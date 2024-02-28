每個月儲到錢已是贏家｜28歲擁400萬！她分享5大目標︰你比你想像中更富有

▲ 每個月儲到錢已是勝利｜28歲已賺逾390萬！前分析師：達到5大目標 你的財務狀況將更勝他人

28歲已累積逾50萬美元（約390萬）的淨資產，這是前金融分析師、目前任理財顧問的Michela Allocca個人成就；

Allocca經常聽到人們自稱捉襟見肘，對財務狀況不知所措和充滿挫敗感，當中卻不乏高薪一族；

她稱，很多在理財上感到無助的人士，其實可能做得比他們想像中好；

她提出五個指標去衡量一個人是否財務安全。

Michela Allocca身兼理財網誌《Break Your Budget》作者，近日在社交平台發布影片分享指，一些跡象顯示你未必像你以為那麼窮。她接受CNBC查詢時稱︰

我認為這是一個很好的方式來提醒大家，即使你覺得自己的財務狀況很惡劣，你可能會比很多人做得更好——只是你沒有意識到。

Allocca表示，只要達到以下五大理財目標，代表你的個人財務狀況已步入正軌︰

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有應急基金

按時支付帳單

每月都能夠向財務目標邁進

購買非必需品時毫無壓力

處境比一年前好

理財目標（一）：應急基金充裕

Michela Allocca指出，逾半數美國成年人無法負擔1,000美元的緊急費用：

擁有全額或近乎充裕的緊急基金，可以讓你領先大多數人。

建立應急基金的主要用途是幫助人們避免陷入信用卡卡數等難以償還的高息債務。只需少少錢作為緩衝，就可以加速還債，擺脫債務旋渦惡性循環，繼續向財務目標邁進。

身為財務規劃師，她提議兩種為應急基金增值的做法︰

建議預留相當於三至六個月生活費的現金儲備，以應對意外的緊急情況包括醫療或汽車維修；

建議存入高收益儲蓄帳戶，盡量賺息。

理財目標（二）：按時繳費

如果你總是按時支付帳單，甚至提早幾日過數，代表你可以控制現金流。

這意味着你不會在下次出糧前變花光上一份人工。

Allocca指出，很多人包括高薪的打工皇帝也不知道自己每個月實際上花了多少錢，因為他們沒有追蹤自己的開支。

理財目標（三）：每月邁向財務目標

Michela Allocca表示，不論該目標是供退休金、找卡數還是建立應急基金︰

能夠儲蓄、投資或償還任何債務都是一項成就，哪怕金額很小。

她鼓勵20多歲青年盡早向退休儲蓄帳戶供款：

複息增值效應，能夠令初始資金隨着時間流逝呈指數級增長；

本金和所賺取的利息都會互相堆疊，造就滾雪球式擴大。

她認為，年輕人有種普遍但錯誤的心態，就是覺得還未賺到足夠的錢來關心投資事宜。但其實愈早開始小額供款，總好過老大時才追落後，必須投入更多金錢來彌補差額：

『我將來會優先考慮我的目標的了』是一種極其有害的心態；

因為你不會某個朝早起身就突然變得有錢、有習慣和技能來做到這一點。

理財目標（四）：消費無壓力

能夠買到自己需要或想要的東西，是一種『奢侈』；

這是很多人都做不到的事情，我們以為是理所當然。

Allocca說，雖然你可能無法立即購買所有想要的物品，但如果可以︰

飲杯昂貴的咖啡慰勞自己；

與朋友共進晚餐，埋單時收35美元而不是30美元，你不會感到肉赤。

那麼你在財政上算是綽綽有餘。

理財目標（五）：財政逐年改善

Michela Allocca認為，把你的財務狀況跟別人相提並論很容易，尤其是在社交媒體上，那裡總是有人賺更多的錢，擁有更大的豪宅或更豪的度假旅程。但她建議大家不如同自己比，每年檢視自己的財務目標進度如何，包括︰

有無遵守預算；

為應急基金儲蓄多少；

能否加人工。

如果你對前進沒有信心，那便很容易停滯不前，或不進則退；承認自己的進度，可以增強你對財務未來的信心。

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撰文：黃正軒

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