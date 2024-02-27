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比特幣ETF | 比特幣升穿56,000美元　這3隻ETF千元可入場

收息攻略 18:28 2024/02/27

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比特幣ETF盤點 | 比特幣大漲想追入？這3隻ETF千元可入場

比特幣近日表現兩眼，今晨價格再度上漲，一度觸及57000美元，為2021年11月以來首次。據悉，作為最大的比特幣公司所有者，MicroStrategy在本月以1.55億美元價格加購3000枚比特幣。

想乘勝追入？然而，比特幣屬於高風險投資，不少投資者也對虛擬貨幣交易所較為陌生——比特幣ETF是個不錯的選擇。

  • 比特幣由去年10月以來累升幅度近1倍
  • 2月，MicroStrategy以1.55億美元價格加購逾3000枚比特幣
  • 預計4月比特幣挖礦獎勵「減半」（Bitcoin Halving），或將帶動價格上漲

香港比特幣ETF表現：

ETF入場費管理費單日變幅近3個月變幅近6個月變幅
南方東英比特幣期貨ETF （03066） 2248元1.99%+9.45%+45.60%+84.22%
南方東英以太幣期貨ETF （03068） 1824元1.99%+4.53%+52.51%+77.16%
FA三星比特幣期貨主動型ETF （03135） 1094元0.89%+9.29%+45.87%+103.32%
註：數據以2月27日港股收市價計算

香港已經允許基於期貨的加密貨幣ETF，目前已上市的有3個：

香港第一隻比特幣期貨ETF，該ETF並不直接投資比特幣，而是主要投資於芝加哥商品交易所的比特幣期貨。

該ETF則主要投資於芝加哥商品交易所的以太幣合約及/或微型以太幣期貨合約。

主要投資於即月CME比特幣期貨，不會直接投資於比特幣，亦不會從CME比特幣期貨收取任何比特幣。

比特幣概念港股

股份收市價單日變幅（%）近1年變幅（%）
OSL集團 （00863） 9.63元+1.54%+245.6%
美圖 （01357） 2.96元+4.918%-13.51%
新火科技 （01611） 3.33元+3.125%+17.86%
歐科雲鏈 （01499） 0.31元+1.639%-22.5%
註：數據以2月27日港股收市價計算

美國首批直接投資比特幣ETF（部分）表現：

ETF入場費管理費%近1個月表現
Bitwise Bitcoin ETF（美：BITB）29.77美元0.20%+29.94%
iShares Bitcoin Trust（美：IBIT）31.12美元0.30%+29.72%
Valkyrie Bitcoin Fund（美：BRRR）15.47美元0.49%+29.78%
ARK 21Shares Bitcoin ETF（美：ARKB）54.53美元0.25%+29.77%
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund（美：FBTC）49.38美元0.25%+29.85%
WisdomTree Bitcoin Fund（美：BTCW）57.99美元0.30%+29.79%
Invesco Galaxy Bitcoin ETF（美：BTCO）56.23美元0.39%+29.87%
註：數據以2月26日美股收市價計算

美國證券交易委員會（SEC）亦在今年1月份批准11隻比特幣現貨ETF交易，由於上市時間較短，目前的表現數據並不充足，僅供參考

撰文︰涂宇佳

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