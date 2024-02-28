日經升穿39200點｜貝萊德看牛：日股高處未算高　具三大利好因素仍可炒上

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（上漲）與過去一些錯誤開局不同。 我們認為宏觀經濟前景和企業層面的發展，都將推動（日股）進入下一階段。
貝萊德於每周市場前瞻中看好日股，表示自2023年以來預期的企業獲利成長正在顯現，觀點如下：
歸納日股上行空間的三大催化劑：
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日股上行催化劑（一）：獲利強勁
貝萊德指出，從圖可見，東證股價指數（黃線）接近新高位，表現優於除標普500指數（綠線）以外的大多數主要美元股票市場。
日經指數續創1989年來新高，當時日股飆升至房地產泡沫爆破，導致了日本數十年來低通脹或零通脹，經濟增長陷入呆滯。貝萊德認為，目前推動日股急升的並非當年那種泡沫因素，而是日圓積累已久的弱勢使然：
然而該行強調，看好日股的理由不止日圓疲弱，還有兩大潛在因素影響日企獲利和當地通脹前景︰
日股上行催化劑（二）：企業改革
貝萊德提到，東京證券交易所一直在推動日本上市企業提高獲利能力，並向股東返還資金。
東交所已開始披露計劃改善資本管理的企業——這對那些交易價格低於帳面價值，且沒有改善計劃的公司來講是一大推動力。
自十多年前「安倍經濟學」推行以來，日企在提高股本回報率已有部份進展：
此外，日本今年亦啟動經修改的政府免稅股票投資計劃（編按：日本個人儲蓄帳戶（NISA）），旨在刺激本土投資者流入日股。
日股上行催化劑（三）：日央行防範通縮心態
主要是前述的兩大潛在因素加價和薪資增長，仍有暗湧︰
貝萊德認為，日本央行將於未來幾個月內結束負利率，但在加息前需要更多證據證明通脹持續存在...
- 我們認為薪資成長不足以將通脹持續維持在日本央行2%的目標；
- 這就是為何我們認為日本央行不會像市場預期那般收緊政策。
貝萊德強調，太快收緊政策、或者幅度過大都有風險，這情況或比稍微延遲加息更具破壞性，因為可能會削弱日本央行結束長期通縮的努力。
該行認為，日本央行會在結束負利率上更傾向審慎行事，令日股前景「出事」的機會更低。
東方匯理：日圓被低估四成勢將走強
與日股對賭風險增加
除美銀及貝萊德外，歐洲最大的資產管理公司東方匯理（Amundi）亦看好日股，以及日圓走勢。
東方匯理全球股票策略主管Eric Mijot接受《彭博》查詢時表示，今年日圓兌美元匯率也將上漲︰
Mijot認為日圓被低估40%：
當我們從國際層面投資日本時，應該取消日圓對沖，必須防範可能出現的風險。
那麼，日圓何時會走強？Mijot分析如下：
撰文：黃正軒
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欄名 : 調金遣帳