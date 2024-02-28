日經升穿39200點｜貝萊德看牛：日股高處未算高　具三大利好因素仍可炒上

▲ 日經升穿39200點｜貝萊德看超牛：日股高處未算高 具三大利好因素仍可炒上

日經指數昨日（2月27日） 收市再創34年新高 ，報39,239點，連升三日；

，報39,239點，連升三日； 日本1月消費者物價指數（CPI）按年升2.2%，超市場預期；

通脹數據意外強勁，進一步加深市場對日本央行推進貨幣政策正常化的期望，時機最快4月；

繼美銀看日股年底見41000點後，貝萊德於最新報告中 形容「高處未算高」 ；

； 該行相信日股的反彈還有上升空間；而背後有三大催化劑。

（上漲）與過去一些錯誤開局不同。 我們認為宏觀經濟前景和企業層面的發展，都將推動（日股）進入下一階段。

貝萊德於每周市場前瞻中看好日股，表示自2023年以來預期的企業獲利成長正在顯現，觀點如下：

並未看到市場充分消化企業改革等正面跡象；

認為日本央行將謹慎地收緊其超寬鬆貨幣政策，以避免對退出數十年來無通脹經濟造成擾亂、破壞樂觀前景；

繼續增持日股，日股具成長潛力，甚為吸引。

歸納日股上行空間的三大催化劑：

獲利強勁；

企業改革；

日本央行對重返長期通縮的防範心態。

更多日股後市分析，請見：

美資行料年底見41,000點！日股徘徊38,000點續見34年高｜香港散戶3大入市方法

日股上行催化劑（一）：獲利強勁

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貝萊德指出，從圖可見，東證股價指數（黃線）接近新高位，表現優於除標普500指數（綠線）以外的大多數主要美元股票市場。

日經指數續創1989年來新高，當時日股飆升至房地產泡沫爆破，導致了日本數十年來低通脹或零通脹，經濟增長陷入呆滯。貝萊德認為，目前推動日股急升的並非當年那種泡沫因素，而是日圓積累已久的弱勢使然：

疲弱的貨幣有助於提高日本企業在海外的獲利價值，預計獲利動能將保持強勁；

美元企穩並沒有對日股的回報率產生太大影響；

投資者因持有日股而非債券的風險而獲得之超額收益，看來頗具吸引力。

然而該行強調，看好日股的理由不止日圓疲弱，還有兩大潛在因素影響日企獲利和當地通脹前景︰

通脹上升使企業能夠 提高價格 並保護利潤；

並保護利潤； 薪資成長則有助繼續刺激消費者支出。

日股上行催化劑（二）：企業改革

貝萊德提到，東京證券交易所一直在推動日本上市企業提高獲利能力，並向股東返還資金。

東交所已開始披露計劃改善資本管理的企業——這對那些交易價格低於帳面價值，且沒有改善計劃的公司來講是一大推動力。

自十多年前「安倍經濟學」推行以來，日企在提高股本回報率已有部份進展：

LSEG Datastream數據顯示，該比率已從2010年的負值升至9%。

雖然仍為美國指標的一半，但該行認為日企改革有助縮小差距。

美國銀行數據顯示，持續數季的日股業績已驗證貝萊德對強勁成長的預期，東證股價指數營業利潤年增17%。

此外，日本今年亦啟動經修改的政府免稅股票投資計劃（編按：日本個人儲蓄帳戶（NISA）），旨在刺激本土投資者流入日股。

經修改的NISA今年初生效，投資限額提高至每年360萬日圓，免稅期不受限制。

可以幫助日本存戶將部份儲蓄從現金重新分配至包括股票在內的實體資產中；

此舉是試圖在新的通脹環境下，保持資金的價值。

日股上行催化劑（三）：日央行防範通縮心態

主要是前述的兩大潛在因素加價和薪資增長，仍有暗湧︰

踏入3月，是日本工會薪資年度談判的時間，跟日本央行議息同步進行，可能影響通脹前景；

談判應該有助發出通脹是否已植根的訊號。

貝萊德認為，日本央行將於未來幾個月內結束負利率，但在加息前需要更多證據證明通脹持續存在...

我們認為薪資成長不足以將通脹持續維持在日本央行2%的目標；

這就是為何我們認為日本央行不會像市場預期那般收緊政策。

貝萊德強調，太快收緊政策、或者幅度過大都有風險，這情況或比稍微延遲加息更具破壞性，因為可能會削弱日本央行結束長期通縮的努力。

該行認為，日本央行會在結束負利率上更傾向審慎行事，令日股前景「出事」的機會更低。

東方匯理：日圓被低估四成勢將走強

與日股對賭風險增加

除美銀及貝萊德外，歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi）亦看好日股，以及日圓走勢。

東方匯理全球股票策略主管Eric Mijot接受《彭博》查詢時表示，今年日圓兌美元匯率也將上漲︰

如果持有的（日本）股票不進行對沖，那麼投資的利潤會更高；

東方匯理預測，日圓兌美元匯率將升至135。

Mijot認為日圓被低估40%：

當我們從國際層面投資日本時，應該取消日圓對沖，必須防範可能出現的風險。

那麼，日圓何時會走強？Mijot分析如下：

有關時機將是美聯署減息 ，而非日本央行結束負利率；

，而非日本央行結束負利率； 預計日本央行將於4月採取行動，美聯署將於5月或6月減息。

撰文：黃正軒

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