比特幣ETF | 比特幣升穿56,000美元　這3隻ETF千元可入場

上一篇文章
高息定期存款邊間好？一個懶人包睇晒
比特幣近日表現兩眼，今晨價格再度上漲，一度觸及57000美元，為2021年11月以來首次。據悉，作為最大的比特幣公司所有者，MicroStrategy在本月以1.55億美元價格加購3000枚比特幣。
想乘勝追入？然而，比特幣屬於高風險投資，不少投資者也對虛擬貨幣交易所較為陌生——比特幣ETF是個不錯的選擇。
香港比特幣ETF表現：
|ETF
|入場費
|管理費
|單日變幅
|近3個月變幅
|近6個月變幅
|南方東英比特幣期貨ETF （03066）
|2248元
|1.99%
|+9.45%
|+45.60%
|+84.22%
|南方東英以太幣期貨ETF （03068）
|1824元
|1.99%
|+4.53%
|+52.51%
|+77.16%
|FA三星比特幣期貨主動型ETF （03135）
|1094元
|0.89%
|+9.29%
|+45.87%
|+103.32%
|註：數據以2月27日港股收市價計算
香港已經允許基於期貨的加密貨幣ETF，目前已上市的有3個：
香港第一隻比特幣期貨ETF，該ETF並不直接投資比特幣，而是主要投資於芝加哥商品交易所的比特幣期貨。
該ETF則主要投資於芝加哥商品交易所的以太幣合約及/或微型以太幣期貨合約。
主要投資於即月CME比特幣期貨，不會直接投資於比特幣，亦不會從CME比特幣期貨收取任何比特幣。
比特幣概念港股
|股份
|收市價
|單日變幅（%）
|近1年變幅（%）
|OSL集團 （00863）
|9.63元
|+1.54%
|+245.6%
|美圖 （01357）
|2.96元
|+4.918%
|-13.51%
|新火科技 （01611）
|3.33元
|+3.125%
|+17.86%
|歐科雲鏈 （01499）
|0.31元
|+1.639%
|-22.5%
|註：數據以2月27日港股收市價計算
美國首批直接投資比特幣ETF（部分）表現：
|ETF
|入場費
|管理費%
|近1個月表現
|Bitwise Bitcoin ETF（美：BITB）
|29.77美元
|0.20%
|+29.94%
|iShares Bitcoin Trust（美：IBIT）
|31.12美元
|0.30%
|+29.72%
|Valkyrie Bitcoin Fund（美：BRRR）
|15.47美元
|0.49%
|+29.78%
|ARK 21Shares Bitcoin ETF（美：ARKB）
|54.53美元
|0.25%
|+29.77%
|Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund（美：FBTC）
|49.38美元
|0.25%
|+29.85%
|WisdomTree Bitcoin Fund（美：BTCW）
|57.99美元
|0.30%
|+29.79%
|Invesco Galaxy Bitcoin ETF（美：BTCO）
|56.23美元
|0.39%
|+29.87%
|註：數據以2月26日美股收市價計算
美國證券交易委員會（SEC）亦在今年1月份批准11隻比特幣現貨ETF交易，由於上市時間較短，目前的表現數據並不充足，僅供參考
撰文︰涂宇佳
相關文章：
美股科技七雄｜新上市ETF追蹤7大明星股 但分析不再看好眾巨頭
＝＝＝＝＝
想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : ETF學堂