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過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲

收息攻略 08:00 2024/02/28

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過早減息風險更大？分析︰美聯儲最快6月才降　市場逐漸接受延遲

距離美聯儲下一次的議息會議尚有不足一個月，然而市場的焦點已經提早放在6月份的會議上。由於美國經濟數據展現出靭性，最新利率期貨顯示，5月份減息機會率降至只有17%，而3月份減息機會率幾乎是零。

即使是6月份，減息的機會率正在下降，1個月前仍有逾9成機會，至今已減至約62%。

南商高耀豪︰市場接受延遲減息

追求高息產品的讀者，宜留意大環境的息口走勢，這對於定期存款年利率、國債息率甚至高息股都有密切的關係。而近日，延遲減息似乎已成市場最新共識。

南洋商業銀行首席投資策略師高耀豪認為，美聯儲今年減息的方向沒有改變，但時點正在進一步延後。假如就業相關數據沒有明顯轉弱，美聯儲可能會遲於6月才開始減息。

他指出︰

  • 美聯儲的會議紀要，加上幾位委員的鷹派言論，使市場對減息預期進一步退減。
  • 目前美聯儲關注就業影響多於住房問題，而目前失業率維持在極低水平。
  • 美聯儲可能等待通脹接近2.5%才開始減息。最快要到6月。

高耀豪指出，目前剔除住房相關的核心通脹已下跌到2.2%。核心CPI內的住房相關通脹雖維持韌性，但此通脹與租金相關，而新訂租金已大幅下調，所以住房通脹進一步下行只是時間問題。惟美聯儲去年起提出目前最需要關注，被市場繼而稱為超級核心通脹的部分反彈至4.3%。

超級核心通脹是核心通脹中與勞工相關性最高的部分，代表目前美聯儲關注就業影響多於住房問題。傳統美聯儲關心就業與通脹，從而判斷利率改變的需要，雖然通脹數據正在回落，但在失業率維持在極低水平時，在沒有見到就業相關部分明顯改變前，在目前經濟能維持增長的情況，美聯儲，正如過去這星期議息紀要和公開發表的言論一樣，覺得延遲減息的風險比過早減息小

高耀豪認為通脹下行方向沒改，惟需要時間讓數據證明。以目前言論觀察，美聯儲就可能等待通脹將接近2.5%才開始減息，所以最快6月才開始。如果數據下滑速度比預期慢，就可能進一步延遲。延遲減息將影響2024年減息的總次數與幅度，惟目前美國經濟進入衰退的風險已大幅下降，市場相對接受減息遲於及少於早前預期。

儲局官員︰毋需「先發制人」減息

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長Jeff Schmid周一指出，鑑於通膨高於目標、勞動力市場吃緊以及需求呈現強勁勢頭，他認為沒有必要先發製人地調整政策立場。「相反，我認為最好的行動方針是保持耐心，繼續觀察經濟對已經發生的政策緊縮的反應，並等待令人信服的證據證明通脹鬥爭已經獲勝。」

這是Jeff Schmid在上任半年來的首次公開講話，他認為對抗高通脹的鬥爭並未結束，因為近日的進展很大程度上是由能源和商品價格下降推動，而能源價格「一點也不穩定」︰

談到通脹過高這個問題，我認為我們還沒有走出這一困境。

高盛不再預期5月減息

較早前，高盛分析師表示，不再預期美國會在5月減息，因為儲局官員的言論表明他們並不著急。

聯儲局理事Christopher Waller早前指出，他需要再看幾個月的通膨數據，以檢查經濟是否走上價格穩定的軌道。

高盛表示，由於距離5月的議息會議有兩個多月的時間，「他的言論向我們表明，我們之前預期的最早在5月減息的可能性不大。」該行現在預測明年將進一步減息，最終利率預測保持在3.25-3.5%不變。

責任編輯︰廖毅然

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