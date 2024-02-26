跨境理財通2.0｜銀行5厘定存吸客　百多款新產品應市　抽獎贈3,888元現金

▲ 跨境理財通2.0優化措施新舊比較 各銀行推百多款新產品 抽獎贈3,888元現金

跨境理財通2.0今（2月26日）起實施，降低投資者准入門檻、擴大理財產品範圍，並提升個人投資額度。本港多間銀行上架百多隻新產品，並推出優惠吸客，包括5厘港元定存，或交易滿額參加抽獎，最高可贏取獎賞港幣3,888元。

降合資格投資者門檻

比較新舊政策，在降低投資者准入門檻方面，跨境理財通2.0放寬南向通內地投資者合資格條件，新增內地投資者「近3年本人年均收入不低於40萬元」的可選條件。同時，南向通的內地投資者參與門檻從連續繳納社保或個人所得稅從滿5年降低為滿2年。

理財產品範圍擴大

新政在原來基礎上提供更多理財產品，風險等級擴展。其中北向通公募證券投資基金由「R1～R3」等級（低風險、中低風險、中風險）擴大至「R1～ R4」（低風險、中低風險、中風險、中高風險）風險等級 （不含商品期貨基金），另新增内地銀行提供的人民幣存款產品。南向通主要投資於大中華區的股票基金從擇由「低至中」風險評級擴展至所有風險評級，其他基金從「低至中」風險擴展至「低至中高」風險 評級（高息債券基金及單一新興市場基金除外）。

個人投資額度提升至300萬元人民幣

合資格機構從銀行擴大為銀行和證券公司。個人投資額度提高，從每名投資者100萬元人民幣提高到300萬元人民幣，即兩種渠道各150萬元人民幣。

北向通新舊政策比較

跨境理財通1.0 跨境理財通2.0 合資格投資者 持香港身份證的合資格香港居民（包括永久性和非永久性居民）以個人名義投資 不變 合資格理財產品 由内地銀行銷售的低至中風險（R1~R3風險）的產品，包括： -固定收益類公募理財產品（主要投資於債券和存款） -權益類公募理財產品（主要投資於股票，現金管理類理財產品除外） 公開募集證券投資基金 由内地機構銷售的投資產品，包括 R1至R3風險等級的： -固定收益類公募理財產品（主要投資於債券和存款） -權益類公募理財產品（主要投資於股票，現金管理類理財產品除外）； R1至R4風險等級的公開募集證券投資基金（商品期貨基金除外） 由内地銀行提供的人民幣存款存款產品

南向通新舊政策比較

跨境理財通1.0 跨境理財通2.0 合資格投資者 大灣區内地9市常住居民，並符合内地監管機構訂明的資金及投資經驗等條件： 具有粤港澳大灣區內地9市戶籍或 在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅满5年 ;

; 具有2年以上投資經驗,且: - 最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬元人民幣,或 -最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬元人民幣, 及 具有完全民事行為能力以個人名義投資 符合內地監管機構訂明要求的粵港澳大灣區居民: 具有粤港澳大灣區內地9市戶籍或 在粵港澳大灣區內地9市連續繳納社保或個人所得稅满2年 ;

; 具有2年以上投資經驗,且: - 最近3個月家庭金融淨資產月末餘額不低於100萬元人民幣,或 -最近3個月家庭金融資產月末餘額不低於200萬元人民幣,或 -近3年本人年均收入不低於40萬元人民幣; 及 具有完全民事行為能力以個人名義投資 合資格理財產品 由香港銀行銷售的投資產品，包括低至中風險及非複雜的： 香港註冊成立並經香港證監會認可的 基金 ；

； 債券； 由香港銀行提供的人民幣、港元和外幣存款。 由香港機構銷售的投資產品，包括：香港註冊成立並經香港證監會認可的非複雜產品： 所有風險等級的主要投資於大中華區的股票基金 ，或

