了解應投資多少資金在建議的產品中及如何分配。

在以上的建議產品中，合理的預期回報應是多少？根據目前及可預見的未來支出，應如何安排呢？包括基本生活費、醫療保健需要及對抗通貨膨脹。Candy對目前香港的政治和經濟形勢感覺不安，想知應否將較多的港元兌換成美元和其他外幣，到未來港元與美元可能出現脫鈎時所帶來的衝擊減少。如兌換外幣的話，應選擇甚麼貨幣及如何分布呢？

她想知道，投資在政府債券及藍籌公司發行的債券是否可靠，例如美國政府國債。而這些債券是否屬於能產生不錯的收入及幾乎沒有風險？我會建議投資在那些公司或政府債券呢？她應該投資多少金額及如何分配呢？在不同年期的債券中，應該投資多少在短期、中期及長期債券呢？合理的年回報率又是多少呢？

整體來說，Candy比較關心的問題是如何善用現有資產製造持久而穩定的入息，應付生活需要，所以要先知道她預算的支出是多少。Candy表示，過去幾年她身體健康狀況比較差，加上疫情影響生活，所以日常支出反而減少。她估計目前開始的退休費用有機會增加，她期望每月能夠有大概4萬元的生活費。

居住方面，現時的自住物業約700呎，樓齡20多年，已完成供款，她亦打算退休後繼續居住。

被動收入一︰ 安老按揭 每月獲取$22,100

Candy目前單身，沒有結婚計劃，亦不需要將物業留給任何人，所以物業可以用作製造退休入息。按目前樓價計算，假如申請安老按揭，以15年年金領取期為選項，未來15年每月能夠獲取港元22,100元，換句話說，她只需要運用現時物業以外的資產製造多2萬元便能夠應付期望的生活費。

以總資產2,715萬元計算，扣除900萬元物業價值後，仍然有1,815萬元資產，假設這筆資金能夠製造每年4厘收益，每月收入估計有82,600元，所以她的情況沒有需要擔心。至於如何選擇及分配製造收益資產方面，目前她除了有兩份有儲蓄成分的人壽保單外，加上剛收到的退休金權益，現金有1,650萬元，她正考慮是否可以透過債券來製造收入。

被動收入二︰ 債券投資 每月收益約$20,000

一般債券的好處，是在持有期內有穩定收益，而到期時能夠取回本金，而要達到安心的效果，能夠選擇的應是一些投資級別的債券，例如美國政府債券或是一些香港上市的大藍籌公司發行的債券，入場費一般需要10至20萬美元，以她目前的資產總值來說，她絕對有能力負擔這筆金額，但她需要考慮的問題是集中風險。

所以Candy有興趣投資債券而獲取收益的話，亦可以考慮債券基金，當然風險和收益並非完全一樣，我建議她以組合形式持有債券及債券基金。另外，由於由安老按揭提供的保證收益已是她需要的一半，所以她其他可投資資產可以增加風險，期望獲取更高收益，例如組合中可以配置不超過可投資金額兩成的資金作為較進取的派息收益資產，包括收息股票及派息基金等，平均收益率有機會達到8厘或以上。如表現如預期，300萬元的進取資產已可以製造每月2萬元的收益。

被動收入三︰ 政府年金 每月收益$23,500

其餘資產則可以用作製造平穩收益，例如以年金及儲蓄型保單為基本組合，Candy亦可以考慮3年後60歲時將部分資金投放到政府年金，到時每100萬元能夠每月製造4,700元保證收益，直至百年歸老，500萬元便有23,500元。除了收益，Candy也要考慮退休後的潛在大額支出，主要是醫療相關及家人需要。Candy目前的身體狀況要保險公司接受投保醫療保險的機會不大，幸好她已有一份私人醫療保險，過去已經賠償了40多萬元醫藥費，只要仍然受保，她必須繼續為這份保障交保費。

目前醫療保險的年保費約9,000元，將來將會持續增加，所以她需要安排醫療保險保費儲備，這部分的資產預期目標是每年能製造平均15,000元收益用作支付保費，當年保費少於這數時餘下的金額可以繼續投資，用作支付未來較高的保費。同樣以收益4厘估算，這筆儲備需要約40萬元，可以考慮派發收益的儲蓄保險。

醫療儲備預測應該要「鬆動」

Candy估計未來因疾病問題需要再動手術，甚至到海外就醫，所以需要預計更多的醫藥費儲備，她考慮最少要60萬元，我認為她能力容許，應要有較鬆動的預算，可考慮100萬元。再加上四桶金中的第一桶金「應急資金」，約50萬元，經按需要而適當地分配後，她的資金配置如下表。

這個組合由今天開始有機會為Candy提供每月4萬至9萬元收入外，亦為未來的保險保費及醫藥費提供了儲備。在選擇投資資產及貨幣上，Candy仍有其他問題，例如她的朋友投資了派息基金，但發現基金價格會在派息後回落，擔心「搣本」問題導致最後血本無歸，還有是如何配置不同貨幣的資產等。她的問題是一般投資者都會有的疑問，我亦逐一向她解釋清楚，令她放心。

事實上理財產品五花八門，是否適合自己亦需要多了解才能有定論，但不要因為不清楚又不嘗試了解，最後導致沒有行動；但亦不可以只跟隨朋友人云亦云，始終大家的需要不同。所以過往很多讀者都會向我查詢我的投資組合，我不會將所有投資選擇都披露，原因就是擔心大家的需要不同，而盲目跟隨便容易導致出現錯誤決策，尤其是理財計劃是否成功亦很大程度上依賴是否有適當的檢討策略，只「跟而不檢」便會發生很多事後後悔的問題。

完成了個人收入及支出規劃後，我開始為Candy規劃資產傳承。Candy考慮過如何將資產傳承給親人，包括照顧父母及弟妹，亦有考慮將部分財富到百年歸老後留給弟妹的孩子。她曾經向律師諮詢，對方提她需要安排平安三寶，即是預設醫療指示，持久授權書及遺囑。我認同律師的專業建議，所以Candy目前需要多用時間了解不同的資產及尋找適當人選協助執行平安三寶，為自己的豐盛退休人生規劃，相信未來一年半載她都會很忙碌。

【原文刊於《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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