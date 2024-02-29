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美股會否「高處不勝寒」？科技板塊估值不低　但勝在具盈利支持

博客 08:00 2024/02/29

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經過一輪急升，短線上股市波動在所難免，但中長線而言，隨著利率見頂，這類增長型板塊將繼續受惠於債息下行

大型晶片公司上週公佈業績後，標指隨即再創歷史新高。雖然美企第四季業績公佈尚未完全結束，但相信近日最吸引投資者眼球的「科技七雄」（Magnificent 7）已為投資者交出一張不錯的成績表。由於標指是以市值加權法計算，即代表每成份股所佔的權重與其市值成正相關，當個別企業的市值越高，對指數的影響便越大。隨著資訊科技成為市場的大趨勢，7家科技相關的大企業股票已主導標普500指數今年的表現。

標指漲6%再創新高 美股會否「高處不勝寒」？

年初至今，標指上升約6%，同期彭博科技七雄指數已上升超過13%，可見標指能處於歷史高位，這幾家巨企實在是功不可沒。隨著標指處於歷史高位，市場開始關注美股會否「高處不勝寒」。

從宏觀角度看，現時美國正處於經濟溫和增長及通脹逐步回落的勢態中，這個背景正成為股市利好因素。儘管市場對美聯儲開始減息的時點愈推愈遲，但這某程度上亦反映美國經濟存在韌性。相比美聯儲為保障經濟而提前減息，經濟具韌性更能支持股市氣氛。因為股市健康發展是需要企業盈利增長支持，而企業盈利則需要經濟增長驅動。

投資者心中或有疑問：「美國科技相關板塊未來還可以支撐大市嗎？

「科技七雄」分佈於盈利增長最高板塊

既然盈利對企業那麼重要，那麼筆者建議大家可以從業績公佈開始分析。執筆時，標普500指數已公佈業績的企業中，第四季企業盈利平均增長約7%，當中超過7成半企業盈利增長優於預期。以標普500指數11個行業作分類，通訊服務板塊盈利增長最高，按年平均增幅達48%。當中，娛樂及媒體企業的增長遠高於傳統通訊企業，主要由於用戶訂閱數目及電子廣告收入上升帶動盈利增長。除了通訊服務板塊外，盈利增長第二高為非核心消費板塊，按年平均增幅達30%。而「科技七雄」正正分佈於非核心消費、資訊科技及通訊服務，這些盈利增長最高的板塊中。

有AI實質需求支持盈利增長

為何「科技七雄」能吸引投資者的注目？因為單計7大企業的平均盈利增長已達到56%，雖然當中有1家企業的盈利表現遜於市場並錄得倒退，但仍遠高於標普500指數11個行業的平均盈利增長。可見隨著市場上不同層面對人工智能的需求增加，加速了這業務上游及下游行業的發展，一些半導體行業研發及代工層面業務的企業便因而受惠。故此，即使這些企業估值不低，但確實有實質需求支持盈利增長。筆者預期經過一輪急升，短線上股市波動在所難免，但中長線而言，隨著利率已見頂，這類增長型板塊將繼續受惠於債息下行的大方向。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管，擁有20年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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撰文 : 張詩琪 中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處主管

欄名 : 中銀財富解碼

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