，或 除上述基金之外的低風險至中高風險基金 （不包括單一新興市場股票基金及高收益債券基金）

（不包括單一新興市場股票基金及高收益債券基金） 低風險至中風險及非複雜的債券 由香港銀行提供的人民幣、港元和外幣存款。

多間銀行即上架百多隻「跨境理財通」新產品，亦推出相應交易優惠吸引投資者︰

中銀香港：交易滿額抽獎最高贏3,888元

中銀香港「跨境理財通」產品數量現增加逾6成至接近300隻，包括貨幣市場基金、ESG 基金、高息基金、環球股票基金等，以滿足投資者多元化的資產配置需要。

由即日起至3月28日，

跨境理財通「南向通」全新客戶可享一系列迎新優惠，包括進行任何累計等值人民幣10萬元或以上的跨境理財通產品交易，可獲得現金獎賞港幣500元；

完成任何跨境理財通產品交易累計等值人民幣80萬元或以上，可參加抽獎，最高可獲現金獎賞港幣3,888元。

信銀國際：新客戶6%年息率獎賞

中信銀行(國際)為「南向通」客戶提供的基金數目比2021年服務推出初期增加接近一倍至約260隻。基金以外，同時提供逾50隻債券及11種貨幣存款。

此外該行推出一系列「南向通」全新客戶優惠︰

理財資金賞

即日起至2024年6月30日，首300位全新跨境理財通「南向通」客戶於指定期間內存入資金，期內的資金結餘可享高達6%年息率獎賞（包括2%人民幣活期存款年息率及以4%年息率計算的資金增長回贈），獎賞金額高達15,000人民幣。

「inMotion 動感銀行」外幣兌換獎賞

即日起至2024年3月31日，於「inMotion 動感銀行」完成外匯交易且累計交易金額達指定港幣等值，可享最高600港元獎賞。

網上基金認購費回贈

即日起至2024年3月31日，透過該行網上渠道進行指定基金認購交易，可享首次網上基金認購費回贈優惠高達8,800港元。

創興︰5%定存年利率

由2024年2月26日至2024年6月29日，創興銀行為有效的「南向理財通」投資賬戶之客戶推出多項理財服務優惠︰

1. 全新悅秀理財客戶首6個月維持100萬港元總資產結存，可享高達1,500元信用卡現金回贈。

2. 全新客戶首3個月維持20萬港元或以上的總資產結存，可享高達600元信用卡現金回贈。

3. 客戶以指定貨幣兌換成港元，並同時敍造3個月20萬港元或以上之定期存款，可享 5%優惠年利率 。

。 4. 客戶於開立存款服務後，成功申請指定信用卡，並累積零售簽賬滿一定金額，可額外獲迎新獎賞500元信用卡現金回贈。

5. 「南向理財通」投資賬戶透過該行任何交易渠道成功認購基金，可享0%認購費優惠。

恒生：新開跨境財富管理中心

恒生及其全資附屬公司恒生中國為客戶提供的合資格「跨境理財通」產品（包括南向通及北向通）將增加至超過320款，另在今年初於廣州開設多一間跨境財富管理中心，新組建跨域銀行業務部及派駐跨境理財專才，客戶可於香港、深圳及廣州的7間跨境財富管理中心享受個人化諮詢服務。

滙豐：擴大財富顧問團隊

滙豐及內地合作夥伴銀行合共提供的理財產品數量增至逾 400 項，包括超過 100 個投資國際及亞洲市場的基金；另外擴大在香港的專業財富顧問團隊，他們會透過滙豐卓越理財尊尚和卓越理財客戶尊享的「滙財智富服務」投資組合分析工具，為南向投資者提供諮詢服務。

渣打：產品數增至近550款

渣打香港與渣打中國上架多款跨境理財通全新產品，包括將「南向通」的理財產品增加至近550款，「北向通」則增加人民幣存款產品及逾40項風險等級為「R4」的公開募集證券投資基金，涵蓋新消費、新能源、新基建、新製造、新科技等新經濟行業。此外，渣打還推出涵蓋基金、人民幣和美元存款產品的多項全新優惠，並將推出「灣悅會」（GBA Club）會員服務。

大新：南向通基金股份類別新增超100隻

大新銀行就南向通下提供的合資格基金股份類別將新增超過 100 隻，涵蓋不同貨幣、投資策略、大中華區股票或其他地區股票等投資市場。亦會與內地伙伴銀行（包括大新銀行（中國）、廣州銀行及東莞銀行）深化合作，持續完善「跨境理財通」服務。

撰文：葉雨

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