比特幣ETF | 比特幣升穿56,000美元　這3隻ETF千元可入場

▲ 比特幣ETF盤點 | 比特幣大漲想追入？這3隻ETF千元可入場

比特幣近日表現兩眼，今晨價格再度上漲，一度觸及57000美元，為2021年11月以來首次。據悉，作為最大的比特幣公司所有者，MicroStrategy在本月以1.55億美元價格加購3000枚比特幣。

想乘勝追入？然而，比特幣屬於高風險投資，不少投資者也對虛擬貨幣交易所較為陌生——比特幣ETF是個不錯的選擇。

比特幣由去年10月以來累升幅度近1倍

2月，MicroStrategy以1.55億美元價格加購逾3000枚比特幣

預計4月比特幣挖礦獎勵「減半」（Bitcoin Halving），或將帶動價格上漲

香港比特幣ETF表現：

ETF 入場費 管理費 單日變幅 近3個月變幅 近6個月變幅 南方東英比特幣期貨ETF （03066） 2248元 1.99% +9.45% +45.60% +84.22% 南方東英以太幣期貨ETF （03068） 1824元 1.99% +4.53% +52.51% +77.16% FA三星比特幣期貨主動型ETF （03135） 1094元 0.89% +9.29% +45.87% +103.32% 註：數據以2月27日港股收市價計算

香港已經允許基於期貨的加密貨幣ETF，目前已上市的有3個：

香港第一隻比特幣期貨ETF，該ETF並不直接投資比特幣，而是主要投資於芝加哥商品交易所的比特幣期貨。

該ETF則主要投資於芝加哥商品交易所的以太幣合約及/或微型以太幣期貨合約。

主要投資於即月CME比特幣期貨，不會直接投資於比特幣，亦不會從CME比特幣期貨收取任何比特幣。

比特幣概念港股

股份 收市價 單日變幅（%） 近1年變幅（%） OSL集團 （00863） 9.63元 +1.54% +245.6% 美圖 （01357） 2.96元 +4.918% -13.51% 新火科技 （01611） 3.33元 +3.125% +17.86% 歐科雲鏈 （01499） 0.31元 +1.639% -22.5% 註：數據以2月27日港股收市價計算

美國首批直接投資比特幣ETF（部分）表現：

ETF 入場費 管理費% 近1個月表現 Bitwise Bitcoin ETF（美：BITB） 29.77美元 0.20% +29.94% iShares Bitcoin Trust（美：IBIT） 31.12美元 0.30% +29.72% Valkyrie Bitcoin Fund（美：BRRR） 15.47美元 0.49% +29.78% ARK 21Shares Bitcoin ETF（美：ARKB） 54.53美元 0.25% +29.77% Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund（美：FBTC） 49.38美元 0.25% +29.85% WisdomTree Bitcoin Fund（美：BTCW） 57.99美元 0.30% +29.79% Invesco Galaxy Bitcoin ETF（美：BTCO） 56.23美元 0.39% +29.87% 註：數據以2月26日美股收市價計算

美國證券交易委員會（SEC）亦在今年1月份批准11隻比特幣現貨ETF交易，由於上市時間較短，目前的表現數據並不充足，僅供參考

撰文︰涂宇佳

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