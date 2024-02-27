「對錢沒有概念」　內地主婦提倡「現金儲蓄法」　棄電子支付︰親人去世才知「錢能買命」

▲ 「對錢沒有概念」 內地主婦棄電子支付改用現金 親人去世才知「錢能買命」

電子支付，一定就是先進的象徵嗎？在電子支付高度普及的中國内地，有一批家庭主婦開始主動抛棄電子支付，使用現金，並認為這才能讓人對錢有概念，可以幫助自己達到省錢、儲蓄的目標。

電子支付讓人失去對錢的概念，經濟蕭條下愈來愈多人開始用現金以慳錢

親人接連的大手術，讓橘子（化名）明白錢的重量

被朋友問起為何使用現金，讓她有些羞於回覆

網絡消費太方便 導致「對錢沒概念」

內媒引述橘子（化名）表示，自己曾經對錢沒有概念。

出生在河北邯鄲市，橘子2016年開始在淘寶經營網店，正逢網購的高速增長期，生意紅火，最多時一個月盈利十幾萬。那時她光買刺綉的珠子都是幾十萬的買，睡覺前刷刷抖音，經常就花了幾百元。

那幾年，一個人到處旅行、買奢侈品、護膚品都是很平常的事情。橘子表示，當時自己身邊的人都流行超前消費，買手機都分期付款，有人負債16萬——「因為網絡消費模式太過方便了。」

靠網絡賺錢，用網絡花錢，這種便利的生活在經濟蕭條期仿佛成了奢侈。

經濟變差後，橘子發現自己的網店訂單量直綫下降︰老顧客中不少都被裁員，都在緊衣縮食。另一邊，為了留住僅有的客戶，商家之間不斷地低價競爭，橘子的收入直接跳水。

2023年，橘子第一次開始對錢有了概念。那年1月份，她生孩子花了20萬元保胎，隨後是3月份，爺爺住進ICU搶救，全家花50萬元延長了他40多天的壽命——橘子第一次意識到錢的重量，原來「錢能買命」。

暴跌的收入，親人狀況頻出的身體⋯⋯橘子決定開始儲蓄，而她儲蓄的第一步，就是放棄使用電子支付，改用現金。

▼ 點擊圖片放大

為儲蓄改用現金 買菜常遇商家沒錢找還

橘子並非個例，在內地開始逐漸流行起「現金儲蓄法」：

現金儲蓄法分為12月、36旬、52周和365天四種

每個時間單位存下一筆錢，剩下的日子根據預算嚴格使用現金

現金儲蓄法的主旨在於，讓用錢沒有那麼便利

據幾個「現金儲蓄法」討論群組統計，組員絕大多數都為家庭主婦。成員會在群組分享自己今日節省下的花銷，分享省錢方法，彼此加油鼓勵。

橘子在銀行裏取了2萬元，許久沒有摸過現金的她心情複雜：有種不安全感，要用手護著口袋。與朋友吃飯時，取出現金結賬一定會引來好奇的眼光，她也有點羞於回覆，只是說口袋裏剛好有錢。

讓用錢沒有那麼便利

「讓用錢沒有那麼便利」，現金儲蓄法確實做到了。橘子在菜市場買菜都一波三折，除了好奇的詢問，更多的是店主都沒有現金找換——橘子就乾脆不吃這餐了。而像一些娛樂性的商店，更是幾乎沒人收現金，這也篩選掉了很多非必要開支。

拒收現金屬於違法行為，但大部分商家並不會每天準備現金，甚至連收銀設備都沒有，取而代之的是幾張打印出來的收款二維碼。這些只花現金的人，需要有意識地去選擇一些大型商超或連鎖店，不少人發現在老人住戶較多的區域，用現金消費仍然還算普遍。

▼ 點擊圖片放大

電子支付弱化消費「痛感」

河北唐山的王梁是另一位現金儲蓄法踐行者。

她表示：「你明顯能看到自己的錢在減少。」現金讓她清楚瞭解自己的花銷進程，而在月底結餘時，拿著真實可以觸碰到的現金，她表示「非常直觀，非常有成就感」。

紀錄片「無節制消費的元兇」提到：人們綫上消費時，是沒有痛感的。電子支付弱化了消費行為的心理同感，也在無形中增加了人們的交易金額和購買頻率。

普渡大學教授Richard Feinberg研究顯示：人們在結賬時選擇比現金更加間接的支付方式，例如信用卡、銀行卡、禮品券等，會使消費者在購物中更衝動，並因此消費更多。

▼ 點擊圖片放大

撰文︰涂宇佳

相關文章：

痛戒網購4年 稱9成商品是偽需求 手機APP成「無限繮繩」 5招緩解科技依賴

低調奢華｜忌Logo、牛仔褲...有錢人愛「老錢風」？他只是和普通人一樣不會穿搭

「欺詐性退貨」產業化 退千件商品套現175萬元 拆解3種常見手段

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經