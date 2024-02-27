▲ 逾半Z世代與父母同住 節省租金卻抑鬱失意｜研究：25至34歲仍住舊居者 10年後難以置業自立

港人首次置業平均年齡推遲至44歲（根據立法會2022年數據顯示）；

75%的公開市場首次置業買家和白居二買家平均年齡均為36歲，也不年輕（根據房委會2022年數據顯示）；

Full Pay人士中有四成是靠父母資助。

雖然香港樓價近年回落，但對於大部份青年而言仍是望塵莫及，畢竟並非人人可「靠父幹」... 在英美，置業對於Z世代（90年代中後至2010年代初出生者）青年亦屬極其遙遠的目標...

他們受制於樓價租金飆升，成年後仍需與父母同住；

寄父母籬下雖可節省大量住房成本，享有更多的儲蓄機會；但同時生活環境狹窄，也無法自立；

有年輕人大感人生前途受挫，陷入抑鬱...

有網民在社交平台X形容：『住在父母的房子是免費，因為你已付出靈魂為代價。』

逾半Z世代與父母同住

《商業內幕》、英國《衛報》等外媒整合了部份統計數字，雖然是一鱗一爪，但都足以透露境況...

英國人口普查2023年5月數據顯示，當地與父母同住的成年人，在截至2021年的過去十年間增加62萬人；

美國人口普查局2023年9月發表數據顯示，當地住在父母家中的年輕人比例在過去20年來走高87% ；

Pew Research數據指出，截至2021年，近四分一25至34歲美國成年人生活在多代同堂的居所中；

美國租樓平台RentCafe於2023年11月發表的調查亦指出，41%與家人同住的成年Z世代受訪者表示，認為自己會同其他家庭成員一起生活至少兩年。

地產市場飆升

加劇Z世代住房壓力

美國地產平台HotPads早於2018年已估算：

Z世代一生中將於經通脹調整後的租金花費為22.6萬美元；

較千禧世代（80年代至90年代初出生者）多出約24,000美元；

比嬰兒潮世代（1946至1964年間出生者）多出77,000美元。

以下數據亦反映Z世代租樓困難驚人一面：

穆迪2022年發表報告稱，美國租客收入用於租金的平均比例首次超過30%；

《彭博》及Harris Poll在2023年對4,100名成年人進行民調，70%與父母同住的18至29歲青年表示如果搬出去住，他們財務狀況將會欠佳。

置業方面，Z世代視之為更加渺茫的里程碑：

美國全國房地產經紀人協會（NAR）發現，2023年首次置業的平均年齡達到36歲，創歷史新高；

此數字跟前述香港房委會2022年數字不遑多讓；

房地美於2022年進行的調查顯示，逾三分一Z世代受訪者認為，置業是永遠無法實現的目標。

相比千禧世代

Z世代較少被貼「廢青」標籤

《商業內幕》指出，千禧世代是首批大量與父母同住的成年人群體，Z世代只是步其後塵︰

回顧歷史上的經濟不穩定時期中，年輕人多與父母同住...

1940年的大蕭條末期，18至29歲年輕人中有48%與父母同住；

2010年經濟衰退後，與父母同住的年輕人比例相似，達44%；

當年千禧世代剛進入勞動市場，正值搵工艱難時期。

但千禧世代在20多歲時，就因住在舊屋企而被傳媒貼上慵懶標籤︰

嬰兒潮世代常把千禧世代與父母同住的傾向歸咎於科技成癮和懶惰；

然而，這樣做的Z世代卻輕鬆得多，較少受到輿論抹黑；

老一輩開始明白，在當今經濟住房供應緊絀的情況下，年輕人寧願住在舊家、慳下租金作儲蓄是有有意義的。

Z世代︰住在舊家才是精叻理財

考慮到近年高昂的住房成本，成年後仍與父母同住已日漸被Z世代和視為明智的財務舉措，英媒如《衛報》 更以「雙贏」來形容。前述《彭博》和Harris Poll的民調發現：

40%青年對於住在舊家感到高興；

三分一人覺得選擇與家人同住很明智；

87%受訪者認為，人們不應該因為住在舊家而受批判。

現年24歲的英國女子Amy Lewthwaite從未離開過倫敦西南部的舊家，即使是屈居其中，也是為未來置業夢鋪路︰

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25歲至34歲仍寄父母籬下

10年後不太可能成為業主及自立

面對天價租金，很多年輕人感到別無選擇，但住在舊家是否真的對他們有利，則是另一個問題...

並非所有Z世代都同意與父母同住是天大好事，很多人只視作無奈妥協。Pew Research於2021年10月進行的一項調查顯示：

逾三分一美國人認為，年輕人與父母同住對社會不利；

僅16%認為這是好事。

相較一早租樓或買樓自住的人士，25歲至34歲間與父母同住的人士在十年後成為業主的可能性顯著降低；

十年後，32%最初與父母同住的年輕人仍未實現獨立生活；

而一直是租客和業主的人，幾乎都已獨立生活。

與父母同住者更易患上抑鬱

2017年進行的研究顯示，搬回舊家居住的人士，出現憂鬱症徵狀的機會明顯更高；

所謂「相見好，同住難」，2022年另一項研究發現，搬回舊家的人士與父母或家人相處時間增加，可能會導致彼此關係緊張。

諾森比亞大學（Northumbria University）消費文化和市場營銷學助理教授Prabash Edirisingha明白，年輕人想和家人同住之餘，仍想做自己，卻要克服不少障礙：

部份是（基於）人與人之間的界線和個人空間。在一個多代同堂的家庭中，尤其是住在一個狹窄、擠迫的空間中，這將是非常困難的。

美國女子Sarah Obutor就是跟家人愈住愈灰的例子︰

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「無論你多大，父母仍當你是孩子」

Z世代是歷代中最難成家立室者

2022年又有研究發現，很多年輕人在新冠疫情期間不得不搬回父母身邊，他們感覺這是成年人生中的一個重大挫折。

對很多年輕人來說，獨立生活是感覺自己長大的關鍵一步，但就連租樓住也無比困難。Z世代對於自己一個搬出去住、買樓和生兒育女等「成家立室」目標因為經濟條件所限而不斷推遲，感到落後和失意。英國社區支援網絡Relate在2022年進行調查顯示：

83%的Z世代反映，在實現關鍵人生里程碑時感壓力；

有相同困難的千禧世代為77%；

75歲以上老人回顧年輕時的境況反映，這個比例只是66%。

克拉克大學（Clark University）心理學系教授Jeffrey Jensen Arnett接受《商業內媒》訪問時表示，年輕人正在經歷一個新的人生階段，他稱之為「成年初期」，觀點如下：

20多歲曾經是人們決定結婚或撫養孩子的時期；

但現在，大多數人延後近十年後才承擔這些責任；

與父母同住者當中，大多數人都有一種「正處於人生不同階段」的感覺；

對於追求獨立、培養遠離舊家生活的能力，現在愈來愈遲開始。

這不是意味着他們懶惰、不想長大或逃避成年的責任，這只是代表時代已經改變了。

撰文：黃正軒

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