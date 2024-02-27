逾半Z世代與父母同住　節省租金卻抑鬱失意｜研究：25至34歲仍住舊居者　10年後難以置業自立

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雖然香港樓價近年回落，但對於大部份青年而言仍是望塵莫及，畢竟並非人人可「靠父幹」...
在英美，置業對於Z世代（90年代中後至2010年代初出生者）青年亦屬極其遙遠的目標...
有網民在社交平台X形容：『住在父母的房子是免費，因為你已付出靈魂為代價。』
逾半Z世代與父母同住
《商業內幕》、英國《衛報》等外媒整合了部份統計數字，雖然是一鱗一爪，但都足以透露境況...
美國租樓平台RentCafe於2023年11月發表的調查亦指出，41%與家人同住的成年Z世代受訪者表示，認為自己會同其他家庭成員一起生活至少兩年。
地產市場飆升
加劇Z世代住房壓力
美國地產平台HotPads早於2018年已估算：
- Z世代一生中將於經通脹調整後的租金花費為22.6萬美元；
- 較千禧世代（80年代至90年代初出生者）多出約24,000美元；
- 比嬰兒潮世代（1946至1964年間出生者）多出77,000美元。
以下數據亦反映Z世代租樓困難驚人一面：
置業方面，Z世代視之為更加渺茫的里程碑：
相比千禧世代
Z世代較少被貼「廢青」標籤
《商業內幕》指出，千禧世代是首批大量與父母同住的成年人群體，Z世代只是步其後塵︰
回顧歷史上的經濟不穩定時期中，年輕人多與父母同住...
但千禧世代在20多歲時，就因住在舊屋企而被傳媒貼上慵懶標籤︰
Z世代︰住在舊家才是精叻理財
考慮到近年高昂的住房成本，成年後仍與父母同住已日漸被Z世代和視為明智的財務舉措，英媒如《衛報》 更以「雙贏」來形容。前述《彭博》和Harris Poll的民調發現：
現年24歲的英國女子Amy Lewthwaite從未離開過倫敦西南部的舊家，即使是屈居其中，也是為未來置業夢鋪路︰
25歲至34歲仍寄父母籬下
10年後不太可能成為業主及自立
面對天價租金，很多年輕人感到別無選擇，但住在舊家是否真的對他們有利，則是另一個問題...
並非所有Z世代都同意與父母同住是天大好事，很多人只視作無奈妥協。Pew Research於2021年10月進行的一項調查顯示：
城市研究所（Urban Institute）於2019年發表的報告，更道出一個殘酷事實：與父母同住者，未來十年都難以買樓及／或自立。
與父母同住者更易患上抑鬱
諾森比亞大學（Northumbria University）消費文化和市場營銷學助理教授Prabash Edirisingha明白，年輕人想和家人同住之餘，仍想做自己，卻要克服不少障礙：
部份是（基於）人與人之間的界線和個人空間。在一個多代同堂的家庭中，尤其是住在一個狹窄、擠迫的空間中，這將是非常困難的。
美國女子Sarah Obutor就是跟家人愈住愈灰的例子︰
「無論你多大，父母仍當你是孩子」
Z世代是歷代中最難成家立室者
2022年又有研究發現，很多年輕人在新冠疫情期間不得不搬回父母身邊，他們感覺這是成年人生中的一個重大挫折。
對很多年輕人來說，獨立生活是感覺自己長大的關鍵一步，但就連租樓住也無比困難。Z世代對於自己一個搬出去住、買樓和生兒育女等「成家立室」目標因為經濟條件所限而不斷推遲，感到落後和失意。英國社區支援網絡Relate在2022年進行調查顯示：
克拉克大學（Clark University）心理學系教授Jeffrey Jensen Arnett接受《商業內媒》訪問時表示，年輕人正在經歷一個新的人生階段，他稱之為「成年初期」，觀點如下：
這不是意味着他們懶惰、不想長大或逃避成年的責任，這只是代表時代已經改變了。
撰文：黃正軒
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欄名 : 理財熱話